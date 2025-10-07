Révbe ért a Hajdúszoboszló nagy projektje, fotókon mutatjuk a megújult sporttelepet – fotókkal, videóval

Bár ideiglenesen már kipróbálhatták a szoboszlóiak a megújult Gázláng pályát, október 7-én, kedden ünnepélyes keretek között is átadták a teljes rekonstrukción átesett sporttelepet, stílusosan egy színes programokkal tarkított sportnap keretében. Már a pálya környezete is a megújulásról árulkodik, új aszfalt, új parkolók várnak minket a bejáratnál. Belül pedig egy 21. századi, modern és zöld terület fogad minket, ahol különböző sportokat űzhetünk. Nézzük, milyen is lett a megújult Gázláng pálya Hajdúszoboszlón.

Megújult a hajdúszoboszlói Gázláng pálya, a képen Pajna Zoltán vármegyei elnök (balról), Czeglédi Gyula polgármester, Bodó Sándor országgyűlési képviselő és Katona Imre

Forrás: Vida Márton Péter

Czeglédi Gyula polgármester köszöntőjében ismertette a műszaki paramétereket, és azt is elmondta, hogyan jutottak el a mai napig.

A pálya rekonstrukciójára 500 millió forintot nyert az önkormányzat TOP Plusz-kiírásban, a képviselő-testület pedig 150 millió forint önerő biztosításáról döntött a projekt véghezviteléhez.

A támogatási kérelmet még 2022 januárjában adta be az önkormányzat, szeptemberben jött az értesítés a pozitív elbírálásról, majd két és fél év előkészítési fázis után 2024 júliusában írták alá a kivitelezési szerződést. A vállalkozó 12 hónapos határidővel vállalta a munkát, az időjárás miatt néhány hetes csúszás volt csupán, augusztus végére elkészült minden.

Czeglédi Gyula, Hajdúszoboszló polgármestere

Forrás: Vida Márton Péter

Teljesen megújult a Gázláng pálya

Czeglédi Gyula úgy forgalmazott, ez a 21. század első kiemelkedő sportfejlesztése Hajdúszoboszlón, bízik a folytatásban. A Gázláng pálya fejlesztésének második üteme is napirenden van, de bíznak abban is, hogy hamarosan elindulhat a multifunkcionális csarnok megépítése.

A jelen fejlesztés keretében ezek készültek el:

4 sávos, 400 méteres rekortán futópálya,

kombinált kézilabda- és kosárlabdapálya,

műfüves cageball-pálya,

fedett kültéri kondipark,

ivókút, illemhelyek.

A zöldfelület is megújult: 1964 intenzív cserjét és talajtakaró kúszónövényt telepítettek, 2000 darab évelő díszfüvet, 17 ezer négyzetméteren intenzív gyepesítés, több mint 9100 négyzetméteren extenzív gyepesítés történt, 50 köbméter mulcsot terítettek le, 60 darab lombhullató fát ültettek, 368 méter hosszan ágyásszegélyt alakítottak ki, 3134 kg talajjavító anyagot használtak fel és 4 darab esőkertet alakították ki. Egyéb fejlesztések: 1663 nm térkő burkolatot, 2 kerékpártárolót telepítettek, 107 m hosszan aszfaltozták az utat a parkoló mellett, 32 parkolót alakítottak ki.

A polgármester a továbbiakban felidézete a terület múltját, a jövőre nézve pedig abban bízik, hogy évtizedekig szolgálhatja majd a pálya a hajdúszoboszlóiakat.