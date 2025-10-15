október 15., szerda

Teréz névnap

11°
+13
+3
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Felújítás

1 órája

Jelesre vizsgázott a hajdú-bihari község – fontos felújítás fejeződött be a településen

Címkék#Pocsaj#gyógyszertár#felújítás

25 millió forintból valósult meg a beruházás. A felújítással egy városi szintű patika várja a betegeket.

Haon.hu

Egy település akkor fejlődik egyenletesen, ha egyre több szolgáltatást tud minél magasabb színvonalon kínálni a lakóinak és a környékbelieknek. Pocsaj sokadjára vizsgázik jelesre e tekintetben – közölte Facebook-oldalán szerdán Vitányi István, a térség országgyűlési képviselője a felújításról.

Felújították a gyógyszertárat Pocsajon
Forrás: Facebook/Vitányi István

Hangsúlyozta, ezúttal a gyógyszertár felújítása fejeződött be, a mintegy 25 millió forintos beruházás a Fagyöngy Gyógyszertár és a BENU összefogásával, valamint az önkormányzat partnerségével valósult meg. 

Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Gratulálok, a képek magukért beszélnek - modern dizájn, városi szintű patika. Hajrá, Pocsaj!

– tette hozzá.

Ez is érdekelhet:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu