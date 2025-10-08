Futócipőt húztak a debreceni Ady-gimi ifjú és öregdiákjai – fotókkal, videóval

A Debreceni Ady Endre Gimnázium jelenlegi és egykori diákjai húztak futócipőt október 8-án kora délután, hogy 1,5 kilométer lefutva pontokat gyűjtsenek a későbbi Ady-napra. Az Adymater futás elnevezésű program a Nagyerdőben, a Békás-tó környezetében zajlott és az ADYMATER Alumni Alapítvány közreműködésével valósult meg, erősítve a kapcsolatot az ifjú és az öregdiákok között. A rajtot dr. Széles Diána alpolgármester, a rendezvény fővédnöke indította el.

Képeinken az esemény: