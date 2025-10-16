1 órája
Ezer debreceni lakást érint ez a rendelet, s közeleg a határidő – Felére csökkenhet a fűtésszámla, de előbb fizetni kell!
Komoly változás érinti a debreceni távfűtéses társasházak nagy részét: egy 2024 januárjában hatályba lépett kormányrendelet határideje közeledik, amely kötelezővé teszi a költségmegosztó rendszerek kiépítését. A fűtés korszerűsítése drága mulatság lehet, de van hozzá segítség!
A 676/2023-as és 677/2023-as kormányrendeletek 2024 januárjában léptek hatályba, és kötelezővé teszik a távhővel ellátott társasházakban és lakásszövetkezetekben a fűtés korszerűsítését, azaz a távolról leolvasható költségmegosztó rendszerek telepítését. A szabályozás célja, hogy a lakók ne a lakás mérete, hanem a valós fogyasztásuk alapján fizessenek a fűtésért – ez akár 10-30 százalékos megtakarítást is jelenthet. Viszont ezt meghatározott határidőig be kell fejezni minden érintett lakásban – egyre közeleg a határidő, mutatjuk mit kell tudni!
Közel 110 debreceni épületben még 2025 december végéig el kell készíteni a költséghatékonysági vizsgálatot a kormányrendelet előírásai szerint. A fűtési költségmegosztó rendszer kiépítése 50-400 ezer forintba kerülhet lakásonként, ám bizonyos esetekben ez önerő nélkül is megoldható egy 5 milliárdos pályázat segítségével – számolt be róla a Debreceni Hőszolgáltató Zrt.
Debrecenben közel 470 lakossági fűtési közösségben szolgáltat távhőt a Debreceni Hőszolgáltató Zrt., összesen mintegy 34 ezer lakossági díjfizetőnek. Közülük 360 épületben már működik költségmegosztási rendszer, de 110 helyen még ki kell építeni azt.
Hol kerülhető el a fűtési költségmegosztó beépítése?
A rendelet alól azok az épületek mentesülnek, amelyek egycsöves átfolyós fűtési rendszerrel rendelkeznek – ilyenből 17 van Debrecenben.
A költségmegosztási rendszerrel nem rendelkező épületekből 24 kétcsöves, 68 pedig egycsöves átkötőszakaszos fűtési rendszerrel működik, a kormányrendelet elsősorban ezeket érinti
– válaszolta megkeresésünkre a Hőszolgáltató.
Azokban a lakóépületekben, ahol műszakilag megvalósítható és gazdaságosan kivitelezhető a beruházás, 2027 elejéig be kell szerelni a készülékeket. Amennyiben egy társasház nem tesz eleget ennek a kötelezettségnek, akkor a fűtési díjat megemelt szorzóval számolják majd ki: a kiszámlázandó hőmennyiséget a felhasználási hely fajlagos hőfelhasználásának 1,1-szerese és a fűtött légtérfogat szorzataként határozzák meg.
Költséghatékonysági vizsgálat kötelező – közeleg a határidő
A legközelebbi határidő: 2025. december 31-ig a közös képviselőknek el kell végezniük a költséghatékonysági vizsgálatot, és nyilatkozniuk kell az eredményről a távhőszolgáltató felé.
A költséghatékonysági vizsgálat elvégzése a jogszabály alapján a felhasználó, vagyis a közös képviselő kötelezettsége. A táblázat kitöltése a szükséges adatok rendelkezésre állása esetén néhány percet vesz igénybe
– tájékoztatott a Hőszolgáltató.
Az adatokat a távhőszolgáltatótól és a költségosztást végző szakcégektől lehet beszerezni. Ha a vizsgálat azt mutatja, hogy költséghatékony a fejlesztés, akkor a lakóközösségnek egy éven belül, de legkésőbb 2027. január 1-jéig fel kell szerelnie a távolról leolvasható rendszert.
Egy átlagos debreceni panelházban a műszaki tartalomtól függően – mint például a termosztatikus radiátorszelep megléte, strangszabályozás vagy a radiátorkötések típusa – 1-3 hónapot vesz igénybe a teljes rendszer kiépítése. Lakásonként 50-400 ezer forintos költséggel kell számolni, ugyancsak a műszaki paraméterek függvényében.
Önerő nélküli megoldás: fűtéskorszerűsítés pályázattal
A költségeket azonban nem kell feltétlenül a lakóknak kifizetnie. Júniusban indult a TKM/2025 pályázat, amelyre társasházak és lakásszövetkezetek pályázhatnak 100 százalékos, vissza nem térítendő támogatásra. Az 5 milliárd forintos keretösszegből lakóépületenként minimum 100 ezer, maximum 120 millió forint igényelhető. A pályázatok benyújtására 2025. június 30-tól a keret 120 százalékának eléréséig, de legfeljebb 2026. június 30-ig van lehetőség.
A kötelezettséggel nem érintett, de otthonuk energiahatékonyságát javítani kívánó lakóközösségek részére kínált finanszírozási segítséget a Debrecen Megyei Jogú Város által meghirdetett Panelprogram és az Épített Örökség Felújítási Program
– tette hozzá a Debreceni Hőszolgáltató. Emellett a költségosztást végző szakcégek is kínálnak finanszírozási megoldásokat és szakmai támogatást.
Mikortól térül meg a beruházás?
A megtérülési idő jellemzően 5-15 év között alakul. A lakóközösségek felhasználói szokásoktól, műszaki tartalomtól és a jelenlegi állapottól függően átlagosan 10-30 százalékos megtakarítást érhetnek el a költségmegosztók használatával.
A változások elsősorban az épületek, de a debreceni távhőrendszer energiahatékonyságát is javítják
– hangsúlyozta a Hőszolgáltató.
Fontos kiemelni: a kormányrendelet kizárólag a távolról leolvasható költségmegosztó rendszer kiépítését írja elő kötelezően, amely a fogyasztást méri és a költségeket elosztja. A radiátorok szabályozhatóvá tétele – vagyis a termosztatikus radiátorszelepek felszerelése – nem kötelező, de erősen ajánlott. Ezekkel ugyanis a lakók szobánként tudják állítani a hőmérsékletet, így ténylegesen csökkenteni tudják a fogyasztásukat. A TKM/2025 pályázat fedezi ezeknek a költségét is, ráadásul logikus egyszerre elvégezni mindkét munkát.
Mit tegyenek a társasházak?
A Hőszolgáltató e-mailben tájékoztatta az érintett társasházak közös képviselőit a kötelezettségekről és a pályázati lehetőségekről. Első lépésként a közös képviselőnek ki kell kérnie a költséghatékonysági vizsgálathoz szükséges adatot – az utolsó három naptári évben mért éves összes fűtési célú hőfelhasználások számtani átlagát – a Hőszolgáltatótól. Ezután fel kell venni a kapcsolatot egy költségosztást és kivitelezést végző szakcéggel.
A felhasználói rendszer átalakítása előtt a távhőszolgáltatónak tervvéleményezési jogköre van a jogszabályi előírások szerint. Emellett a költségmegosztók felszereléséhez közgyűlési döntés szükséges, amelyre a társasházi törvény előírásai vonatkoznak.
Ha egy társasházban egyes lakók nem teszik lehetővé a költségmegosztók felszerelését, akkor az érintett épületrészre jutó fűtési díjmegosztási arányt a felhasználási hely fajlagos hőfelhasználásának 2,5-szerese és az épületrész fűtött légtérfogatának szorzatából számított hőmennyiség figyelembevételével határozzák meg – tehát ezek a lakók jóval magasabb számlára számíthatnak.
