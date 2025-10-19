október 19., vasárnap

Nándor névnap

+15
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Településfejlesztés

1 órája

Ebben a debreceni városrészben épülhet sok lakás a közeljövőben

Címkék#állami beruházás#Debrecen#beruházás

Épül a körforgalom, alakul az új lakóterület, ahol a Naprendszer ihleti a névadásokat. Jelentős építések valósulhatnak meg itt a jövőben is.

BDR Média

A terveknek megfelelően halad a Gázvezeték utcai körforgalom és a Mandolás utca második ütemének építése, a fejlesztésekkel 2026 első negyedévében készülhetnek el – tájékoztatta a Cívishírt a debreceni polgármesteri hivatal.

építés
Jelentős építések zajlanak a Gázvezeték utcán és térségében
Fotó: Napló-archív

A nettó 1,7 milliárd forint költségű beruházást az önkormányzat folytatja, de a finanszírozást teljes mértékben állami forrásból fedezik. A kivitelezők a Duna Aszfalt Zrt. és a „Nagymester Építő” Kft., a munkát egy, a két céggel meglévő keretszerződés terhére rendelte meg Debrecen városa. A Duna Aszfalt az egyik leggazdagabb magyar, a tiszakécskei Szíjj László cége, de a másik társaság tulajdonosai is az ő köréhez és a Tisza-parti városhoz kötődnek.

Újabb földeken lehet majd lakásépítés

A Mandolás utcai beruházás jelentősége, hogy újabb majorsági földeket tesznek hozzáférhetővé lakásépítések érdekében (az Epreskert és a Tégláskert között). A munkálatok során a Repülőtéri út és a Halász utca metszésnél korábban megépült körforgalom északi ágát 725 méternyi út megépítésével összekötik a Gázvezeték utcán kialakítás alatt álló körforgalom déli ágával.

A közeli Egyletkert, Jupiter és Vénusz utcákon értékes családi házak tucatjai épültek fel a 2020-as évek elején. A területen a városi szabályozási tervben már Mars, Plútó és Uránusz utcákat is jelölnek. Vélhetően ezen jövőbeli utcák által folytatódhat a majorsági földek benépesülése, bár a polgármesteri hivataltól kapott válasz szerint a lakóterületként szóba jöhető ingatlanok értékesítéséről még nem született döntés.

A Gázvezeték utcai körforgalom északi ágából nyíló út kivitelezése 125 méter hosszú szakaszt érint. Az út folytatásához egyelőre nem állnak rendelkezésre tervek és engedélyek.

A környéken lévő építésekről korábbi cikkeinkben írtunk:

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu