1 órája
Hatalmas közlekedési fejlesztés Hajdú-Biharban! Mutatjuk a részleteket!
Az újítás számos területre is kiterjed. Ez a fejlesztés a hajdú-bihari térség egyik legfontosabb közlekedési beruházása.
A 110-es számú vasúti vonal fejlesztése a térség egyik legfontosabb közlekedési beruházása – számolt róla be közösségi oldalán Tasó László.
A mintegy 70 kilométer hosszú egyvágányú szakasz áttervezése lehetővé teszi a 100–120 km/h tervezési sebességet, 225 kN tengelyterhelés fogadását, valamint a felsővezeték-hálózat korszerűsítését.
A tervezési munka kiterjed az állomások és megállóhelyek, a biztosítóberendezések, műtárgyak, hidak, közművek és egyéb létesítmények teljes felülvizsgálatára és megújítására is.
A fejlesztéssel érintett helyszínek a hajdú-bihari szakaszon:
Debrecen–Apafa
- A 100-as vasúti fővonal folyamatban lévő fejlesztése rendezi a közös szakaszt.
Dombostanya megállóhely
- meglévő épület és peronok felülvizsgálata
- utastájékoztató és jegyautomata telepítése
- P+R és B+R parkolólehetőségek vizsgálata
- járdarendszer és térvilágítás fejlesztése
Hajdúsámson vasútállomás
- főépület funkcióinak felülvizsgálata
- rakodó és őrtorony bontása
- kétvágányos kialakítás a személy- és tehervonatok fogadására
Tamásipuszta megállóhely
- elhelyezkedés újragondolása
- biztonságos gyalogos átjárás, utasváró és világítás tervezése
Tisztavíz megállóhely
- a 2023-ban megszüntetett megállóhely területének vizsgálata
Aradványpuszta megállóhely
- SK+55 szigetperon kialakítása
- esőbeálló és utastájékoztató tervezése
- fogalmi kitérő lehetőségének vizsgálata
Nyíradony vasútállomás
- napi 12 pár személyvonat és 2–3 pár tehervonat kezelése
- iparvágányok megtartása és bővítési lehetősége
- mini intermodális csomópont, P+R parkoló és buszforduló kialakítása
- főépület felújításának vizsgálata, akadálymentes aluljáróval
A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei szakasz felújítási terveiről a Nyírbátorban rövidesen megtartásra kerülő sajtótájékoztatón adnak részletes tájékoztatást.
