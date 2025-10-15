1 órája
Jelesre vizsgázott a hajdú-bihari község – fontos felújítás fejeződött be a településen
25 millió forintból valósult meg a beruházás. A felújítással egy városi szintű patika várja a betegeket.
Egy település akkor fejlődik egyenletesen, ha egyre több szolgáltatást tud minél magasabb színvonalon kínálni a lakóinak és a környékbelieknek. Pocsaj sokadjára vizsgázik jelesre e tekintetben – közölte Facebook-oldalán szerdán Vitányi István, a térség országgyűlési képviselője a felújításról.
Hangsúlyozta, ezúttal a gyógyszertár felújítása fejeződött be, a mintegy 25 millió forintos beruházás a Fagyöngy Gyógyszertár és a BENU összefogásával, valamint az önkormányzat partnerségével valósult meg.
Gratulálok, a képek magukért beszélnek - modern dizájn, városi szintű patika. Hajrá, Pocsaj!
– tette hozzá.
