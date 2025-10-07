október 7., kedd

Amália névnap

+12
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Járvány

1 órája

Skarlátos és hepatitises betegek Hajdú-Biharban, itt vannak a részletek a járványügytől

Címkék#betegség#járvány#fertőzés#Hajdú-Bihar

Ismét az emésztőrendszeri problémák voltak a leggyakoribbak. A fertőző betegségeket a 39. héten is többféle baktérium és vírus okozta Hajdú-Biharban.

Haon.hu

A 2025. szeptember 22-28. közötti időszakban egy import eredetű, laboratóriumi vizsgálattal megerősített hastífusz megbetegedést vettek nyilvántartásba. A Budapesten tartózkodó 13 éves férfibeteg két héttel a klinikai tünetek megjelenése előtt Indiából érkezett Magyarországra – számolt be a legújabb fertőző betegségekről szóló adatokról a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ Járványügyi és Infekciókontroll Főosztálya.

Fertőző betegségek Hajdú-Biharban: a 39. héten újból az emésztőrendszeri problémák voltak a leggyakoribbak
Fertőző betegségek Hajdú-Biharban: a 39. héten újból az emésztőrendszeri problémák voltak a leggyakoribbak
Forrás:  Illusztráció / MW-archív

A héten nem jelentettek tömeges, közösségi gastroenteritis-járványt. A 39. héten védőoltással megelőzhető fertőző betegségek közül négy pertussis (szamárköhögés) megbetegedés gyanúját jelentették. A betegek közül egy fő csecsemő, egy fő a 30-39 éves, egy fő a 40-49 éves, egy fő az 50-59 éves korcsoportba tartozott. Az elvégzett mikrobiológiai vizsgálatok két betegnél megerősítették a klinikai diagnózist, két betegnél a diagnosztikus vizsgálatok folyamatban vannak.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Így alakultak a fertőző betegségek Hajdú-Biharban

A legfrissebb adatokból jól látszik, hogy ismételten azok a fertőzések vannak többségben, amelyek az emésztőrendszert érintik.

Most összesen 8 esetben azonosítottak szalmonellózist, pedig egy héttel korábban még 28 esetről számoltak be. A korábbi 5 helyett ezúttal 6 esetben mutatták ki a Campylobacter-fertőzést (hasmenéssel, lázzal és gyomorgörcsös panaszokkal járó megbetegedés), és ezen a héten rotavírust is tapasztaltak egy páciensnél.

Skarlátot 4, bárányhimlőt pedig 1 alkalommal igazoltak, egy héttel ezelőtt azonban mindkettővel 4-4 ember fertőződött meg. Hepatitis A vírust és fertőző májgyulladást is egy-egy páciensnél mutattak ki. Egy héttel ezelőtt két személynél aszeptikus agyhártyagyulladást is igazoltak a tesztek, ezúttal azonban egy páciensnél sem tapasztalták a fertőzést.

Az elmúlt hét adatairól az alábbi cikkünkben számoltunk be:

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu