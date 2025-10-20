október 20., hétfő

Vendel névnap

Friss jelentés

1 órája

Itt vannak a legfrissebb fertőzéses adatok, ezen megbetegedések száma magas Hajdú-Biharban

Járvány szerencsére nincs a vármegyében. A 41. héten ezeket a fertőzéseket és megbetegedéseket jelentették Hajdú-Biharból.

Haon.hu

Hétfőn tette közzé Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ Járványügyi és Infekciókontroll Főosztálya a 41. hétre vonatkozóan a fertőzéses adatokat úgy országosan, mint vármegyei szinten. Mint írták, a héten tömeges, közösségi gastroenteritis-járványt nem jelentettek.

Kijöttek a legfrissebb fertőzésekkel és betegségekkel kapcsolatos adatok
Forrás: Illusztráció / MW-archív

Mint írták, a védőoltással megelőzhető fertőző betegségek közül kettő szamárköhögéses megbetegedés gyanúját jelentették. A betegek közül egy fő csecsemő és egy fő az 50-59 éves korcsoportba tartozott.

Az elvégzett mikrobiológiai vizsgálatok egy betegnél megerősítették a klinikai diagnózist, egy betegnél a diagnosztikus vizsgálatok folyamatban vannak.

Így alakultak a fertőzések, megbetegedések Hajdú-Biharban

A hajdú-bihari számokat tekintve jól látszik, hogy ismételten magas az emésztőrendszert érintő megbetegedések száma. Campylobacter-fertőzést (hasmenéssel, lázzal és gyomorgörcsös panaszokkal járó megbetegedés) 6 esetben mutattak ki, szalmonellózist 9 esetben igazoltak a vizsgálatok, míg Rotavírussal 2 személyt diagnosztizáltak. 

Fertőző májgyulladást egy személynél azonosítottak, a skarlátot azonban már 7 ember kapta el. Bárányhimlőről pedig 3 esetben érkezett megerősítés.

