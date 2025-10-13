október 13., hétfő

Cél a klímasemlegesség

1 órája

Készüljenek a magyar háztartások, betilthatják a gázkazánokat! Ízlelgessük: ez jön helyette!

Gázkazánok kivezetése Európában: 2040-re búcsú a fosszilis fűtéstől – konzultációval finomhangolják a szigorítást. Az irányelv szerint tilos lesz 2030 után gázkazánt beépíteni az új épületekbe.

Molnár Szilárd

Az Európai Bizottság ambiciózus tervet dolgoz ki a fosszilis fűtési rendszerek, köztük a gázkazánok teljes kivonására 2040-re. A folyamat új szakaszához ért: most nyílt konzultáción bárki véleményezheti a javaslatokat, amelyek az Energiahatékonyság az Épületekben Irányelv (EPBD) 2024-es felülvizsgálatán alapulnak. Az EPBD irányelv (az Európai Unió jogszabálya, amelynek célja az épületek energiahatékonyságának javítása és az üvegházhatású gázkibocsátás csökkentése az EU-ban) ösztönzi a tagállamokat, hogy a legrosszabb energiahatékonyságú épületek felújításával 2050-re elérjék a kibocsátásmentes épületállományt. Ez az új és meglévő épületekre egyaránt vonatkozik, és ösztönzi a megújuló energiaforrások használatát is. 

t0619c01 Európai Bizottság a fosszilis fűtési rendszerek, köztük a gázkazánok teljes kivonására törekszik, tilos lesz gázkazán 2030 utáni beépítése új épületekbe.
2030-tól tilos lesz gázkazánt beépíteni az új épületekbe
Forrás:  Illusztráció: MW-archív 

Gázkazán: 2030-tól tilos a beépítése új épületekbe

A klímasemlegesség eléréséhez elengedhetetlen a fosszilis üzemanyag-alapú rendszerek fokozatos kivonása. 

Az EPBD felülvizsgált változata előírja a tagállamok számára, hogy nemzeti terveket dolgozzanak ki a gázkazánok és más fosszilis fűtési eszközök teljes megszüntetésére. Ez azonban nem azonnali tiltást jelent, hanem lépésről lépésre történő átállást kibocsátásmentes alternatívákra, mint a hőszivattyúk, napelemes rendszerek vagy távhőhálózatok.

A most induló konzultáció két kulcsfontosságú javaslatra épül:

  • Elektrifikációs Akcióterv: a villamos energia költséghatékony elterjesztését célozza, érintve a háztartásokat, ipart, építőipart és közlekedést. Fókuszban az ipari szén‑dioxid és más üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésének felgyorsítása és a megfizethető, tiszta energiaellátás biztosítása.
  • Fűtési és Hűtési Stratégia: a meglévő szabályok végrehajtását támogatja, javaslatokkal a távhőhálózatok bővítésére és a hulladékhő hasznosítására.

A javaslatok részletes időrendje így alakul

  • 2025-től: Megszűnik minden támogatás önálló fosszilis kazánok (például gázkazánok) telepítésére. Hibrid rendszerek (kazán hőszivattyúval kombinálva) még támogathatók, ha jelentős a megújuló energia részesedése.
  • 2029-től: Tilos új fosszilis kazánokat forgalomba hozni.
  • 2028-tól: Minden új épületnek zéró kibocsátásúnak kell lennie, helyszíni megújuló energiával (például napelemek).
  • 2030-tól: Magánlakásoknál kötelező a zéró helyszíni kibocsátás elérése, azaz tilos lesz 2030 után gázkazánt beépíteni új épületekbe, kivéve bizonyos technológiai és gazdasági feltételek fennállása esetén. 
  • 2040-re: Teljes kivonás a fosszilis fűtési rendszerekből, beleértve a gázkazánokat.

Ezek a határidők a tagállamokon múlnak: nemzeti tervekben kell konkretizálni a végrehajtást, így országonként eltérő lehet a tempó. Figyelembe véve a helyi energiaösszetételt és infrastruktúrát, Magyarországon is hamarosan megszülethetnek a tervek.

Most lehet beleszólni

A vélemények begyűjtése a Bizottság Have Your Say portálján zajlik, november 20-ig. Bárki – magánszemély, vállalat vagy szervezet – nyújthat be észrevételt, ami segítheti a javaslatok finomhangolását. A széleskörű visszajelzések révén az EU azt reméli, hogy az átállás hatékonyabbá válik, minimalizálva a társadalmi és gazdasági terheket. A szigorítás hátterében a 2022-es energiaválság és a klímaváltozás áll: az EU 55 százalékos kibocsátáscsökkentést tűzött ki 2030-ra az 1990-es szinthez képest. 

A fosszilis fűtés kivonása kulcsfontosságú, hiszen az épületek felelősek az EU energiafogyasztásának mintegy 40 és a kibocsátások 36 százalékáért.

A propángázas készülékeké a jövő?

Meg vannak számlálva a jelenlegi R32-es gázzal működő lakossági hőszivattyúk napjai, mivel egy 2024-ben hozott uniós rendelet miatt 2027-től gázt már nem lehet alkalmazni a célra, helyettük a környezetet jobban kímélő propángázas készülékek kapnak majd szerepet.

