Jelesre vizsgázott a hajdú-bihari község – fontos felújítás fejeződött be a településen

Egy település akkor fejlődik egyenletesen, ha egyre több szolgáltatást tud minél magasabb színvonalon kínálni a lakóinak és a környékbelieknek. Pocsaj sokadjára vizsgázik jelesre e tekintetben – közölte Facebook-oldalán szerdán Vitányi István, a térség országgyűlési képviselője a felújításról.

Felújították a gyógyszertárat Pocsajon

Forrás: Facebook/Vitányi István

Hangsúlyozta, ezúttal a gyógyszertár felújítása fejeződött be, a mintegy 25 millió forintos beruházás a Fagyöngy Gyógyszertár és a BENU összefogásával, valamint az önkormányzat partnerségével valósult meg.

Gratulálok, a képek magukért beszélnek - modern dizájn, városi szintű patika. Hajrá, Pocsaj!

– tette hozzá.

