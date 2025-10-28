1 órája
Debrecen legkeményebb fogorvosa lett a kövér gyerekből, Elie edző módszeréért sorban állnak a követők és a fogyni vágyók
Elie Moujaes libanoni származású, Dubajban nevelkedett, és már tíz éve él Magyarországon. A fiatal fogorvos testépítésben és holisztikus egészségügyben is szakértővé vált: Instagram-oldalát több ezren követik.
Amikor 2015-ben a tizenhét éves fiatalember megérkezett Debrecenbe, még fogalma sem volt, hogy egy nap emberek ezrei fogják követni a tanácsait a közösségi médiában. Elie Moujaes azért választotta Magyarországot, mert a Debreceni Egyetem orvosi és fogászati képzései már akkor nemzetközi szinten elismertek voltak. A Coach Elie néven ismert fogorvos azóta többször elköltözött, de a szíve és az élet mindig vissza hozta Debrecenbe. Ez az ő története.
Fogászat iránti szenvedély gyerekkorban
A biológia iránti érdeklődés korán megmutatkozott nála, már hatodik-hetedik osztályban tudta, hogy fogorvos szeretne lenni.
Nem láttam magam orvosként, a fogászat jobban érdekelt fiatal koromban
– mesélte Elie Moujaes, aki ma egy debreceni magánklinikán praktizál.
Az elmúlt tíz évben több magyar városban megfordult. Két évet töltött Ózdon, egy évet Szolnokon, de végül visszatért Debrecenbe. – Még amikor ezekben a városokban éltem, akkor is visszajártam ide. Hétfőn elmentem Ózdra, pénteken már Debrecenben voltam, mert nem tudtam elengedni ezt a várost – mondta.
A kövér gyerekből lett edző
Elie gyerekkorában túlsúlyos volt. 15 évesen, első szerelmi csalódása után döntött úgy, hogy változtat. Elment egy könyvesboltba és vett egy fitneszkötetet ami nyolc hét alatt ígért hasizmokat. Ez indította el a testedzés útján.
69 kilóra fogytam akkoriban, és a fitnesz a szenvedélyemmé vált. De akkor még nem gondoltam arra, hogy edző legyek
– emlékezett vissza. Az egyetem mellett folyamatosan képezte magát, falta a könyveket és az adatokat, és prédikált is sokat a fitneszről – még izmosabb embereknek is ő adott tanácsokat. Viccből az ismerősei elkezdték "edzőnek" hívni, ami évekig csak egy becenév maradt.
Négy-öt évig ingyen írt edzésterveket barátainak, családtagjainak. A fordulópontot az jelentette, amikor az Instagramon látta, hogy régi ismerősei edzőként mutatkoznak be. – Akkor felmerült bennem a kérdés, hogy mi választ el attól, hogy hivatalosan is edző legyek? A tudás megvolt, tehát csak egy papír – idézte fel.
A borbély volt az első ügyfél
Hogy meglegyen a hivatalos papírja, Elie elvégzett egy 6 hónapos táplálkozási tanfolyamot két hét alatt – így megszerezte a Precision Nutrition tanúsítványát, az ISSA személyi edzői képesítést és egy alvás-stressz menedzsment tanúsítványt.
Első hivatalos ügyfele a borbélya volt.
Azt mondta, neked adom a testem, mindent pontosan úgy fogok csinálni, ahogy mondod. Ez a lehetőséged, hogy bebizonyíts
– mesélte Elie Moujaes. A borbély átalakulását megosztotta Instagramon és ez elindította influenszer-karrierjét.
Gyors átalakulások specialistája
Elie kezdetben zsírvesztés szakértőjeként vált ismertté, aki nyolc hét alatt ért el látványos eredményeket.
A barátaim szerelmi csalódások után jöttek hozzám, és én öt-nyolc hét alatt átalakítottam őket. Ez virálissá vált, azaz elterjedt a nemzetközi diákok között
– magyarázta.
Az oktatás iránti szenvedélye segítette a növekedésben személyi edzőként is. Nyolc évig tanított neuroanatómiát, ami sokat fejlesztett a kommunikációs készségein. – Amikor egyetemre kerültem, introvertált voltam, nem tudtam rendesen beszélni. A tanítás segített elsajátítani a kommunikációt – mondta Elie.
Holisztikus fogorvos-edző
Ma már nem csak edzésről és táplálkozásról van szó. Moujaes vérképeket és DNS-teszteket is elemez, hogy segítsen minden kuncsaftjának elérni az optimális egészséget. – Nemcsak az a célom, hogy jól legyél, hanem hogy optimális állapotban legyél – mondta. Vérvizsgálat nélkül nem vállal edzői munkát.
Ez a mottóm: nincs vérvizsgálat, nincs edzés. Mert ha a vérkép nincs rendben, mindegy mit csinálunk az edzőteremben vagy mit eszünk, nem fogunk ugyanúgy fejlődni
– magyarázta.
Adatbázisában több mint tízezer vérkép bizonyítja, hogy a lakosság nagy része vitamin- vagy ásványianyag-hiányban szenved. – A leggyakoribb a D-vitamin-hiány. Még az Egyesült Arab Emírségekben, a világ egyik legnaposabb országában is, ez meghaladja a 90 százalékot – osztotta meg.
Hírnév a közösségi médiában
Instagram-oldala nemrég elért több mint 12 ezer követőt – fele Magyarországról, fele Dubajból.
Az oktatási tartalmak miatt nőtt az elérésem. Többek között sportbiomechanikát, táplálkozást, kiegészítőket oktatok
– sorolta.
Az Instagram nemcsak követőket, hanem ügyfeleket is hoz, és lehetőséget ad bulik szervezésére és népszerűsítésére is Debrecenben. A TikTokot viszont kerüli. – Ez újabb időbeosztást igényelne, nem nekem való – mondta.
Magyarország lett az otthona – de hogy megy a csajozás?
Elie Moujaes tíz év után úgy érzi, Debrecenben nőtt fel. – Tizenhét évesen érkeztem, most huszonhét vagyok. Láttam a város fejlődését. Amikor megérkeztem, nem voltak ezek az ingatlanfejlesztések, ezek a nagy cégek – emlékezett vissza.
A magyar nyelv tanulása sok ajtót nyitott meg számára.
Amikor látják, hogy próbálod beszélni a nyelvet, vidámabbak, nyitottabbak a magyarok.
Érdekes módon Elie soha nem tapasztalt rasszizmust Magyarországon, még kisebb településeken sem.
Még a falvakban sem éreztem soha semmi negatívat. Az emberek néztek, hogy jé, egy külföldi, mintha egy idegen bolygóról érkeztem volna, de soha semmi rossz nem történt
– mesélte.
Olyan viszont már volt, hogy lányok azért nem akartak vele komoly kapcsolatba lépni, mert nem magyar. – Volt olyan, hogy bejött egy lány, de ő nem akart semmi komolyat, mert a szülei rossz néven vették volna ha egy külföldivel jön össze. De a többség rendben van vele. Ennek ellenére jelenleg egy sikeres párkapcsolatban van egy magyar lánnyal. Hat hónapja vannak együtt barátnőjével, aki mellesleg a Deluxe Club tulajdonosa.
Forradalmasítani akarja a fitneszipart
Elie Moujaes célja a jövőre nézve, hogy nyomot hagyjon a világon.
Pozitív hatást akarok gyakorolni és valami forradalmit alkotni
– közölte határozottan. Mind fogászatban, mind edzői munkában a legjobbra törekszik.
– Szeretnék a legjobb fogorvos lenni szakmai szempontból, és a legjobb edző minden téren: táplálkozás, edzés, kiegészítők és holisztikus egészség – foglalta össze terveit.
Ajánljuk még:
Brutálisan végeztek ismerősükkel, majd a holttestét bebetonozták - ennyi évet kaphat a szoboszlói pár – fotókkal, videóval
Vasárnap óta fokozott veszélynek vannak kitéve a debreceni autósok! Olyat hozott a változás, amiről csak kevesen tudnak!