Az első lépés egy új élet felé: így segítenek a rászorulókon Hajdú-Biharban

Másfél év alatt száz szociális bérlakásba költöztetett rászoruló családokat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat; a modern, egészséges és tágas otthonok kialakítása a Felzárkózó települések program részeként 13 vármegyében zajlik. Hajdú-Biharban összesen 8 ingatlanban lelhetnek majd új, komfortos lakásra a családok – közölte szerdán portálunkkal a Felzárkózó települések kommunikációs osztálya a sajtóközleményében.

Kiemelik, a programot irányító Magyar Máltai Szeretetszolgálat eddig 139 bérlakást alakított ki, többségében használt családi házak teljes felújításával, 192 ingatlanban még tartanak a kivitelezési munkálatok, 261 további épületnél pedig a beruházás előkészítése zajlik. A fejlesztések megvalósításában más civil szervezetek is közreműködnek, az ő részvételükkel további 63 ingatlanból lesz szociális bérlakás. Az európai uniós támogatásból megvalósuló program 13 vármegye 166 településén létesít ilyen ingatlanokat.

Hangsúlyozzák, a Máltai Szeretetszolgálat Hajdú-Bihar vármegye 6 településén (Berettyóújfalu, Hajdúszoboszló, Létavértes, Nádudvar, Vámospércs, Püspökladány) alakít ki bérleményeket, így összesen 8 ingatlanban lelhetnek új, komfortos lakásra a családok; eddig 2 otthon készült el, további 6 ingatlanban pedig még tartanak a kivitelezési munkálatok. Eddig 1 bérlakásba 4 lakó költözhetett be.

Így lehet pályázni a Felzárkózó települések programban létesített bérlakásokra

A közleményben az is leírják, hogy a szociális bérlakásokra valamennyi érintett Fete-település lakói pályázhatnak. Feltétel a rendszeres jövedelem, az időben fizetett bérleti díj és rezsi, valamint a rendben tartott környezet. Hozzáteszik, a családok öt évig maradhatnak az ingatlanban. Ez idő alatt megerősödhetnek és megtehetik a következő lépést egy önálló albérletbe, vagy saját ingatlanba költözéshez, amihez ugyancsak segítséget nyújt a program. Öt év leteltével a szociális bérlakásra új pályázatot írnak ki, hogy más családok is lehetőséget kapjanak.

