Megemlékezés

1 órája

A forradalom hőseire emlékeztek Földesen

Az 1956 októberi történelmi események résztvevőire, a forradalom és szabadságharc hős áldozataira emlékezett a település lakossága.

Péter Imre

Az Árpád mozi színháztermében október 23-án délelőtt megtartott ünnepi megemlékezésen köszöntőjében Jeneiné dr. Egri Izabella polgármester a XX. századi magyar történelem legfényesebb tizenkét napjára emlékezve megfogalmazta, a szabadság eszméje nem vész el, csak tovább öröklődik és ma is bennünk él. A szülők szavaiban, a tanárok történeteiben, az iskolai ünnepségeken, a kopjafák csendjében és az emlékezés könnyében.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc emléke előtt tisztelegtek Földesen
Az 1956-os forradalom és szabadságharc emléke előtt tisztelegtek Földesen
Forrás: Péter Imre

Az ünnepi műsorban a Földesi Karácsony Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola nyolcadikos diákjai Nagy Péter felkészítő tanár rendezésében ünnepi műsorral köszöntötték az évfordulót. A Templomtéren, a szoborparkban álló 1956-os kopjafánál – amelyen Földes szülöttje, az 1958-ban kivégzett Pércsi Lajos posztumusz ezredes neve olvasható – a koszorúzási ünnepségen a Böbe és bandája együttes zenei kísérete mellett a képviselő-testület, a Református Egyházközség, az önkormányzati intézmények, a nagyközség civil szervezetei helyezték el a megemlékezés koszorúit és virágait.

Hajdú-Biharban több településen is tartottak megemlékezéseket október 23-án, ezeket itt tudjátok megnézni:

