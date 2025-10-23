Először csak hatan voltak, aztán egyre többen csatlakoztak a város csoportjához

A Fehér Mályva Hagyományőrző Egyesület próbatermében beszélgetett a Cívishír Horváthné Tóth Ibolyával, az egyesület vezetőjével. A falakon elismerések, oklevelek, serlegek, a vitrinben kerámiák sorakoznak – mind-mind a 27 éves tartalmas múlt bizonyítékai. Ebben, az önkormányzat által biztosított teremben zajlanak a próbák. – Annyival jobb ez a terem, hogy nem kell a második emeletre lépcsőzni, mint régen a művelődési házban – jegyzi meg mosolyogva Ibolya.

Horváthné Tóth Ibolya mesélt a Fehér Mályva Hagyományőrző Egyesület történetéről

A Fehér Mályva története

A Fehér Mályva története 1998-ban kezdődött, amikor az idősek hete záróünnepén a berettyóújfalui népdalkör énekelt. Akkor fogalmazódott meg a gondolat: miért ne lehetne Biharkeresztesen is saját népdalcsoport, amely maga képviseli a kisvárost? Jávor Jánosné tanítónő, Szűcs Andrásné óvónő és néhány lelkes helybéli összeült, s így született meg a népdalkör, amelyből később egyesület lett.

Alapítók hatan voltak, majd nem sokkal később, többekkel együtt, én is csatlakoztam hozzájuk. Azóta is itt vagyok, immár a legrégebbi tagként

– mondja a vezető. Első fellépésük Biharkeresztesen a Népművészeti és Helytörténeti Kiállítás megnyitóján 1999. április 23-án volt.

A név választása sem mindennapi: egy bihari népdalgyűjteményben akadtak rá a Fehér mályva című dalra, s egy hirtelen ötlettől vezérelve ez lett a népdalkör neve. – Nem a kertben nyíló virág ihlette, hanem a dal maga – teszi hozzá Ibolya.

Ma 14 tagjuk van, közülük kilencen énekelnek, a tizedik a művészeti vezető, Tóth Gyula, aki citerán kíséri az együttest, tanítja a dalokat, és intézi a versenyekre való jelentkezéseket. A próbák hétfő esténként zajlanak, általában hat és nyolc óra között. Fellépések előtt azonban gyakrabban is összejönnek, hogy tökéletesítsék a repertoárt.

És hogy mit énekelnek? Elsősorban bihari népdalokat, de attól függően, hová hívják őket, más tájegységek kincseit is előveszik. A karácsonyi ünnepkörben adventi dalokat, szüreti fesztiválokon bordalokat, határőrtalálkozón katonadalokat. Mostanában a summás dalokkal léptek színpadra a Vass Lajos Népzenei Versenyen.