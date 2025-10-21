október 21., kedd

Helyi közélet

2 órája

Nagyszabású munkálatok indulnak Józsán, mutatjuk a részleteket!

Közel egy hétig tartanak a munkálatok. A forgalmi rend is változik az érintett utcákon.

Haon.hu

A Debreceni Vízmű Zrt. kedden tájékoztatta portálunkat, hogy október 27-től, hétfőtől Debrecen-Józsán, a Rózsavölgy utcán, valamint a Bondorhát utcától kezdődően a Lévai Béla utca irányába a társaság szennyvízhálózati üzeme 5 db meghibásodott szennyvíz aknafedlap hibaelhárítását végzi. A Rózsavölgy utca tárgyi szakasza a munkavégzés időszakára zsákutca lesz a 238 sz. előtti aknafedlap cseréje miatt.

A forgalmi rend is változik a vízmű munkálatai miatt Felsőjózsán
Forrás: illusztráció/Napló-archív

Kiemelik továbbá, hogy ezen időszak alatt a DKV buszjáratai terelő útvonalon közlekednek az Elek u.-Bondorhát u.-Rózsavölgy u. útvonalon.

A buszok biztonságos közlekedése érdekében a Bondorhát utca egyirányúsítva lesz az Elek utca irányából a Rózsavölgy utca irányába, illetve megállási tilalom lesz, mely az útpadkára is kiterjed. Ugyanilyen tilalom lesz az Elek u. 95-től a Bondorhát utca útkereszteződéséig, illetve a Rózsavölgy u. 104-től a Bondorhát utcai útkereszteződéséig.

Az ideiglenes forgalmi rend, illetve forgalomkorlátozás október 25-én, szombaton lép életbe, a munkálatok befejezésének várható időpontja november 2.

A munkavégzéssel járó kellemetlenségek megértését ezúton is kérjük és köszönjük!

- tették hozzá.

