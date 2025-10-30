október 30., csütörtök

Betegség

1 órája

Megugrott a fertőzések száma, Hajdú-Biharból is aggasztó adatok érkeztek

Több betegséget is azonosítottak az orvosok. A fertőzések száma alaposan megugrott Hajdú-Biharban.

Haon.hu

Közzé tette Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ Járványügyi és Infekciókontroll Főosztálya a 42. hétre vonatkozóan a fertőzéses adatokat úgy országosan, mint vármegyei szinten. Mint írták, a héten egy Csongrád-Csanád vármegyében élő 46 éves férfi botulizmus megbetegedésének gyanújáról érkezett jelentés. Az NNGYK-ban elvégzett diagnosztikus vizsgálat nem igazolta a botulizmus klinikai diagnózisát. 

Ismét sok fertőzéses eset van Hajdú-Biharban
Ismét sok fertőzéses eset van Hajdú-Biharban
Forrás: Illusztráció / MW-archív

Mint írták, a 42. héten az országban egy tömeges, közösségi gastroenteritis-járványt jelentettek. Egy Bács-Kiskun vármegyei óvodában 2025. október 14-én enterális járvány kezdődött 85 fő exponáltból 41 fő betegedett meg (40 óvodás gyermek, egy dolgozó), vezető tünetek hányás és hőemelkedés voltak. Kórházi ápolásra nem került sor. A járványügyi vizsgálatok során az élelmiszer közvetítő szerepe nem merült fel, a fertőzés kontakt úton terjedt. Öt betegnél végzett diagnosztikai laboratóriumi vizsgálatból a feltételezett virális eredetet egy betegnél sikerült rotavírus kimutatásával igazolni.

A védőoltással megelőzhető fertőző betegségek közül egy fő 60-69 éves korcsoportba tartozó pertussis megbetegedés gyanúját jelentették, melyet az elvégzett laboratóriumi vizsgálatok nem igazoltak.

A 42. héten egy Baranya vármegyében élő 28 éves líbiai származású férfi import eredetű Plasmodium falciparum okozta malária megbetegedését jelentették. A férfi a betegség lappangási idejében Líbiában tartózkodott és ott fertőződött meg.

Tárgyhéten egy Pest vármegyében élő 28 éves magyar nő import eredetű vírusos haemorrhagiás-láz megbetegedésének gyanúját regisztrálták, a laboratóriumi diagnosztikus vizsgálatok a Dengue-vírust azonosították kórokozóként. A nő a betegség lappangási idejében Tanzániában járt és ott akvirálta a fertőzést.

Így alakult a fertőzések, megbetegedések száma Hajdú-Biharban

Hajdú-Biharban is jóval több megbetegedést jelentettek, az elmúlt heti adatokhoz képest több fertőzés esetében is jelentős emelkedésről számoltak be.

Továbbra is magas az emésztőrendszert érintő megbetegedések száma a Campylobacter-fertőzést (hasmenéssel, lázzal és gyomorgörcsös panaszokkal járó megbetegedés) 5 esetben mutattak ki, a múltkori 6-tal szemben, azonban a szalmonellózist 9 helyett már 16 esetben igazoltak a vizsgálatok, míg Rotavírussal 3 személyt diagnosztizáltak. 

Fertőző májgyulladást a korábbi 1 után most 4 személynél azonosítottak, Hepatitis A-t két ember szervezetében mutattak ki. Gennyes agyhártyagyulladásban két személy szenvedett, aszeptikus agyhártyagyulladást és fertőző agyhártyagyulladást 1-1 betegnél igazoltak.

Megugrott azonban a skarlátosok és bárányhimlősök száma: előbbiben 14-en, utóbbiban 6-an szenvednek a korábbi 7 és 3 esettel szemben. 

Az előző hét adatait az alábbi cikkünkben érheti el:

