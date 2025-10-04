Gratulálunk!
2 órája
A közigazgatást szolgálva kaptak érdemérmet Berettyóújfaluban
Navracsics Tibor miniszter adományozta az elismerést. Törökné Kovács Judit a hely önkormányzatok napja alkalmából kapta az érdemérmet.
„Szívből gratulálok Törökné Kovács Judit - nyugdíjas munkatársunknak - aki számára Közigazgatás Szolgálatért Érdemérmet adományozott Dr. Navracsics Tibor Közigazgatási és Területfejlesztési Miniszter a Helyi Önkormányzatok Napja alkalmából.” - írta közösségi oldalán pénteken Muraközi István, Berettyóújfalu polgármestere.
További - jó és egészségben töltött - nyugdíjas éveket kívánok szeretteid körében.
- tette hozzá.
