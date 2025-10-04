2 órája
Kilométerek és élmények: a debreceni reptérfutáson indultak az Immánuel Otthon tanulói
Ezúttal a 8. Debrecen Airport Run futóversenyen vettek részt az Immánuel Otthon és Iskola tanulói. A mozgássérült fiatalok az intézmény dolgozóinak támogatásával élhették át a futás és a közös versenyzés örömét a különleges helyszínen.
Bartha Balázs és Tóth Tamás az intézmény gyógypedagógusai, Horváth Hanna és Nádudvari Péter, valamint két futókocsi segítségével vettek részt az eseményen – számolt be a szombati futásról Nádudvari Péter.
A fiúknak a hűvös idő sem szegte kedvét, szinte végig mosolyogva vettek részt a rendezvényen. Élvezték a verseny hangulatát, a futók biztatását, és örömmel fogadták a befutóérmüket. Balázs célba érése ismét látványosra sikeredett, hiszen – ahogy már megszokhattuk tőle – az utolsó métereket a sétálva tette meg, a célkaput is a saját lábával lépte át.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
A tanulók ilyen módon való részvétele a futóversenyeken az Immánuel Otthon és Iskola fontos kezdeményezése. Az intézmény célja, hogy a fiatalok tömegrendezvényeken való megjelenése előremozdítja a súlyosan-halmozottan fogyatékos személyek inklúzióját, és segítsen lebontani a velük kapcsolatos előítéleteket és hamis sztereotípiákat.
Az eseményről korábban mi is beszámoltunk, a fotókat és a videókat itt tekinthetik meg:
Vigyázz, kész, rajt! Több ezren rajtoltak el a Debrecen Airport Run futóversenyen – fotókkal, videóval
Ajánljuk még:
Dúl a szerelem a debreceni lakótelepen – de nem úgy, ahogy sokan gondolják! – fotóval