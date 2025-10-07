Híd a múlt és a jelen között: fontos alkotást avattak fel a hajdú-bihari faluban

Nagy János a falufa avatásán kifejtette, minden község története az itt élő és a korábban itt élt családok sorsfonalaiból van összeszőve. A falufa pedig pontosan ennek a megjelenítése – írja az MTI.

Falufát avattak Körösszegapátiban

Forrás: MTI / Czeglédi Zsolt

Elmondta, Budapesten körülbelül 1,5 millióan élnek, a falvakban kétszer ennyien. Sok ellenzéki politikus kétségbe vonta, hogy miért kell falufákat avatni.

De ha Budapesten nem kell különösebb indok emlékjelek állítására, akkor a magyar falvakon sem lehet ezt számon kérni

– húzta alá. Nagy János emlékeztetett, hat éve indult a 15 éves kormányzás egyik legsikeresebb fejlesztési terve, a Magyar falu program, amelyben templomok, faluházak, oktatási és közintézmények újultak meg; utak, utcák épültek.

De a falu jóval több a játszótereknél, utaknál, házaknál. Faluhelyen az emberek még ismerik egymást, egymás családjának a történetét, még köszönnek egymásnak

– fogalmazott. Felidézte a háborúk és a kommunizmus időszakát, a birtokelkobzásokat, megjegyezve: amikor Európában a háborús készülődésről beszélnek, legutóbb épp a koppenhágai uniós csúcson, akkor neki nagyapja történetei jutnak eszébe. Amikor az ellenzék új üstököse a vagyonadóról kezd hadoválni, az sokakban szintén rossz emlékeket idéz fel.

Ne hagyjuk csapdába csalni magunkat, ők maguk mondták, ha egyszer megszerzik a hatalmat, onnantól bármit lehet. És az ilyen bármiből a magyar embereknek még sosem sült ki semmi jó

– húzta alá.

Szombaton a tizenharmadik falufát avatták fel

Forrás: MTI / Czeglédi Zsolt

Az államtitkár emlékeztetett, az első falufát Kékedi László alkotta meg, minden vármegyében elhelyeznek egyet a Magyar falu program pályázatának keretében és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek köszönhetően. Szombaton a tizenharmadikat avatták fel.

A nemzeti identitás megmaradását erősíti a falufaállítás

Vitányi István (Fidesz) országgyűlési képviselő arról beszélt, hogy Közép-Európa huzatos területein veszélyeztetett a nemzeti identitás megmaradása, a falufaállítás pedig éppen ezt erősíti. Egyúttal a közösség megtartó erejének egyik állomása is, a faluhoz való tartozás élményét nyújtja, segít, hogy ne felejtsük el a gyökereinket – tette hozzá.

Tarsoly Attila (Fidesz-KDNP) polgármester a közös emlékezet oszlopának, fából faragott emlékjelnek nevezte a Békés Megyei Népművészeti Egyesület fafaragói által készített falufát, amely híd múlt és jelen között. Megjegyezte, a most és egykor itt élt családok töltik meg élettel, érzésekkel és emlékekkel a települést.

A falufát Körösszegapáti szívében, a református templom melletti közparkban, az I. és II. világháború áldozatainak emléket állító kőoszlop szomszédságában szentelték fel szombaton. A falufa tetején kelet felé néző, felfelé forgó naprozetta az életre utal. Egyik oldalára a 800 lelkes községben ma élő családok nevei, a másik oldalára a korábban a településen élt, mára kihalt családok nevei kerültek fel.

Ajánljuk még: