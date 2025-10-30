Ügyet intézni indult, azóta sincs hír az eltűnt hajdúdorogi férfiról

Eltűnt férfi ügyében kért segítséget a Facebookon egy aggódó család. Mint írták, Papp Sándor 2025. október 29-én, reggel 9 órakor indult el hajdúdorogi otthonából Nyíregyházára ügyet intézni, ahonnan majd Hajdúnánásra tartott. A család legutolsó információja szerint Kálmánházán volt, de innen már nem érkezett haza a 47 éves férfi, nem tudni róla semmit, ráadásul nem elérhető, a telefonja 15:45-kor már ki volt kapcsolva vagy le volt merülve, ami nem jellemző rá.

Az eltűnt Papp Sándor

Forrás: Facebook / Gyulai Lászlóné

A 2 méter magas, 110 kg-os férfi egy homokszínű Opel H Astrával (rendszáma: LVB-910) indult el otthonról, fekete sportcipőt, kék farmert, fekete mellényt, egy piros, vastagabb cipzáras felsőt, fekete vékony sapkát és szemüveget viselt. Egy kommentelő szerdán 13 óra magasságában egy orvosi rendelőben látta, ahol egy idős nénit kísért.

