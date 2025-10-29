október 29., szerda

Ételosztás

2 órája

Ételosztással segítik a rászorulókat Debrecen több pontján a reformátusok

A Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség munkatársai idén is főznek majd. A krízisidőszak alatt ételosztás is lesz Debrecenben.

Haon.hu

A tél a hajléktalan emberek számára minden évben a legnehezebb időszak. Debrecenben több száz hajléktalan él, közülük a Nagytemplomi Egyházközség „Reménysugár” Hajléktalanok Nappali Melegedője télen csaknem 90 ember számára biztosít nappali és éjszakai ellátást. Az ételosztással szeretnék felhívni a figyelmet arra, hogy a hideg időben különösen is figyeljünk oda azokra az embertársainkra, akik nehéz körülmények között élnek. A krízisidőszakban, novembertől áprilisig, minden szombaton református gyülekezetek, egyházi és civil szervezetek készítenek meleg ételt a rászorulóknak. A Nagytemplomi Egyházközség több mint 20 éve végzi ezt a szolgálatot a rászoruló embertársaink között – számolt be róla az egyházközség. 

Több helyen is tartanak ételosztást Debrecenben
Több helyen is tartanak ételosztást Debrecenben
Forrás: Illusztráció / MW-archív

Mint írták, az idei krízisidőszak első ételosztására november 1-jén, szombaton kerül sor, amikor a munkatársi közösség 350 adag pörköltet készít és oszt szét Debrecen több pontján. Az ételhez szükséges pörkölthúst Márton Piroska gyülekezeti tag ajánlotta fel.

A nap programja – 2025. november 1.(szombat)

  • 08:00- 12:00 Főzés (Péterfia utca 40.)
  • 13:00 Ételosztás: Böszörményi utcán a benzinkútnál
  • 14:00 Ételosztás: Ispotály utcai Trafóház 
  • 15:00 Ételosztás: Benedek Elek tér, Cegléd utca

