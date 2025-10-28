október 28., kedd

SimonSzimonetta névnap

13°
+11
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Újranyitás

2 órája

Újra kinyit a bezárt debreceni étterem! Ez nagyot fog szólni, készítsd az étvágyad!

Címkék#újranyitás#Debrecen#étterem

A gasztropub ismét megnyitja kapuit, hogy friss ételekkel, italokkal és jó hangulattal várja vendégeit.

Haon.hu

A debreceniek egyik kedvenc találkozóhelye, a CactusPub&Ételbár hamarosan újranyitja kapuit – ezúttal a Széchenyi utca 42. szám alatt, teljesen megújult formában. Az étterem csapata a közösségi oldalán jelentette be: a vendégek különleges gasztroélményre, új ízekre és igazi pubhangulatra számíthatnak.

Újra kinyit a közkedvelt debreceni étterem, a CactusPub&Ételbár
Újra kinyit a közkedvelt debreceni étterem, a CactusPub&Ételbár
Forrás: Facebook / Cactus Debrecen

Korábbi közleményeikből kiderült, hogy a Cactus új fejezetet nyit Debrecenben: a Jen GombócBar derecskei egysége szeptemberben zárt be, hogy a stáb minden erejét az új debreceni helyszín kialakítására fordíthassa. A megszokott ázsiai kedvencek mellett új angol pubételek, zenés estek és rendezvényekre is alkalmas VIP részleg várja majd a vendégeket az 180 négyzetméteres, modern gasztropubban.

Mikor nyit az étterem?

A csapat korábban így fogalmazott:

Ez nem búcsú — hamarosan új helyünkön, Debrecenben várjuk Önöket szeretettel! Új fejezet, új élmények, még több íz és még több zene – találkozzunk októbertől Debrecenben!

A nyitás pontos dátumát egyelőre nem hozták nyilvánosságra, de a Cactus csapata mindenkit arra biztat, hogy kövessék a Facebook-oldalukat, ahol hamarosan bejelentik a nagy visszatérés időpontját.

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu