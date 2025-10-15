Szintet lép az ellátás a hajdú-bihari városban, többé már nem kell Debrecenbe utaznia a betegeknek!

Ahogy arról júniusban beszámoltunk, Hajdúszoboszlón közel százmillió forintból valósulnak meg egészségügyi fejlesztések - tette közzé hétfőn a Hajdú-Bihar Vármegyei Önkormányzat a Facebook-oldalán. A videóban a város polgármestere, Czeglédi Gyula mutatja be, milyen fejlesztések valósulnak meg a Versenyképes Járások Program keretében.

A Versenyképes Járások Program keretében több egészségügyi fejlesztés is megvalósulhat Hajdúszoboszlón

Az első és legfontosabb berendezésünk cseréje a tüdőgondozó épületében található röntgenkészülék, amely 25 éve szolgálja a hajdúszoboszlói járás lakosságát

- mondta a polgármester. Czeglédi Gyula hangsúlyozta, az elavult készülék cseréjét 62,5 millió forint bekerülési összegből finanszírozzák. Hozzátette, ehhez kapcsolódik egy leletező berendezés beszerzése is, amely kevesebb sugárterhelést ró a betegekre. Kiemelte, az új gép sokkal pontosabb képet fog alkotni, aminek köszönhetően hamarabb kezdődhet a betegek gyógykezelése.

A fejlesztéseknek köszönhetően nem szükséges Debrecenbe utaznia a betegeknek

Ennek a programnak a keretében 13,5 millió forintért egy új hemosztázis készüléket is beszerzünk a hajdúszoboszlói laborban

- tette hozzá. Kiemelte, ez a készülék egy korábbi, bérleményes készülék kiváltására szolgál.

Hangsúlyozta, az új készülékkel több vérvizsgálatot is tudnak végrehajtani a Járóbeteg-ellátó Központban, így sok vizsgálathoz nem szükséges Debrecenbe utaznia a járás lakóinak.

