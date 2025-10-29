október 29., szerda

Összefoglaló

1 órája

Közkedvelt étterem nyitja meg újra a kapuit Debrecenben

Különlegességekkel térnek vissza a cívisvárosba. Az étterem új helyszínen várja majd a látogatókat.

Haon.hu

A debreceniek egyik kedvenc találkozóhelye, a CactusPub&Ételbár hamarosan újranyitja kapuit – ezúttal a Széchenyi utca 42. szám alatt, teljesen megújult formában. Az étterem csapata a közösségi oldalán jelentette be: a vendégek különleges gasztroélményre, új ízekre és igazi pubhangulatra számíthatnak.

Forrás: Facebook / Cactus Debrecen

Debrecenben csapott le egy veszélyes kétéves, csúnyán elbánt az édesanyjával

Mint arról korábban már beszámoltunk, egy 2 éves debreceni kisfiú kizárta édesanyját a 6. emeleti lakásukból még a múlt héten. Az esetről most részletesen beszámolt a Veszélyes Kétévesek sorozatuk részeként az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a közösségi oldalán és mint írták, a debreceni hadállás is üzemben van, a Veszélyes Kétévesek megvetették lábukat Hajdú-Bihar vármegyében is.

Vasárnap óta fokozott veszélynek vannak kitéve a debreceni autósok! Olyat hozott a változás, amiről csak kevesen tudnak!

Az őszi óraátállítás mindenki számára megterhelő. Sokan sötétben indulnak munkába és érnek haza. Az állandó sötétben közlekedésre átállni viszont sok szempontból nagyon nehéz. Gyorsabban elfáradunk, hiszen nagyobb energiabefektetés koncentrálni, és ez egy megterhelő munkanap után nagyon veszélyes is tud lenni. Ezért megkértük Hajdu Kristófot, a Restart Autósiskola vezetőjét, gépjárművezető-szakoktatóját, hogy fejtse ki: mire figyeljünk, amikor hamarabb sötétedik?

Brutálisan végeztek ismerősükkel, majd a holttestét bebetonozták - ennyi évet kaphat a szoboszlói pár

Mint arról már portálunk is többször beszámolt, kegyetlen emberölés történt, egy nagyhegyesi hétvégi háznál 2023 szeptemberében, egy hajdúszoboszlói pár elásta, majd betont öntött a lengyel vendégük holttestére. Az üggyel kapcsolatban 2025 október 28-án közölt újabb részleteket a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség. 

Tragédia történt, gyászol a hajdú-bihari zenekar – fájó szívvel búcsúznak a rajongók előtt

Gyászol a berettyóújfalui Trident együttes, elhunyt jó barátjuk és segítőjük, Kiss Márton Zoltán. A tragédiáról a közösségi oldalukon számoltak be kedden.

Elhunyt az Ady egykori diákja, szeretett orvosukat gyászolják a debreceniek

Szomorú hírről számoltak be az egyik debreceni csoportban: 56 éves korában elhunyt dr. Kahler Andrea Éva belgyógyász szakorvos. Búcsúztatására november 6-án, csütörtökön 14 órától kerül sor, polgári szertartás szerint. Az Ady Endre Gimnázium egykori diákját a Debreceni Köztemető 2. számú ravatalozójából kísérik utolsó útjára.



 




 


 

