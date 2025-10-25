október 25., szombat

Tapasztalatcsere

2 órája

Közös múlt, közös jövő – Földesen találkoztak a helyi értékek őrzői

Szakmai tapasztalatcserére gyűltek össze földesi és tiszaújvárosi értékőrzők. Az értéktár bizottságok a hagyományok tiszteletét erősítenék.

Péter Imre

A földesi és a tiszaújvárosi értéktár bizottságok szakmai tapasztalatcserén osztották meg egymással, miként őrzik és mutatják be településeik szellemi, természeti és kulturális kincseit. Ezeknek a ma még fellelhető, meglévő vagy már csak emlékekben élő tárgyaknak, a természeti környezetnek, vagy falusi életmódhoz köthető emlékek megörökítését és megőrzését vállalták fel Földes Nagyközség és Tiszaújváros Értéktár Bizottságai. A két bizottság – Szabó Irma és Mátyás Zoltán elnökök vezetésével – október 16-án Földesen szakmai tapasztalatcserén találkozott. 

Értéktárak együttműködése a hagyományok megőrzéséért

A megbeszélésen Földes 48, Tiszaújváros 22 helyi értékének bemutatásával megállapították, hogy mindkét Értéktár bizottság munkájának jellemzőjévé vált a részben fennmaradt, de túlnyomó részt feledésbe merült szellemi és anyagi, természeti, közösségi érték és termék összegyűjtése, azonosítása. 

A vendégek az általuk választott földesi értékek megtekintése közben véleményt cseréltek a bizottsági munka nehézségéről is, és egyetértettek abban, hogy az értékek nyilvántartásba vétele mellett azok megismertetésére nagy figyelmet kell fordítani. 

Az értékfeltáró munka egyszerre tisztelgés a települések múltja előtt és elkötelezett felelősségvállalás a közös közeljövő fenntartható építésében.

