2 órája
Közös múlt, közös jövő – Földesen találkoztak a helyi értékek őrzői
Szakmai tapasztalatcserére gyűltek össze földesi és tiszaújvárosi értékőrzők. Az értéktár bizottságok a hagyományok tiszteletét erősítenék.
A földesi és a tiszaújvárosi értéktár bizottságok szakmai tapasztalatcserén osztották meg egymással, miként őrzik és mutatják be településeik szellemi, természeti és kulturális kincseit. Ezeknek a ma még fellelhető, meglévő vagy már csak emlékekben élő tárgyaknak, a természeti környezetnek, vagy falusi életmódhoz köthető emlékek megörökítését és megőrzését vállalták fel Földes Nagyközség és Tiszaújváros Értéktár Bizottságai. A két bizottság – Szabó Irma és Mátyás Zoltán elnökök vezetésével – október 16-án Földesen szakmai tapasztalatcserén találkozott.
Értéktárak együttműködése a hagyományok megőrzéséért
A megbeszélésen Földes 48, Tiszaújváros 22 helyi értékének bemutatásával megállapították, hogy mindkét Értéktár bizottság munkájának jellemzőjévé vált a részben fennmaradt, de túlnyomó részt feledésbe merült szellemi és anyagi, természeti, közösségi érték és termék összegyűjtése, azonosítása.
A vendégek az általuk választott földesi értékek megtekintése közben véleményt cseréltek a bizottsági munka nehézségéről is, és egyetértettek abban, hogy az értékek nyilvántartásba vétele mellett azok megismertetésére nagy figyelmet kell fordítani.
Az értékfeltáró munka egyszerre tisztelgés a települések múltja előtt és elkötelezett felelősségvállalás a közös közeljövő fenntartható építésében.
