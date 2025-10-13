Rózsaszín sétával irányították a figyelmet az emlőrák elleni küzdelemre Debrecenben – fotókkal, videóval

Összefogás az emlőrák ellen szimpózium és séta címmel rendezett eseményt október 13-án a Magyar Rákellenes Liga Debreceni Alapszervezete és Segítő Szolgálata a : Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatalban, majd az összegyűltek közösen vonultak végig a Nagytemplomig, ahol orgonakoncerttel zárták a programot.

Sétával hívták fel a figyelmet az emlőrákra

Forrás: Vida Márton Péter

Az eseménnyel kapcsolatosan Széles Diána alpolgármester a közösségi oldalán osztott meg néhány gondolatot. Mint írta az emlőrák sajnos nők ezreit és családjaikat érinti, de a betegség elleni küzdelemben sokan vannak mellettük.

Fontos, hogy 45 év felett járjunk el szűrővizsgálatra, végezzünk havonta önvizsgálatot, figyeljünk egymásra és támogassuk egymást. Ebben óriási segítséget nyújtanak a debreceni civil szervezetek, mint a mostani eseményt szervező Magyar Rákellenes Liga Debreceni Alapszervezete

– emelte ki a bejegyzésében. Hozzátette, a megelőzésben a lelki egészségnek is komoly szerepe van, ebben a „Mozdulj, Debrecen!” mozgásprogramjai jelentős támogatást nyújtanak. A program létrehozásakor többek között ez is céljuk volt.