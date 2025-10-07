október 7., kedd

Ennek sokan örülnek

1 órája

Révbe ért a Hajdúszoboszló nagy projektje, fotókon mutatjuk a megújult sporttelepet – fotókkal, videóval

Rá sem lehet ismerni a fürdővárosi sporttelepre. Kedden tartották a megújult Gázláng pálya ünnepélyes átadóját Hajdúszoboszlón.

Kiss Dóra

Bár ideiglenesen már kipróbálhatták a szoboszlóiak a megújult Gázláng pályát, október 7-én, kedden ünnepélyes keretek között is átadták a teljes rekonstrukción átesett sporttelepet, stílusosan egy színes programokkal tarkított sportnap keretében. Már a pálya környezete is a megújulásról árulkodik, új aszfalt, új parkolók várnak minket a bejáratnál. Belül pedig egy 21. századi, modern és zöld terület fogad minket, ahol különböző sportokat űzhetünk. Nézzük, milyen is lett a megújult Gázláng pálya Hajdúszoboszlón.

Megújult a hajdúszoboszlói Gázláng pálya
Megújult a hajdúszoboszlói Gázláng pálya, a képen Pajna Zoltán vármegyei elnök (balról), Czeglédi Gyula polgármester, Bodó Sándor országgyűlési képviselő és Katona Imre
Forrás: Vida Márton Péter

Czeglédi Gyula polgármester köszöntőjében ismertette a műszaki paramétereket, és azt is elmondta, hogyan jutottak el a mai napig. 

A pálya rekonstrukciójára 500 millió forintot nyert az önkormányzat TOP Plusz-kiírásban, a képviselő-testület pedig 150 millió forint önerő biztosításáról döntött a projekt véghezviteléhez.

A támogatási kérelmet még 2022 januárjában adta be az önkormányzat, szeptemberben jött az értesítés a pozitív elbírálásról, majd két és fél év előkészítési fázis után 2024 júliusában írták alá a kivitelezési szerződést. A vállalkozó 12 hónapos határidővel vállalta a munkát, az időjárás miatt néhány hetes csúszás volt csupán, augusztus végére elkészült minden.

Czeglédi Gyula, Hajdúszoboszló polgármestere
Forrás: Vida Márton Péter

Teljesen megújult a Gázláng pálya

Czeglédi Gyula úgy forgalmazott, ez a 21. század első kiemelkedő sportfejlesztése Hajdúszoboszlón, bízik a folytatásban. A Gázláng pálya fejlesztésének második üteme is napirenden van, de bíznak abban is, hogy hamarosan elindulhat a multifunkcionális csarnok megépítése. 
A jelen fejlesztés keretében ezek készültek el:

  • 4 sávos, 400 méteres rekortán futópálya, 
  • kombinált kézilabda- és kosárlabdapálya,
  • műfüves cageball-pálya, 
  • fedett kültéri kondipark, 
  • ivókút, illemhelyek. 

A zöldfelület is megújult: 1964 intenzív cserjét és talajtakaró kúszónövényt telepítettek, 2000 darab évelő díszfüvet, 17 ezer négyzetméteren intenzív gyepesítés, több mint 9100 négyzetméteren extenzív gyepesítés történt, 50 köbméter mulcsot terítettek le, 60 darab lombhullató fát ültettek, 368 méter hosszan ágyásszegélyt alakítottak ki, 3134 kg talajjavító anyagot használtak fel és 4 darab esőkertet alakították ki. Egyéb fejlesztések: 1663 nm térkő burkolatot, 2 kerékpártárolót telepítettek, 107 m hosszan aszfaltozták az utat a parkoló mellett, 32 parkolót alakítottak ki.

A polgármester a továbbiakban felidézete a terület múltját, a jövőre nézve pedig abban bízik, hogy évtizedekig szolgálhatja majd a pálya a hajdúszoboszlóiakat.

Átadták a Gázláng-pályát Hajdúszoboszlón

Fotók: Vida Márton Péter

Pajna Zoltán, a vármegyei közgyűlés elnöke tudatta, 63 település 67 pályázata nyert az élhető városok konstrukció keretében, több mint 18 milliárd forintot fordítanak a vármegyei településeken a különböző fejlesztésekre ebben a kategóriában. 

Gyökeres változások voltak a 2021-27-es időszakban, hiszen az előző városvezetés által megpályázott forrásoknak közel háromszorosát sikerült már Hajdúszoboszlónak a TOP Plusz keretében megvalósítani, bízom benne, hogy ez a fajta dinamika és ez a fajta elkötelezettség – ami nagyon sok munkával jár –, meghozza az eredményét

– szólt elismerően a városvezetőség munkájáról. 

Pajna Zoltán, a Hajdú-Bihar Vármegyei Közgyűlés elnöke
Forrás: Vida Márton Péter

Bodó Sándor, a térség országgyűlési képviselője többek között arról beszélt, ez a hely mindig Hajdúszoboszló sportjának egy meghatározó állomása volt. 

Amikor közéleti munkát kezdhettünk itt közösen, egy örök kérdőjel volt, hogy mi lesz a Gázláng pályával. Nem olyan egyszerű kérdés ez, hiszen itt vagyunk a belvárosban, viszonylag nagy a terület, hatalmas zöldfelületről van szó, nem lehet csak úgy nyakló nélkül nekiugrani. Szerencsére nagyon komoly szakmai és a városlakói részéről is nagyon komoly elvárás fogalmazódott meg, hogy itt mindenképp maradjon meg a zöldövezet, mindenképpen legyen sportolási lehetőség. Ezek voltak a kívánalmak

– osztotta meg a képviselő, majd hozzátette, ezek a kérések teljesültek is. Mint mondta, Hajdúszoboszló vonatkozásában mindig felmerül a kérdés, hogy egy-egy beruházást a helyieknek vagy a turistáknak csinálnak-e, elmondható, ez a fejlesztés is mindkét csoportnak csak az előnyére válhat.

Bodor Sándor országgyűlési képviselő
Forrás: Vida Márton Péter

A szalagátvágás után a diákok futottak egy tiszteletkört az új futókörön, s egész délután különböző bemutatók és sportos programok várták a megjelenteket. 

