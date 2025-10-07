Skarlátos és hepatitises betegek Hajdú-Biharban, itt vannak a részletek a járványügytől

A 2025. szeptember 22-28. közötti időszakban egy import eredetű, laboratóriumi vizsgálattal megerősített hastífusz megbetegedést vettek nyilvántartásba. A Budapesten tartózkodó 13 éves férfibeteg két héttel a klinikai tünetek megjelenése előtt Indiából érkezett Magyarországra – számolt be a legújabb fertőző betegségekről szóló adatokról a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ Járványügyi és Infekciókontroll Főosztálya.

Fertőző betegségek Hajdú-Biharban: a 39. héten újból az emésztőrendszeri problémák voltak a leggyakoribbak

Forrás: Illusztráció / MW-archív

A héten nem jelentettek tömeges, közösségi gastroenteritis-járványt. A 39. héten védőoltással megelőzhető fertőző betegségek közül négy pertussis (szamárköhögés) megbetegedés gyanúját jelentették. A betegek közül egy fő csecsemő, egy fő a 30-39 éves, egy fő a 40-49 éves, egy fő az 50-59 éves korcsoportba tartozott. Az elvégzett mikrobiológiai vizsgálatok két betegnél megerősítették a klinikai diagnózist, két betegnél a diagnosztikus vizsgálatok folyamatban vannak.

Így alakultak a fertőző betegségek Hajdú-Biharban

A legfrissebb adatokból jól látszik, hogy ismételten azok a fertőzések vannak többségben, amelyek az emésztőrendszert érintik.

Most összesen 8 esetben azonosítottak szalmonellózist, pedig egy héttel korábban még 28 esetről számoltak be. A korábbi 5 helyett ezúttal 6 esetben mutatták ki a Campylobacter-fertőzést (hasmenéssel, lázzal és gyomorgörcsös panaszokkal járó megbetegedés), és ezen a héten rotavírust is tapasztaltak egy páciensnél.

Skarlátot 4, bárányhimlőt pedig 1 alkalommal igazoltak, egy héttel ezelőtt azonban mindkettővel 4-4 ember fertőződött meg. Hepatitis A vírust és fertőző májgyulladást is egy-egy páciensnél mutattak ki. Egy héttel ezelőtt két személynél aszeptikus agyhártyagyulladást is igazoltak a tesztek, ezúttal azonban egy páciensnél sem tapasztalták a fertőzést.

