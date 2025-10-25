Fontos forgalmi változás vasárnap Debrecenben – több buszjárat is terelőúton megy a Loki-meccs miatt

Forgalmi változás: a DVSC–Újpest FC bajnoki mérkőzést október 26-án, vasárnap 15 órától rendezik meg a Nagyerdei Stadionban. A mérkőzés biztonságos és zavartalan lebonyolítása érdekében a Nagyerdei körút Pallagi út és Ady Endre út közötti szakaszát 12 és 18 óra között lezárják, közölte a DKV Zrt. Mint írják, a lezárás idején a 16, 22, 22Y, 24 és 24Y jelzésű autóbuszok terelőútvonalon közlekednek.

Fontos forgalmi változás lesz Debrecenben október 26-án

Forrás: Illusztráció / Napló-archív

Forgalmi változás: így közlekednek a járatok

16-os autóbusz:

Gyógyszergyár irányába: a Baksay Sándor utca megálló után egyenesen halad tovább az Egyetem felé, majd a Nagyerdei körút–Pallagi út útvonalon közlekedik.

Nagyállomás irányába: a Szociális Otthon megálló után jobbra fordul a Klinikák felé, és a Nagyerdei körút–Hadházi út terelőúton halad. A Hadházi út 92. megállótól tér vissza eredeti útvonalára.

22-es autóbusz:

A Klinikai Központ Nagyerdei Campus megálló után visszafordul a körforgalomban, majd a Nagyerdei körút–Hadházi út–Benczúr Gyula utca–Köztemető, főkapu útvonalon jár.

22Y-os autóbusz:

A Szociális Otthon megálló után a Nagyerdei körút–Hadházi út–Benczúr Gyula utca–Köztemető, főkapu terelőútvonalon közlekedik.

24-es autóbusz:

A Köztemető, főkapu megálló után a Benczúr Gyula utca–Hadházi út–Nagyerdei körút–Pallagi út irányában halad, majd a Klinikai Központ Nagyerdei Campus megállótól tér vissza a megszokott vonalra.

24Y-os autóbusz:

Szintén a Köztemető, főkapu után a Benczúr Gyula utca–Hadházi út–Nagyerdei körút–Pallagi út terelőútvonalon közlekedik, majd a Szociális Otthon megállótól követi eredeti menetrendjét.

A DKV hangsúlyozta, hogy a buszok a terelőútvonalon található megállóhelyeken nem állnak meg és nem végeznek utascserét.

A társaság arra kéri az utasokat, hogy indulás előtt tájékozódjanak a változásokról, és számítsanak hosszabb menetidőre a mérkőzés idején.

