Jó hír a hajdúszoboszlói betegeknek, erről döntött a képviselő-testület

Fejlesztések, támogatások, beruházások: a legutóbbi képviselő-testületi ülésen 52 napirendet tárgyaltak Hajdúszoboszlón – számolt be közösségi oldalán Czeglédi Gyula polgármester. Az ülés elején egyperces néma csenddel emlékeztek meg Örvendi Lászlóról, a közelmúltban elhunyt egykori képviselőről. A testület támogatta a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. 2025–2040 közötti Fejlesztési Koncepcióját, valamint a Hungarospa 100 Fejlesztési Terv megvalósítását. Emellett bővült a Járóbeteg-Ellátó Centrum szolgáltatási portfóliója is, miután megszavazták a térítéses kezelések szabályzatának módosítását.

Forrás: Czeglédi Gyula / Facebook

Számos ingatlanügyi és fejlesztési döntés született

A képviselők módosították az önkormányzat 2025. évi közbeszerzési tervét, valamint támogatták Dr. Kovács Eszter gyermekorvos kérelmét, hogy hétfőnként hosszabb rendelési időt tarthasson. Új beépítésre szánt területeket is kijelöltek, továbbá döntöttek a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi díjak módosításáról, illetve a Bocskai István Múzeum és a Kovács Máté Városi Művelődési Központ alapító okiratának frissítéséről.

Az önkormányzat az idei költségvetés külön keretéből 16 helyi oktatási intézménynek biztosít egyszeri támogatást sportfelszerelések vásárlására. Emellett 1,4 millió forintot kap a Bocskai István Múzeum a Hajdúszoboszló Város Monográfiája hiányzó fejezeteinek elkészítésére, valamint 300 ezer forint támogatást nyújtanak a II. Dede Ernő Emlékverseny megrendezésére.

Számos ingatlanügyi és fejlesztési döntés is született: módosították a városi vagyonról szóló rendeletet, döntöttek a Bocskai utca 12. szám alatti ingatlan vagyonkezeléséről, a Szent István park épületegyüttesének hasznosításáról, valamint a József Attila utcai Gasztro tér pályázati felhívásáról. Emellett kijelöltek ingatlanokat árverésre, és döntöttek a Jókai sori pavilonok hasznosításáról is. A Rákóczi utca 1. szám alatti ingatlanon bérleti szerződéssel biztosítják a krízisszálló működését. A Next Level Production Kft. kérelméről – amely két nagy, jövő évi reptéri rendezvényhez kért önkormányzati támogatást – egy hónappal elhalasztották a döntést.