33 perce
Fontos forgalmi változás vasárnap Debrecenben – több buszjárat is terelőúton megy a Loki-meccs miatt
A DVSC–Újpest FC mérkőzés idején forgalomkorlátozásra és járatmódosításokra kell számítani a Nagyerdő környékén.
Forgalmi változás: a DVSC–Újpest FC bajnoki mérkőzést október 26-án, vasárnap 15 órától rendezik meg a Nagyerdei Stadionban. A mérkőzés biztonságos és zavartalan lebonyolítása érdekében a Nagyerdei körút Pallagi út és Ady Endre út közötti szakaszát 12 és 18 óra között lezárják, közölte a DKV Zrt. Mint írják, a lezárás idején a 16, 22, 22Y, 24 és 24Y jelzésű autóbuszok terelőútvonalon közlekednek.
Forgalmi változás: így közlekednek a járatok
16-os autóbusz:
Gyógyszergyár irányába: a Baksay Sándor utca megálló után egyenesen halad tovább az Egyetem felé, majd a Nagyerdei körút–Pallagi út útvonalon közlekedik.
Nagyállomás irányába: a Szociális Otthon megálló után jobbra fordul a Klinikák felé, és a Nagyerdei körút–Hadházi út terelőúton halad. A Hadházi út 92. megállótól tér vissza eredeti útvonalára.
22-es autóbusz:
A Klinikai Központ Nagyerdei Campus megálló után visszafordul a körforgalomban, majd a Nagyerdei körút–Hadházi út–Benczúr Gyula utca–Köztemető, főkapu útvonalon jár.
22Y-os autóbusz:
A Szociális Otthon megálló után a Nagyerdei körút–Hadházi út–Benczúr Gyula utca–Köztemető, főkapu terelőútvonalon közlekedik.
24-es autóbusz:
A Köztemető, főkapu megálló után a Benczúr Gyula utca–Hadházi út–Nagyerdei körút–Pallagi út irányában halad, majd a Klinikai Központ Nagyerdei Campus megállótól tér vissza a megszokott vonalra.
24Y-os autóbusz:
Szintén a Köztemető, főkapu után a Benczúr Gyula utca–Hadházi út–Nagyerdei körút–Pallagi út terelőútvonalon közlekedik, majd a Szociális Otthon megállótól követi eredeti menetrendjét.
A DKV hangsúlyozta, hogy a buszok a terelőútvonalon található megállóhelyeken nem állnak meg és nem végeznek utascserét.
A társaság arra kéri az utasokat, hogy indulás előtt tájékozódjanak a változásokról, és számítsanak hosszabb menetidőre a mérkőzés idején.
Ajánljuk még:
Nagy pusztítást végzett a viharos szél Hajdú-Biharban, egy rendezvényt is félbeszakított