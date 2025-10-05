október 5., vasárnap

Aurél névnap

11°
+11
+3
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fények Éjszakája

2 órája

Fényes biciklikkel vették be az éjszakát a hajdú-bihari városban – fotókkal, videóval

Címkék#kerékpáros felvonulás#Fények éjszakája#program#téglás

Bringás vacsi és fényshow is színesítette a programokat. Ismét nagy sikert aratott a Fények Éjszakája a városban.

Haon.hu

Szombat délután ismét egy nagyszerű közösségi színtérré változott Téglás főtere, nagy sikert aratott a Fények Éjszakája a településen – olvasható a Téglási Városi Könyvtár és Művelődési Ház Facebook-oldalán. Mint írják, évek óta minden ősszel nagy népszerűségnek örvend a városban a kivilágított kerékpáros felvonulás is. 

Ismét nagy népszerűséggel zajlott a Fények Éjszakája Tégláson
Ismét nagy népszerűséggel zajlott a Fények Éjszakája Tégláson
Forrás: Facebook / Téglási Városi Könyvtár és Művelődési Ház

Ismét nagyon sokan érkeztek díszes járgányokkal a programra, szeretettel gratulálunk az ügyes kezű alkotóknak. Nagy örömünkre ismét, mint mindig csatlakozott a felvonuláshoz Szabó Csaba, Téglás polgármestere is, aki együtt tekerte végig a távot a kedves vendégekkel

 - hangsúlyozzák a bejegyzésben. A karaván visszaérkezését követően a LESZ Dance Tánc és Sport Egyesület fényshow-ja varázsolta el a közönséget. 

A rendezvényt friss és meleg bringás vacsora zárta.

Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Köszönjük a segítséget Téglás Város Polgárőr Szervezetének, az ajándék fényvisszaverő karkötőket a Hajdúhadházi Rendőrkapitányságnak.

- tették hozzá.

Az eseményről képeket és videókat is közzétettek, amit itt tudtok megnézni:

Fények Éjszakája Tégláson

Fotók: Facebook/Téglási Városi Könyvtár és Művelődési Ház

Ez is érdekelhet:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu