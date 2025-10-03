Ennyi debreceni háztartásban már megy a fűtés

Szeptember közepén még a nyár is visszatért, viszont október első hétvégéjére szinte a téllel kell megbarátkoznunk, és ezt nem csak az elmúlt napok átlaghőmérséklete mutatja, hanem az is, mekkora arányban kérték a Debreceni Hőszolgáltatótól a fűtés bekapcsolását. A vállalattól érdeklődtünk egyebek mellett arról, hogyan indul az idei fűtési szezon, mit kell tenniük azoknak, akik még nem kérték a távhő elindítását.

Sorra érkeznek a kérelmek a debreceni hőszolgáltatóhoz, elindult a fűtési szezon

Így kérhető a fűtés elindítása

A válaszból kiderült, a Debreceni Hőszolgáltató Zrt közel 34 ezer díjfizető részére biztosítja a fűtési szolgáltatást. A fűtési szezon minden év szeptember 15-től a következő év május 15-ig tart.

A Debreceni Hőszolgáltató Zrt. előbbi dátumok között csak írásbeli megrendelésre indítja be és állítja le a fűtést. Ezeket a lakástulajdonosok tetszőleges időpontban kérhetik a kitöltött megrendelő nyomtatványon, a szolgáltatási területtől emailben ([email protected] címen) vagy személyesen (Jerikó utca 23. sz. alatti épületben)

A megrendeléseket az igény bejelentését követően legkésőbb 48 órán belül teljesíti a Hőszolgáltató.

A fűtésműködtetés vagy fűtésleállás minimum 3 nap.

Beindult Debrecenben a fűtési szezon

A debreceni hőszolgáltató felhívja a figyelmet, hogy a felhasználói berendezés üzemeltetője a folyamatos és biztonságos ellátás érdekében köteles az általa üzemeltetett berendezés üzemképes állapotáról gondoskodni.

Minden évben más és más időpontokban indul a fűtési szezon. A megrendelések mértéke kizárólag időjárásfüggő. Ha lassú a lehűlés, sokáig elhúzódik a fűtés beindítása. Ha intenzív lehűlés van, hirtelen nagy mennyiségű megrendelés érkezik.

Ebben az idényben szeptember 24-én érkezett az első lakossági megrendelés. 2023-ban október 5-én rendelték meg először a fűtést és két hétig tartott a teljes beindítás. 2024-ben szeptember 16-tól október 11-ig tartott a fűtésbeindítás.

Jelen pillanatig közel 28 ezer lakásban indult el a fűtés, amely 85 százalékos arányt jelent. Csúcs az október 1., szerdai nap volt, 12 óra leforgása alatt 5 ezer 500 lakásban rendelték meg és indítottuk be a fűtést. Elindult a fűtési szezon a bölcsődékben, óvodákban, iskolákban, szociális intézményekben, közintézményekben is

– írta válaszában a Debreceni Hőszolgáltató október 2-án délután.

A megrendelések és beindítások dátum szerint: szeptember 24. 75 lakás

szeptember 25. 144 lakás

szeptember 26. 409 lakás

szeptember 27. 1.600 lakás

szeptember 28. 1.700 lakás

szeptember 29. 3.580 lakás

szeptember 30. 5.500 lakás

október 1. 2.450 lakás

