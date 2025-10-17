Még nem késő, ha most lép, jelentősen kevesebb lesz a fűtésszámla télen!

Szeptember óta már itt a fűtési szezon, ami 2026 májusáig tart – ez jóval hosszabb időszak, mint régebben. Az új szabályozás szerint a távfűtéses társasházakban automatikusan bekapcsolják a fűtést, ha három egymást követő napon tizenkét fok alá süllyed a hőmérséklet. De vajon mit tehetünk azért, hogy ne kelljen félve kibontani azt a borítékot, amikor megérkezik a villany- vagy gázszámla? Mutatjuk a fűtési tippeket!

Hogyan csökkenthetjük a rezsit télen? Összegyűjtöttük a legjobb fűtési tippeket!

Fűtéskorszerűsítés

Az elavult fűtési rendszerek lecserélése első hallásra drágának tűnik, ám hosszú távon komoly megtakarítást jelenthet. Ahogy arról egy korábbi cikkünkben is írtunk, két kormányrendelet kötelezővé teszi a távhővel ellátott társasházakban és lakásszövetkezetekben a távolról leolvasható költségmegosztó rendszerek telepítését 2027 január 1-ig. A szabályozás célja, hogy a lakók ne a lakás mérete, hanem a valós fogyasztásuk alapján fizessenek a fűtésért – ez akár 10-30 százalékos megtakarítást is jelenthet.

A kormányrendeletek viszont kizárólag a távolról leolvasható költségmegosztó rendszer kiépítését írják elő kötelezően, amely a fogyasztást méri és a költségeket elosztja. A radiátorok szabályozhatóvá tétele – vagyis a termosztatikus radiátorszelepek felszerelése – nem kötelező, de erősen ajánlott. Ezekkel ugyanis a lakók szobánként tudják állítani a hőmérsékletet, így ténylegesen csökkenteni tudják a fogyasztásukat. A TKM/2025 pályázat fedezi ezeknek a költségét is, tehát érdemes utánanézni.

Új megoldások a fűtésszámla csökkentésére

A modern inverteres klímák nemcsak hűtenek nyáron, hanem télen is hatékonyan fűtenek – még extrém hidegben is. Az intelligens algoritmusoknak köszönhetően rendkívül alacsony fogyasztásúak, és aki kiváltja velük a gázfűtést, jogosult lehet a kedvezményes áramtarifára is.

Egy másik népszerű alternatíva a hőszivattyú, amely a környezetből – levegőből, talajból vagy vízből – nyeri a hőenergiát. Képes több egységnyi meleget előállítani, mint amennyit elektromos energiából fogyaszt, így akár harminc-ötven százalékkal is csökkenthető az energiafelhasználás. Ha pedig napelemmel kombinálják, a rezsi akár még nullára is csökkenthető.

