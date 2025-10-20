október 20., hétfő

Testületi ülés

1 órája

Jó hír a hajdúszoboszlói betegeknek, erről döntött a képviselő-testület

Ez történt Hajdúszoboszló képviselő-testületének ülésén. A fejlesztések, oktatási támogatások és intézményi módosítások mellett számos városi beruházásról is döntés született.

Haon.hu

Fejlesztések, támogatások, beruházások: a legutóbbi képviselő-testületi ülésen 52 napirendet tárgyaltak Hajdúszoboszlón – számolt be közösségi oldalán Czeglédi Gyula polgármester. Az ülés elején egyperces néma csenddel emlékeztek meg Örvendi Lászlóról, a közelmúltban elhunyt egykori képviselőről.  A testület támogatta a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. 2025–2040 közötti Fejlesztési Koncepcióját, valamint a Hungarospa 100 Fejlesztési Terv megvalósítását. Emellett bővült a Járóbeteg-Ellátó Centrum szolgáltatási portfóliója is, miután megszavazták a térítéses kezelések szabályzatának módosítását.

Forrás: Czeglédi Gyula / Facebook

Számos ingatlanügyi és fejlesztési döntés született

A képviselők módosították az önkormányzat 2025. évi közbeszerzési tervét, valamint támogatták Dr. Kovács Eszter gyermekorvos kérelmét, hogy hétfőnként hosszabb rendelési időt tarthasson. Új beépítésre szánt területeket is kijelöltek, továbbá döntöttek a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi díjak módosításáról, illetve a Bocskai István Múzeum és a Kovács Máté Városi Művelődési Központ alapító okiratának frissítéséről.

Az önkormányzat az idei költségvetés külön keretéből 16 helyi oktatási intézménynek biztosít egyszeri támogatást sportfelszerelések vásárlására. Emellett 1,4 millió forintot kap a Bocskai István Múzeum a Hajdúszoboszló Város Monográfiája hiányzó fejezeteinek elkészítésére, valamint 300 ezer forint támogatást nyújtanak a II. Dede Ernő Emlékverseny megrendezésére.

Számos ingatlanügyi és fejlesztési döntés is született: módosították a városi vagyonról szóló rendeletet, döntöttek a Bocskai utca 12. szám alatti ingatlan vagyonkezeléséről, a Szent István park épületegyüttesének hasznosításáról, valamint a József Attila utcai Gasztro tér pályázati felhívásáról. Emellett kijelöltek ingatlanokat árverésre, és döntöttek a Jókai sori pavilonok hasznosításáról is. A Rákóczi utca 1. szám alatti ingatlanon bérleti szerződéssel biztosítják a krízisszálló működését. A Next Level Production Kft. kérelméről – amely két nagy, jövő évi reptéri rendezvényhez kért önkormányzati támogatást – egy hónappal elhalasztották a döntést.

Módosították a városi vagyonról szóló rendeletet, és az önkormányzat 2025. évi közbeszerzési tervét is
Forrás: Czeglédi Gyula / Facebook

A testület két belterületi ingatlan használati jogát átadta a Hungarospa Zrt.-nek, továbbá döntöttek bérleti díjakról, a Magyar Telekommal kötött szerződések meghosszabbításáról, valamint a Csónakázó-tó és a Belső-Kösely csatorna rendezéséről. Forrást biztosítottak a térinformatikai rendszer fejlesztésére, a közvilágítás működtetésére, és a Fekete László utcai útépítésre is.

A városi jégpálya 2025. december 1. és 2026. február 1. között lesz nyitva – hétköznap 14–20 óráig, hétvégén és iskolai szünetben 9–20 óráig.

A közintézmények energiahatékonysági feladatairól és adatszolgáltatási kötelezettségeiről is határoztak, valamint a 70 kW feletti hőtermelők adatkezeléséhez kapcsolódó költségek biztosításáról. Elfogadták továbbá a Hajdúszoboszlói Változások Háza – szenvedélybetegek és hajléktalanok nappali ellátása című pályázat benyújtását is, amely 100 millió forint támogatási igényt tartalmaz. A Polgármesteri Hivatal Gönczy termét térítésmentesen bocsátják a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. rendelkezésére, havonta legfeljebb két alkalommal, 2027 végéig. A TDM Kft. ügyvezetője lemondott posztjáról, helyére Czeglédi Gyula kezdeményezésére Sahin-Tóth Dezsőt nevezik ki 2026. június 30-ig.

Az ülés végén a korábbi interpellációkra adott válaszokat ismertették, majd új kérdések is elhangzottak.

A következő képviselő-testületi ülés időpontja november 13. lesz.

