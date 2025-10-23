október 23., csütörtök

Fejlesztés

1 órája

Hatalmas közlekedési fejlesztés Hajdú-Biharban! Mutatjuk a részleteket!

Az újítás számos területre is kiterjed.

Haon.hu

A 110-es számú vasúti vonal fejlesztése a térség egyik legfontosabb közlekedési beruházása – számolt róla be közösségi oldalán Tasó László.

Ez a fejlesztés a hajdú-bihari térség egyik legfontosabb közlekedési beruházása
Forrás: Facebook / Tasó László

A mintegy 70 kilométer hosszú egyvágányú szakasz áttervezése lehetővé teszi a 100–120 km/h tervezési sebességet, 225 kN tengelyterhelés fogadását, valamint a felsővezeték-hálózat korszerűsítését.

 A tervezési munka kiterjed az állomások és megállóhelyek, a biztosítóberendezések, műtárgyak, hidak, közművek és egyéb létesítmények teljes felülvizsgálatára és megújítására is.

A fejlesztéssel érintett helyszínek a hajdú-bihari szakaszon:

Debrecen–Apafa

  • A 100-as vasúti fővonal folyamatban lévő fejlesztése rendezi a közös szakaszt.

Dombostanya megállóhely

  • meglévő épület és peronok felülvizsgálata
  • utastájékoztató és jegyautomata telepítése
  • P+R és B+R parkolólehetőségek vizsgálata
  • járdarendszer és térvilágítás fejlesztése

Hajdúsámson vasútállomás

  • főépület funkcióinak felülvizsgálata
  • rakodó és őrtorony bontása
  • kétvágányos kialakítás a személy- és tehervonatok fogadására

Tamásipuszta megállóhely

  • elhelyezkedés újragondolása
  • biztonságos gyalogos átjárás, utasváró és világítás tervezése

Tisztavíz megállóhely

  •  a 2023-ban megszüntetett megállóhely területének vizsgálata

Aradványpuszta megállóhely

  • SK+55 szigetperon kialakítása
  • esőbeálló és utastájékoztató tervezése
  • fogalmi kitérő lehetőségének vizsgálata

Nyíradony vasútállomás

  • napi 12 pár személyvonat és 2–3 pár tehervonat kezelése
  •  iparvágányok megtartása és bővítési lehetősége
  • mini intermodális csomópont, P+R parkoló és buszforduló kialakítása
  • főépület felújításának vizsgálata, akadálymentes aluljáróval

A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei szakasz felújítási terveiről a Nyírbátorban rövidesen megtartásra kerülő sajtótájékoztatón adnak részletes tájékoztatást.

