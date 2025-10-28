Újra kinyit a bezárt debreceni étterem! Ez nagyot fog szólni, készítsd az étvágyad!

A debreceniek egyik kedvenc találkozóhelye, a CactusPub&Ételbár hamarosan újranyitja kapuit – ezúttal a Széchenyi utca 42. szám alatt, teljesen megújult formában. Az étterem csapata a közösségi oldalán jelentette be: a vendégek különleges gasztroélményre, új ízekre és igazi pubhangulatra számíthatnak.

Újra kinyit a közkedvelt debreceni étterem, a CactusPub&Ételbár

Forrás: Facebook / Cactus Debrecen

Korábbi közleményeikből kiderült, hogy a Cactus új fejezetet nyit Debrecenben: a Jen GombócBar derecskei egysége szeptemberben zárt be, hogy a stáb minden erejét az új debreceni helyszín kialakítására fordíthassa. A megszokott ázsiai kedvencek mellett új angol pubételek, zenés estek és rendezvényekre is alkalmas VIP részleg várja majd a vendégeket az 180 négyzetméteres, modern gasztropubban.

Mikor nyit az étterem?

A csapat korábban így fogalmazott:

Ez nem búcsú — hamarosan új helyünkön, Debrecenben várjuk Önöket szeretettel! Új fejezet, új élmények, még több íz és még több zene – találkozzunk októbertől Debrecenben!

A nyitás pontos dátumát egyelőre nem hozták nyilvánosságra, de a Cactus csapata mindenkit arra biztat, hogy kövessék a Facebook-oldalukat, ahol hamarosan bejelentik a nagy visszatérés időpontját.

