Figyelemfelhívás

1 órája

Rózsaszín sétával irányították a figyelmet az emlőrák elleni küzdelemre Debrecenben – fotókkal, videóval

Címkék#Nagytemplom#család#nő#séta#emlőrák#orgonakoncert

Fontos felhívni a figyelmet a kegyetlen betegségre. Az emlőrák sajnos több ezer nőt érint hazánkban is.

Haon.hu

Összefogás az emlőrák ellen szimpózium és séta címmel rendezett eseményt október 13-án a Magyar Rákellenes Liga Debreceni Alapszervezete és Segítő Szolgálata a : Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatalban, majd az összegyűltek közösen vonultak végig a Nagytemplomig, ahol orgonakoncerttel zárták a programot. 

Sétával hívták fel a figyelmet az emlőrákra
Forrás: Vida Márton Péter

Az eseménnyel kapcsolatosan Széles Diána alpolgármester a közösségi oldalán osztott meg néhány gondolatot. Mint írta az emlőrák sajnos nők ezreit és családjaikat érinti, de a betegség elleni küzdelemben sokan vannak mellettük.

Fontos, hogy 45 év felett járjunk el szűrővizsgálatra, végezzünk havonta önvizsgálatot, figyeljünk egymásra és támogassuk egymást. Ebben óriási segítséget nyújtanak a debreceni civil szervezetek, mint a mostani eseményt szervező Magyar Rákellenes Liga Debreceni Alapszervezete

– emelte ki a bejegyzésében. Hozzátette, a megelőzésben a lelki egészségnek is komoly szerepe van, ebben a „Mozdulj, Debrecen!” mozgásprogramjai jelentős támogatást nyújtanak. A program létrehozásakor többek között ez is céljuk volt.

Rákellenes szimpózium és séta Debrecenben

Fotók: Vida Márton Péter

Az eseményen készült videó itt tekinthető meg:

