október 8., szerda

Koppány névnap

15°
+16
+7
Egészség

2 órája

Futócipőt húztak a debreceni Ady-gimi ifjú és öregdiákjai – fotókkal, videóval

Címkék#ADYMATER Alumni Alapítvány#futás#Békás-tó#Debreceni Ady Endre Gimnázium

A Nagyerdő fái alatt futottak a népszerű intézmény diákjai.

Haon.hu

A Debreceni Ady Endre Gimnázium jelenlegi és egykori diákjai húztak futócipőt október 8-án kora délután, hogy 1,5 kilométer lefutva pontokat gyűjtsenek a későbbi Ady-napra. Az Adymater futás elnevezésű program a Nagyerdőben, a Békás-tó környezetében zajlott és az ADYMATER Alumni Alapítvány közreműködésével valósult meg, erősítve a kapcsolatot az ifjú és az öregdiákok között. A rajtot dr. Széles Diána alpolgármester, a rendezvény fővédnöke indította el.

Képeinken az esemény:

ADYMATER Futás Debrecenben

Fotók: Batta Gergő

Videón is megörökítettük a futást:


 

