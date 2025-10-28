Debrecen legkeményebb fogorvosa lett a kövér gyerekből, Elie edző módszeréért sorban állnak a követők és a fogyni vágyók

Amikor 2015-ben a tizenhét éves fiatalember megérkezett Debrecenbe, még fogalma sem volt, hogy egy nap emberek ezrei fogják követni a tanácsait a közösségi médiában. Elie Moujaes azért választotta Magyarországot, mert a Debreceni Egyetem orvosi és fogászati képzései már akkor nemzetközi szinten elismertek voltak. A Coach Elie néven ismert fogorvos azóta többször elköltözött, de a szíve és az élet mindig vissza hozta Debrecenbe. Ez az ő története.

Elie Moujaes nem csak fogorvos, hanem testépítés és holisztikus egészség tanácsadó is, itt Debrecenben

Fogászat iránti szenvedély gyerekkorban

A biológia iránti érdeklődés korán megmutatkozott nála, már hatodik-hetedik osztályban tudta, hogy fogorvos szeretne lenni.

Nem láttam magam orvosként, a fogászat jobban érdekelt fiatal koromban

– mesélte Elie Moujaes, aki ma egy debreceni magánklinikán praktizál.

Az elmúlt tíz évben több magyar városban megfordult. Két évet töltött Ózdon, egy évet Szolnokon, de végül visszatért Debrecenbe. – Még amikor ezekben a városokban éltem, akkor is visszajártam ide. Hétfőn elmentem Ózdra, pénteken már Debrecenben voltam, mert nem tudtam elengedni ezt a várost – mondta.

Elie-vel a Karakter 1517 kávézóban beszélgettünk az élettörténetéről

A kövér gyerekből lett edző

Elie gyerekkorában túlsúlyos volt. 15 évesen, első szerelmi csalódása után döntött úgy, hogy változtat. Elment egy könyvesboltba és vett egy fitneszkötetet ami nyolc hét alatt ígért hasizmokat. Ez indította el a testedzés útján.

69 kilóra fogytam akkoriban, és a fitnesz a szenvedélyemmé vált. De akkor még nem gondoltam arra, hogy edző legyek

– emlékezett vissza. Az egyetem mellett folyamatosan képezte magát, falta a könyveket és az adatokat, és prédikált is sokat a fitneszről – még izmosabb embereknek is ő adott tanácsokat. Viccből az ismerősei elkezdték "edzőnek" hívni, ami évekig csak egy becenév maradt.