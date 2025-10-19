Ebben a debreceni városrészben épülhet sok lakás a közeljövőben

A terveknek megfelelően halad a Gázvezeték utcai körforgalom és a Mandolás utca második ütemének építése, a fejlesztésekkel 2026 első negyedévében készülhetnek el – tájékoztatta a Cívishírt a debreceni polgármesteri hivatal.

Jelentős építések zajlanak a Gázvezeték utcán és térségében

Fotó: Napló-archív

A nettó 1,7 milliárd forint költségű beruházást az önkormányzat folytatja, de a finanszírozást teljes mértékben állami forrásból fedezik. A kivitelezők a Duna Aszfalt Zrt. és a „Nagymester Építő” Kft., a munkát egy, a két céggel meglévő keretszerződés terhére rendelte meg Debrecen városa. A Duna Aszfalt az egyik leggazdagabb magyar, a tiszakécskei Szíjj László cége, de a másik társaság tulajdonosai is az ő köréhez és a Tisza-parti városhoz kötődnek.

Újabb földeken lehet majd lakásépítés

A Mandolás utcai beruházás jelentősége, hogy újabb majorsági földeket tesznek hozzáférhetővé lakásépítések érdekében (az Epreskert és a Tégláskert között). A munkálatok során a Repülőtéri út és a Halász utca metszésnél korábban megépült körforgalom északi ágát 725 méternyi út megépítésével összekötik a Gázvezeték utcán kialakítás alatt álló körforgalom déli ágával.

A közeli Egyletkert, Jupiter és Vénusz utcákon értékes családi házak tucatjai épültek fel a 2020-as évek elején. A területen a városi szabályozási tervben már Mars, Plútó és Uránusz utcákat is jelölnek. Vélhetően ezen jövőbeli utcák által folytatódhat a majorsági földek benépesülése, bár a polgármesteri hivataltól kapott válasz szerint a lakóterületként szóba jöhető ingatlanok értékesítéséről még nem született döntés.

A Gázvezeték utcai körforgalom északi ágából nyíló út kivitelezése 125 méter hosszú szakaszt érint. Az út folytatásához egyelőre nem állnak rendelkezésre tervek és engedélyek.

