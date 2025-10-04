A közigazgatást szolgálva kaptak érdemérmet Berettyóújfaluban

„Szívből gratulálok Törökné Kovács Judit - nyugdíjas munkatársunknak - aki számára Közigazgatás Szolgálatért Érdemérmet adományozott Dr. Navracsics Tibor Közigazgatási és Területfejlesztési Miniszter a Helyi Önkormányzatok Napja alkalmából.” - írta közösségi oldalán pénteken Muraközi István, Berettyóújfalu polgármestere.

Közigazgatás Szolgálatáért Érdemérmet kapott Törökné Kovács Judit

Forrás: Facebook/Muraközi István

További - jó és egészségben töltött - nyugdíjas éveket kívánok szeretteid körében.

- tette hozzá.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Ajánljuk még: