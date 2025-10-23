Hatalmas közlekedési fejlesztés Hajdú-Biharban! Mutatjuk a részleteket!

A 110-es számú vasúti vonal fejlesztése a térség egyik legfontosabb közlekedési beruházása – számolt róla be közösségi oldalán Tasó László.

Ez a fejlesztés a hajdú-bihari térség egyik legfontosabb közlekedési beruházása

A mintegy 70 kilométer hosszú egyvágányú szakasz áttervezése lehetővé teszi a 100–120 km/h tervezési sebességet, 225 kN tengelyterhelés fogadását, valamint a felsővezeték-hálózat korszerűsítését.

A tervezési munka kiterjed az állomások és megállóhelyek, a biztosítóberendezések, műtárgyak, hidak, közművek és egyéb létesítmények teljes felülvizsgálatára és megújítására is.

A fejlesztéssel érintett helyszínek a hajdú-bihari szakaszon:

Debrecen–Apafa

A 100-as vasúti fővonal folyamatban lévő fejlesztése rendezi a közös szakaszt.

Dombostanya megállóhely

meglévő épület és peronok felülvizsgálata

utastájékoztató és jegyautomata telepítése

P+R és B+R parkolólehetőségek vizsgálata

járdarendszer és térvilágítás fejlesztése

Hajdúsámson vasútállomás

főépület funkcióinak felülvizsgálata

rakodó és őrtorony bontása

kétvágányos kialakítás a személy- és tehervonatok fogadására

Tamásipuszta megállóhely

elhelyezkedés újragondolása

biztonságos gyalogos átjárás, utasváró és világítás tervezése

Tisztavíz megállóhely

a 2023-ban megszüntetett megállóhely területének vizsgálata

Aradványpuszta megállóhely

SK+55 szigetperon kialakítása

esőbeálló és utastájékoztató tervezése

fogalmi kitérő lehetőségének vizsgálata

napi 12 pár személyvonat és 2–3 pár tehervonat kezelése

iparvágányok megtartása és bővítési lehetősége

mini intermodális csomópont, P+R parkoló és buszforduló kialakítása

főépület felújításának vizsgálata, akadálymentes aluljáróval

A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei szakasz felújítási terveiről a Nyírbátorban rövidesen megtartásra kerülő sajtótájékoztatón adnak részletes tájékoztatást.

