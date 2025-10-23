2 órája
Közel százmillióból újul meg a hajdú-bihari fürdő! Kiderült, mit fejlesztenek az összegből - videóval!
Számos fejlesztés valósul meg az összegből. A Versenyképes Járások Program keretében újul meg a fürdő.
A Versenyképes Járások Program keretében Püspökladányban is nagyszabású fejlesztések indulhatnak el - derül ki a vármegye önkormányzatának hétfőn feltöltött videójából. A közel százmilliós fejlesztésből a város a gyógyfürdőjét fogja fejleszteni. A részletekről Vadász Ferenc, Püspökladány polgármestere beszélt a videóban.
Egy jogszabályváltozás következében van egy olyan kötelezettségünk, hogy a gyógyfürdőnket technológiailag átalakítsuk. És ezek szoros határidőhöz vannak kötve
- mondta a polgármester. Többek között azt hangsúlyozta, hogy a jogszabály szerint nem történhet felső beömléssel a medence töltése, így azt kénytelenek átalakítani.
Közel 100 millió forintból újul meg a püspökladányi gyógyfürdő a Versenyképes Járások Program keretein belül
A polgármester a videóban hangsúlyozza, nemcsak ennyi valósul meg abból a 92 millióból, amit a program keretében kap a város. Ebből a pályázati pénzből ugyanis az osztott medence burkolását is megcsinálják. Mint mondta, a medence két részből áll: van egy melegebb vizű medence és egy mérsékeltebb hőmérsékletű. A melegebb részt teljesen lecsempézik, míg a medence másik részét fóliaborítással látják el.
Ezeken kívül szeretnénk még további élményelemeket is beépíteni. Bízunk benne, hogy ezekkel a fejlesztésekkel még inkább hozzájárulhatunk a fürdő látogatottságához
- zárta a videót Vadász Ferenc.
A teljes videót itt tudjátok megnézni:
