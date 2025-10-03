2 órája
Ennyi debreceni háztartásban már megy a fűtés
A szeptember közepi nyár hirtelen fordult hidegre. Debrecenben a fűtési szezon már elkezdődött, mutatjuk, hányan rendelték meg a távhőt.
Szeptember közepén még a nyár is visszatért, viszont október első hétvégéjére szinte a téllel kell megbarátkoznunk, és ezt nem csak az elmúlt napok átlaghőmérséklete mutatja, hanem az is, mekkora arányban kérték a Debreceni Hőszolgáltatótól a fűtés bekapcsolását. A vállalattól érdeklődtünk egyebek mellett arról, hogyan indul az idei fűtési szezon, mit kell tenniük azoknak, akik még nem kérték a távhő elindítását.
Így kérhető a fűtés elindítása
A válaszból kiderült, a Debreceni Hőszolgáltató Zrt közel 34 ezer díjfizető részére biztosítja a fűtési szolgáltatást. A fűtési szezon minden év szeptember 15-től a következő év május 15-ig tart.
A Debreceni Hőszolgáltató Zrt. előbbi dátumok között csak írásbeli megrendelésre indítja be és állítja le a fűtést. Ezeket a lakástulajdonosok tetszőleges időpontban kérhetik a kitöltött megrendelő nyomtatványon, a szolgáltatási területtől emailben ([email protected] címen) vagy személyesen (Jerikó utca 23. sz. alatti épületben)
A megrendeléseket az igény bejelentését követően legkésőbb 48 órán belül teljesíti a Hőszolgáltató.
A fűtésműködtetés vagy fűtésleállás minimum 3 nap.
Beindult Debrecenben a fűtési szezon
A debreceni hőszolgáltató felhívja a figyelmet, hogy a felhasználói berendezés üzemeltetője a folyamatos és biztonságos ellátás érdekében köteles az általa üzemeltetett berendezés üzemképes állapotáról gondoskodni.
Minden évben más és más időpontokban indul a fűtési szezon. A megrendelések mértéke kizárólag időjárásfüggő. Ha lassú a lehűlés, sokáig elhúzódik a fűtés beindítása. Ha intenzív lehűlés van, hirtelen nagy mennyiségű megrendelés érkezik.
Ebben az idényben szeptember 24-én érkezett az első lakossági megrendelés. 2023-ban október 5-én rendelték meg először a fűtést és két hétig tartott a teljes beindítás. 2024-ben szeptember 16-tól október 11-ig tartott a fűtésbeindítás.
Jelen pillanatig közel 28 ezer lakásban indult el a fűtés, amely 85 százalékos arányt jelent. Csúcs az október 1., szerdai nap volt, 12 óra leforgása alatt 5 ezer 500 lakásban rendelték meg és indítottuk be a fűtést. Elindult a fűtési szezon a bölcsődékben, óvodákban, iskolákban, szociális intézményekben, közintézményekben is
– írta válaszában a Debreceni Hőszolgáltató október 2-án délután.
A megrendelések és beindítások dátum szerint:
- szeptember 24. 75 lakás
- szeptember 25. 144 lakás
- szeptember 26. 409 lakás
- szeptember 27. 1.600 lakás
- szeptember 28. 1.700 lakás
- szeptember 29. 3.580 lakás
- szeptember 30. 5.500 lakás
- október 1. 2.450 lakás
