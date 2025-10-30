október 30., csütörtök

Beruházás

1 órája

Nagy volt az egyetértés, fontos intézmény újulhat meg Hajdú-Biharban – videóval

Címkék#Berettyóújfalu#Versenyképes Járások Program#felújítás#Vitányi István#mentőállomás

Nagy bejelentést tett Vitányi István országgyűlési képviselő. Jövőre nagy felújítás indulhat a hajdú-bihari városban.

Haon.hu

A Versenyképes Járások Program nagyon hasznos a választókörzetem számára, hiszen 41 település tartozik a körzethez, 3 járást foglal magába. Ha és amennyiben jövőre is elindul ez a program, akkor abban állapodtunk meg a berettyóújfalui járás polgármestereivel, hogy egyetlen egy célt valósítunk meg belőle, 250 millió forintból szeretnénk a berettyóújfalui mentőállomást felújítani – jelentette ki a felújítással kapcsolatban a közösségi oldalára feltöltött videóban Vitányi István országgyűlési képviselő. 

Nagy felújítás kezdődhet Berettyóújfaluban
Forrás: Illusztráció / MW-archív
Forrás: Illusztráció / MW-archív

Mint mondta, egyhangú döntés született, mindenki egyetértett azzal, hogy ez a program valósuljon meg. Elhangzott, reméli, a program a továbbiakban is folytatódni fog, hiszen a célja az, hogy eltüntesse a különbségeket, amelyek a települések között vannak. 

