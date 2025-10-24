Fontos forgalmi változás Debrecenben – egy hétre módosul ezeknek a buszoknak útvonala

Forgalmi változás Debrecenben: A DKV Zrt. közleménye szerint útburkolat-javítási és aknafedlap-helyreállítási munkák miatt 2025. október 27-én, hétfőn 8 órától előreláthatólag november 2-án, vasárnap üzemzárásig lezárják az Elek utca és a Rózsavölgy utca érintett szakaszait.

Forrás: Illusztráció / Napló-archív

Mit érdemes még tudni a forgalmi változásról?

A munkálatok ideje alatt a 34-es és 34A-s autóbuszok terelőútvonalon közlekednek: Elek utca – Bondorhát utca – Rózsavölgy utca útvonalon haladnak, mindkét irányban.

A DKV tájékoztatása szerint a járatok nem érintik az alábbi megállókat:

Elek utca 147.

Felsőjózsa

Rózsavölgy utca 175.

Rózsavölgy utca 133.

A közlekedési társaság arra kéri az utasokat, hogy indulás előtt tájékozódjanak a módosított menetrendről, és az utazásukat ennek megfelelően tervezzék.

