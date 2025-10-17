Még nem késő, ha most lép, jelentősen kevesebb lesz a fűtésszámla télen!

október 17., péntek

A télre való felkészülés nemcsak a meleg pulóverek előkeresését jelenti, hanem a költségvetés átgondolását is. Az energiaárak folyamatos változása miatt egyre többen keresik azokat a fűtési megoldásokat, amelyek kímélik a pénztárcát és hosszú távon fenntarthatóbbak is.

Biró Soma

Szeptember óta már itt a fűtési szezon, ami 2026 májusáig tart – ez jóval hosszabb időszak, mint régebben. Az új szabályozás szerint a távfűtéses társasházakban automatikusan bekapcsolják a fűtést, ha három egymást követő napon tizenkét fok alá süllyed a hőmérséklet. De vajon mit tehetünk azért, hogy ne kelljen félve kibontani azt a borítékot, amikor megérkezik a villany- vagy gázszámla? Mutatjuk a fűtési tippeket!

fűtés, fűtéskorszerűsítés, Debrecen, klíma, termosztát, tippek
Hogyan csökkenthetjük a rezsit télen? Összegyűjtöttük a legjobb fűtési tippeket!
Forrás:  MW-archív

Fűtéskorszerűsítés

Az elavult fűtési rendszerek lecserélése első hallásra drágának tűnik, ám hosszú távon komoly megtakarítást jelenthet. Ahogy arról egy korábbi cikkünkben is írtunk, két kormányrendelet kötelezővé teszi a távhővel ellátott társasházakban és lakásszövetkezetekben a távolról leolvasható költségmegosztó rendszerek telepítését 2027 január 1-ig. A szabályozás célja, hogy a lakók ne a lakás mérete, hanem a valós fogyasztásuk alapján fizessenek a fűtésért – ez akár 10-30 százalékos megtakarítást is jelenthet.

A kormányrendeletek viszont kizárólag a távolról leolvasható költségmegosztó rendszer kiépítését írják elő kötelezően, amely a fogyasztást méri és a költségeket elosztja. A radiátorok szabályozhatóvá tétele – vagyis a termosztatikus radiátorszelepek felszerelése – nem kötelező, de erősen ajánlott. Ezekkel ugyanis a lakók szobánként tudják állítani a hőmérsékletet, így ténylegesen csökkenteni tudják a fogyasztásukat. A TKM/2025 pályázat fedezi ezeknek a költségét is, tehát érdemes utánanézni.

Új megoldások a fűtésszámla csökkentésére

A modern inverteres klímák nemcsak hűtenek nyáron, hanem télen is hatékonyan fűtenek – még extrém hidegben is. Az intelligens algoritmusoknak köszönhetően rendkívül alacsony fogyasztásúak, és aki kiváltja velük a gázfűtést, jogosult lehet a kedvezményes áramtarifára is.

Egy másik népszerű alternatíva a hőszivattyú, amely a környezetből – levegőből, talajból vagy vízből – nyeri a hőenergiát. Képes több egységnyi meleget előállítani, mint amennyit elektromos energiából fogyaszt, így akár harminc-ötven százalékkal is csökkenthető az energiafelhasználás. Ha pedig napelemmel kombinálják, a rezsi akár még nullára is csökkenthető.

Fűtési támogatások, amiket nem szabad kihagyni

Azok számára, akiket érint a fűtés korszerűsítéssel kapcsolatos kormányrendelet, júniusban indult a TKM/2025 pályázat: erre társasházak és lakásszövetkezetek pályázhatnak 100 százalékos, vissza nem térítendő támogatásra. Az 5 milliárd forintos keretösszegből lakóépületenként minimum 100 ezer, maximum 120 millió forint igényelhető. A pályázatok benyújtására 2025. június 30-tól a keret 120 százalékának eléréséig, de legfeljebb 2026. június 30-ig van lehetőség.

A kötelezettséggel nem érintett, de otthonuk energiahatékonyságát javítani kívánó lakóközösségek részére is vannak finanszírozási lehetőségek. A 2023-ban indított Debreceni Panelprogram évi 500 millió forintos keretösszeggel támogatja a társasházak felújítását, 2025-ben pedig kibővült: már nemcsak a homlokzati szigetelésre és nyílászárócserére, hanem a fűtési költségmegosztó rendszerek kiépítésére is lehet pályázni 50 százalékos támogatási intenzitással. A fűtéskorszerűsítésre augusztus végén lejárt a jelentkezési határidő, de lehetséges, hogy a program jövőre is folytatódni fog majd. 

Az Épített Örökség Felújítási Program pedig a helyi védettség alatt álló, történelmi értékű cívis épületek felújításához nyújt évi 200 millió forintos keretet szintén 50 százalékos támogatással. Mindkét program 2025-ben is elérhető a debreceni társasházak számára.

Opció lehet az otthonfelújítási program

Aki vidéken él, annak érdemes belenéznie egy kiváló lehetőségbe: az ötezer főnél kisebb településeken lakók akár hárommillió forint vissza nem térítendő támogatásra pályázhatnak az otthonfelújítási program keretében.

Ez a beruházási költségek felét fedezheti, és további, kamatmentes kölcsönt is lehet igényelni mellé. A program kifejezetten az energiahatékony megoldásokat támogatja, így például hőszivattyú vagy korszerű légkondicionáló berendezés telepítésére is felhasználható.

Apró változtatások, nagy hatás

Természetesen nem mindenki áll készen arra, hogy teljesen megújítsa a fűtési rendszerét. Szerencsére kisebb léptékű módosításokkal is sokat lehet spórolni. A termosztát mindössze egy fokkal alacsonyabbra állítása éves szinten akár öt-tíz százalékos megtakarítást is eredményezhet. Az ablakok és ajtók szigetelésének ellenőrzése szintén kulcsfontosságú – a huzat nemcsak kellemetlenséget okoz, hanem feleslegesen kidobott pénzt is jelent.

Érdemes átgondolni azt is, hogy tényleg minden helyiséget ugyanúgy kell-e fűteni. A hálószobában alacsonyabb hőmérséklet egészségesebb alvást biztosít, míg a nappali vagy dolgozószoba lehet melegebb. Zónás fűtéssel, vagy intelligens termosztátokkal pontosan szabályozható, mikor és hol legyen meleg – így csak ott melegítünk, ahol éppen tartózkodunk.

A fenntartható fűtés nem csupán anyagi kérdés, hanem a jövő generációi iránti felelősségvállalás is. A most meghozott döntések nem csak ezen a télen, hanem évtizedeken át hatással lehetnek otthonunk komfortjára és a környezetre egyaránt.

