Fényes biciklikkel vették be az éjszakát a hajdú-bihari városban – fotókkal, videóval

Szombat délután ismét egy nagyszerű közösségi színtérré változott Téglás főtere, nagy sikert aratott a Fények Éjszakája a településen – olvasható a Téglási Városi Könyvtár és Művelődési Ház Facebook-oldalán. Mint írják, évek óta minden ősszel nagy népszerűségnek örvend a városban a kivilágított kerékpáros felvonulás is.

Ismét nagy népszerűséggel zajlott a Fények Éjszakája Tégláson

Forrás: Facebook / Téglási Városi Könyvtár és Művelődési Ház

Ismét nagyon sokan érkeztek díszes járgányokkal a programra, szeretettel gratulálunk az ügyes kezű alkotóknak. Nagy örömünkre ismét, mint mindig csatlakozott a felvonuláshoz Szabó Csaba, Téglás polgármestere is, aki együtt tekerte végig a távot a kedves vendégekkel

- hangsúlyozzák a bejegyzésben. A karaván visszaérkezését követően a LESZ Dance Tánc és Sport Egyesület fényshow-ja varázsolta el a közönséget.

A rendezvényt friss és meleg bringás vacsora zárta.

Köszönjük a segítséget Téglás Város Polgárőr Szervezetének, az ajándék fényvisszaverő karkötőket a Hajdúhadházi Rendőrkapitányságnak.

- tették hozzá.

Az eseményről képeket és videókat is közzétettek, amit itt tudtok megnézni: