Ezer debreceni lakást érint ez a rendelet, s közeleg a határidő – Felére csökkenhet a fűtésszámla, de előbb fizetni kell!

A 676/2023-as és 677/2023-as kormányrendeletek 2024 januárjában léptek hatályba, és kötelezővé teszik a távhővel ellátott társasházakban és lakásszövetkezetekben a fűtés korszerűsítését, azaz a távolról leolvasható költségmegosztó rendszerek telepítését. A szabályozás célja, hogy a lakók ne a lakás mérete, hanem a valós fogyasztásuk alapján fizessenek a fűtésért – ez akár 10-30 százalékos megtakarítást is jelenthet. Viszont ezt meghatározott határidőig be kell fejezni minden érintett lakásban – egyre közeleg a határidő, mutatjuk mit kell tudni!

110 épületet érint Debrecenben a fűtés korszerűsítéséről szóló rendelet

Forrás: MW-archív

Közel 110 debreceni épületben még 2025 december végéig el kell készíteni a költséghatékonysági vizsgálatot a kormányrendelet előírásai szerint. A fűtési költségmegosztó rendszer kiépítése 50-400 ezer forintba kerülhet lakásonként, ám bizonyos esetekben ez önerő nélkül is megoldható egy 5 milliárdos pályázat segítségével – számolt be róla a Debreceni Hőszolgáltató Zrt.

Debrecenben közel 470 lakossági fűtési közösségben szolgáltat távhőt a Debreceni Hőszolgáltató Zrt., összesen mintegy 34 ezer lakossági díjfizetőnek. Közülük 360 épületben már működik költségmegosztási rendszer, de 110 helyen még ki kell építeni azt.

Hol kerülhető el a fűtési költségmegosztó beépítése?

A rendelet alól azok az épületek mentesülnek, amelyek egycsöves átfolyós fűtési rendszerrel rendelkeznek – ilyenből 17 van Debrecenben.

A költségmegosztási rendszerrel nem rendelkező épületekből 24 kétcsöves, 68 pedig egycsöves átkötőszakaszos fűtési rendszerrel működik, a kormányrendelet elsősorban ezeket érinti

– válaszolta megkeresésünkre a Hőszolgáltató.

Azokban a lakóépületekben, ahol műszakilag megvalósítható és gazdaságosan kivitelezhető a beruházás, 2027 elejéig be kell szerelni a készülékeket. Amennyiben egy társasház nem tesz eleget ennek a kötelezettségnek, akkor a fűtési díjat megemelt szorzóval számolják majd ki: a kiszámlázandó hőmennyiséget a felhasználási hely fajlagos hőfelhasználásának 1,1-szerese és a fűtött légtérfogat szorzataként határozzák meg.

Költséghatékonysági vizsgálat kötelező – közeleg a határidő

A legközelebbi határidő: 2025. december 31-ig a közös képviselőknek el kell végezniük a költséghatékonysági vizsgálatot, és nyilatkozniuk kell az eredményről a távhőszolgáltató felé.

A költséghatékonysági vizsgálat elvégzése a jogszabály alapján a felhasználó, vagyis a közös képviselő kötelezettsége. A táblázat kitöltése a szükséges adatok rendelkezésre állása esetén néhány percet vesz igénybe

– tájékoztatott a Hőszolgáltató.

Az adatokat a távhőszolgáltatótól és a költségosztást végző szakcégektől lehet beszerezni. Ha a vizsgálat azt mutatja, hogy költséghatékony a fejlesztés, akkor a lakóközösségnek egy éven belül, de legkésőbb 2027. január 1-jéig fel kell szerelnie a távolról leolvasható rendszert.

Egy átlagos debreceni panelházban a műszaki tartalomtól függően – mint például a termosztatikus radiátorszelep megléte, strangszabályozás vagy a radiátorkötések típusa – 1-3 hónapot vesz igénybe a teljes rendszer kiépítése. Lakásonként 50-400 ezer forintos költséggel kell számolni, ugyancsak a műszaki paraméterek függvényében.