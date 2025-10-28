2 órája
Ez a nap a köszönetről szólt a Debreceni Tankerületi Központban
Forrás: Debreceni Tankerületi Központ/Facebook
Az őszi szünet első napján együtt ebédeltek a Debreceni Tankerületi Központ iskoláiban dolgozó takarítók, portások, udvarosok, karbantartók és ügyviteli munkatársak – tette közzé a Debreceni Tankerületi Központ Facebook-oldalán.
Együtt! Ahogy tavaly is. Mert fontos, hogy az ilyen élmények váljanak hagyománnyá. Ezek az alkalmak lehetőséget adnak arra, hogy személyesen is megköszönjük azt a sokszor láthatatlan, de nélkülözhetetlen munkát, amellyel nap mint nap hozzájárulnak iskoláink működéséhez. Köszönöm mindannyiuknak az elkötelezettségüket, a kitartásukat és a közösség iránti felelősségüket. Jó volt ismét találkozni, és átbeszélni az elmúlt és az előttünk álló évek terveit, feladatait
– olvasható.
