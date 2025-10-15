október 15., szerda

Teréz névnap

15°
+13
+3
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Versenyképes Járások

1 órája

Szintet lép az ellátás a hajdú-bihari városban, többé már nem kell Debrecenbe utaznia a betegeknek!

Címkék#fejlesztés#Versenyképes Járások Program#Hajdúszoboszló

Mutatjuk, mire költik a támogatásban elnyert pénzt! A fejlesztések a Versenyképes Járások Program keretében valósulnak meg.

Haon.hu

Ahogy arról júniusban beszámoltunk, Hajdúszoboszlón közel százmillió forintból valósulnak meg egészségügyi fejlesztések - tette közzé hétfőn a Hajdú-Bihar Vármegyei Önkormányzat a Facebook-oldalán. A videóban a város polgármestere, Czeglédi Gyula mutatja be, milyen fejlesztések valósulnak meg a Versenyképes Járások Program keretében. 

A Versenyképes Járások Program keretében több fejlesztés is megvalósulhat Hajdúszoboszlón
A Versenyképes Járások Program keretében több egészségügyi fejlesztés is megvalósulhat Hajdúszoboszlón
Forrás: Facebook / Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata

Az első és legfontosabb berendezésünk cseréje a tüdőgondozó épületében található röntgenkészülék, amely 25 éve szolgálja a hajdúszoboszlói járás lakosságát

- mondta a polgármester. Czeglédi Gyula hangsúlyozta, az elavult készülék cseréjét 62,5 millió forint bekerülési összegből finanszírozzák. Hozzátette, ehhez kapcsolódik egy leletező berendezés beszerzése is, amely kevesebb sugárterhelést ró a betegekre. Kiemelte, az új gép sokkal pontosabb képet fog alkotni, aminek köszönhetően hamarabb kezdődhet a betegek gyógykezelése.

Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is! 

A fejlesztéseknek köszönhetően nem szükséges Debrecenbe utaznia a betegeknek

Ennek a programnak a keretében 13,5 millió forintért egy új hemosztázis készüléket is beszerzünk a hajdúszoboszlói laborban

- tette hozzá. Kiemelte, ez a készülék egy korábbi, bérleményes készülék kiváltására szolgál. 

Hangsúlyozta, az új készülékkel több vérvizsgálatot is tudnak végrehajtani a Járóbeteg-ellátó Központban, így sok vizsgálathoz nem szükséges Debrecenbe utaznia a járás lakóinak. 

A teljes videót megnézhetitek itt: 

Ez is érdekelhet:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu