Kilométerek és élmények: a debreceni reptérfutáson indultak az Immánuel Otthon tanulói

Bartha Balázs és Tóth Tamás az intézmény gyógypedagógusai, Horváth Hanna és Nádudvari Péter, valamint két futókocsi segítségével vettek részt az eseményen – számolt be a szombati futásról Nádudvari Péter.

Most sem maradtak le a futásról az Immánuel Otthon és Iskola tanulói

Forrás: Nádudvari Péter-archív

A fiúknak a hűvös idő sem szegte kedvét, szinte végig mosolyogva vettek részt a rendezvényen. Élvezték a verseny hangulatát, a futók biztatását, és örömmel fogadták a befutóérmüket. Balázs célba érése ismét látványosra sikeredett, hiszen – ahogy már megszokhattuk tőle – az utolsó métereket a sétálva tette meg, a célkaput is a saját lábával lépte át.

A tanulók ilyen módon való részvétele a futóversenyeken az Immánuel Otthon és Iskola fontos kezdeményezése. Az intézmény célja, hogy a fiatalok tömegrendezvényeken való megjelenése előremozdítja a súlyosan-halmozottan fogyatékos személyek inklúzióját, és segítsen lebontani a velük kapcsolatos előítéleteket és hamis sztereotípiákat.

