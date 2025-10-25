Közös múlt, közös jövő – Földesen találkoztak a helyi értékek őrzői

A földesi és a tiszaújvárosi értéktár bizottságok szakmai tapasztalatcserén osztották meg egymással, miként őrzik és mutatják be településeik szellemi, természeti és kulturális kincseit. Ezeknek a ma még fellelhető, meglévő vagy már csak emlékekben élő tárgyaknak, a természeti környezetnek, vagy falusi életmódhoz köthető emlékek megörökítését és megőrzését vállalták fel Földes Nagyközség és Tiszaújváros Értéktár Bizottságai. A két bizottság – Szabó Irma és Mátyás Zoltán elnökök vezetésével – október 16-án Földesen szakmai tapasztalatcserén találkozott.

A földesi és a tiszaújvárosi értéktár bizottságok szakmai tapasztalatcserén vettek részt

Forrás: Péter Imre

Értéktárak együttműködése a hagyományok megőrzéséért

A megbeszélésen Földes 48, Tiszaújváros 22 helyi értékének bemutatásával megállapították, hogy mindkét Értéktár bizottság munkájának jellemzőjévé vált a részben fennmaradt, de túlnyomó részt feledésbe merült szellemi és anyagi, természeti, közösségi érték és termék összegyűjtése, azonosítása.

A vendégek az általuk választott földesi értékek megtekintése közben véleményt cseréltek a bizottsági munka nehézségéről is, és egyetértettek abban, hogy az értékek nyilvántartásba vétele mellett azok megismertetésére nagy figyelmet kell fordítani.

Az értékfeltáró munka egyszerre tisztelgés a települések múltja előtt és elkötelezett felelősségvállalás a közös közeljövő fenntartható építésében.

