Közkedvelt étterem nyitja meg újra a kapuit Debrecenben

Vasárnap óta fokozott veszélynek vannak kitéve a debreceni autósok! Olyat hozott a változás, amiről csak kevesen tudnak!

Az őszi óraátállítás mindenki számára megterhelő. Sokan sötétben indulnak munkába és érnek haza. Az állandó sötétben közlekedésre átállni viszont sok szempontból nagyon nehéz. Gyorsabban elfáradunk, hiszen nagyobb energiabefektetés koncentrálni, és ez egy megterhelő munkanap után nagyon veszélyes is tud lenni. Ezért megkértük Hajdu Kristófot, a Restart Autósiskola vezetőjét, gépjárművezető-szakoktatóját, hogy fejtse ki: mire figyeljünk, amikor hamarabb sötétedik?