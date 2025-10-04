október 4., szombat

Ferenc névnap

+13
+1
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Újabb szép teljesítmény

2 órája

Kilométerek és élmények: a debreceni reptérfutáson indultak az Immánuel Otthon tanulói

Címkék#Nádudvari Péter#debrecen#Immánuel Otthon#futás

Ezúttal a 8. Debrecen Airport Run futóversenyen vettek részt az Immánuel Otthon és Iskola tanulói. A mozgássérült fiatalok az intézmény dolgozóinak támogatásával élhették át a futás és a közös versenyzés örömét a különleges helyszínen.

Haon.hu

Bartha Balázs és Tóth Tamás az intézmény gyógypedagógusai, Horváth Hanna és Nádudvari Péter, valamint két futókocsi segítségével vettek részt az eseményen – számolt be a szombati futásról Nádudvari Péter.

Most sem maradtak le a futásról az Immánuel Otthon és Iskola tanulói
Most sem maradtak le a futásról az Immánuel Otthon és Iskola tanulói
Forrás: Nádudvari Péter-archív

A fiúknak a hűvös idő sem szegte kedvét, szinte végig mosolyogva vettek részt a rendezvényen. Élvezték a verseny hangulatát, a futók biztatását, és örömmel fogadták a befutóérmüket. Balázs célba érése ismét látványosra sikeredett, hiszen – ahogy már megszokhattuk tőle – az utolsó métereket a sétálva tette meg, a célkaput is a saját lábával lépte át.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

A tanulók ilyen módon való részvétele a futóversenyeken az Immánuel Otthon és Iskola fontos kezdeményezése. Az intézmény célja, hogy a fiatalok tömegrendezvényeken való megjelenése előremozdítja a súlyosan-halmozottan fogyatékos személyek inklúzióját, és segítsen lebontani a velük kapcsolatos előítéleteket és hamis sztereotípiákat.

Az eseményről korábban mi is beszámoltunk, a fotókat és a videókat itt tekinthetik meg:

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu