2 órája
Fényes biciklikkel vették be az éjszakát a hajdú-bihari városban – fotókkal, videóval
Bringás vacsi és fényshow is színesítette a programokat. Ismét nagy sikert aratott a Fények Éjszakája a városban.
Szombat délután ismét egy nagyszerű közösségi színtérré változott Téglás főtere, nagy sikert aratott a Fények Éjszakája a településen – olvasható a Téglási Városi Könyvtár és Művelődési Ház Facebook-oldalán. Mint írják, évek óta minden ősszel nagy népszerűségnek örvend a városban a kivilágított kerékpáros felvonulás is.
Ismét nagyon sokan érkeztek díszes járgányokkal a programra, szeretettel gratulálunk az ügyes kezű alkotóknak. Nagy örömünkre ismét, mint mindig csatlakozott a felvonuláshoz Szabó Csaba, Téglás polgármestere is, aki együtt tekerte végig a távot a kedves vendégekkel
- hangsúlyozzák a bejegyzésben. A karaván visszaérkezését követően a LESZ Dance Tánc és Sport Egyesület fényshow-ja varázsolta el a közönséget.
A rendezvényt friss és meleg bringás vacsora zárta.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
Köszönjük a segítséget Téglás Város Polgárőr Szervezetének, az ajándék fényvisszaverő karkötőket a Hajdúhadházi Rendőrkapitányságnak.
- tették hozzá.
Az eseményről képeket és videókat is közzétettek, amit itt tudtok megnézni:
Fények Éjszakája TéglásonFotók: Facebook/Téglási Városi Könyvtár és Művelődési Ház
Ez is érdekelhet:
Kibújt saját árnyéka mögül a hajdú-bihari város a 15 éve megválasztott polgármesterével
Megemlékezni ment a Debreceni Köztemetőbe, hidegzuhanyként érte, amit látott – fotókkal