Fontos forgalmi változás Debrecenben – egy hétre módosul ezeknek a buszoknak útvonala
Útjavítási munkák miatt ideiglenesen terelőúton közlekednek ezek a járatok.
Forgalmi változás Debrecenben: A DKV Zrt. közleménye szerint útburkolat-javítási és aknafedlap-helyreállítási munkák miatt 2025. október 27-én, hétfőn 8 órától előreláthatólag november 2-án, vasárnap üzemzárásig lezárják az Elek utca és a Rózsavölgy utca érintett szakaszait.
Mit érdemes még tudni a forgalmi változásról?
A munkálatok ideje alatt a 34-es és 34A-s autóbuszok terelőútvonalon közlekednek: Elek utca – Bondorhát utca – Rózsavölgy utca útvonalon haladnak, mindkét irányban.
A DKV tájékoztatása szerint a járatok nem érintik az alábbi megállókat:
- Elek utca 147.
- Felsőjózsa
- Rózsavölgy utca 175.
- Rózsavölgy utca 133.
A közlekedési társaság arra kéri az utasokat, hogy indulás előtt tájékozódjanak a módosított menetrendről, és az utazásukat ennek megfelelően tervezzék.
