Elmarad a véradás ezen a hajdú-bihari településen!

Elmarad a véradás Komádiban, amit november 13-ra terveztek a Komádi Közösségi Házban – olvasható a település Facebook-oldalán. Mint írják, már van új időpont, december 12-én, 10 és 12:30 óra között várják a váradókat a közösségi házban. A szervezők felhívják a figyelmet, hogy minden véradó hozza magával a személyi igazolványát, TAJ- és lakcímkártyáját.