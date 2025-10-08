Erre ki számított a kutakon? Befutottak a csütörtöktől érvényes üzemanyagárak – itt tankolj Hajdú-Biharban!

A héten újból változik az üzemanyag nagykereskedelmi ára Magyarországon. Szerdán a gázolaj ára bruttó két forinttal csökkent, míg a benzin beszerzési ára változatlan marad, csütörtöktől viszont egyiknél se tapasztalható már változás – olvasható a holtankoljak.hu-n. Ez várhatóan a hajdú-bihari kutak áraiban is megjelenik majd, ezért megnéztük, jelenleg hol a legolcsóbb az üzemanyag a vármegyében.

A benzin és a gázolaj ára Debrecenben és más hajdú-bihari településen is változatlan lesz csütörtöktől

Forrás: Illusztráció / MW-archív

Október 8-án, szerdán a 95-ös benzin országos literenkénti átlagára 581 forint, a gázolajé pedig még 585 forint volt, azonban az egyes kutakon jelentős eltérést tapasztalhatunk. Jelenleg Debrecenben a gázolaj ára 554.9 és 585 forint/liter kötött ingadozik, a benziné 554 és 582 forint között a holtankoljak.hu adatai alapján.

Így alakul a gázolaj ára Debrecenben

A friss adatok szerint a gázolaj literenkénti átlagára 585 forint körül alakul szerdán, de bizonyos kutakon ennél jóval kedvezőbben tankolhatunk. Debrecenben a legolcsóbb a Galamb, a Gizella és a Diószegi úti benzinkúton, ezeken a helyeken 555-559 forint között van egy liter gázolaj. A legdrágább a Sámsoni úti kúton, itt 585 forintért tankolhatunk. A mikepércsi, a balmazújvárosi és biharnagybajomi is az olcsó hajdú-bihari benzinkutak közé sorolható most, ezeken a településeken 555 forint körül mozog a gázolaj ára.

A legdrágább az autópálya mellett, ott akár 635 forintot is elkérhetnek egy liter gázolajért.

Hol a legolcsóbb a benzin Debrecenben?

Habár a benzin ára nem változik csütörtöktől (581 forint körül mozog), összegyűjtöttük azoknak a kutaknak a listáját is, amelyeken a legolcsóbban szerezhető be a 95-ös. Debrecenben a Kishatár úti kúton a legolcsóbb, 554 forintért, a legdrágább pedig az egyik Böszörményi úti kúton, ott 582 forint egy liter benzin. Ha a többi hajdú-bihari településen is szétnézünk, Ebesen például 559, Hajdúszováton és Hajdúnánáson pedig 564 forintba kerül egy liter 95-ös benzin.

A hajdú-bihari benzinkutak aktuális árairól a holtankoljak.hu-n lehet informálódni.

