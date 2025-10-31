október 31., péntek

Véradás

1 órája

Elmarad a véradás ezen a hajdú-bihari településen!

Elmarad a véradás ezen a hajdú-bihari településen!

Elmarad a véradás Komádiban

Forrás: Komádi Hírmondó/Facebook

Elmarad a véradás Komádiban, amit november 13-ra terveztek a Komádi Közösségi Házban – olvasható a település Facebook-oldalán. Mint írják, már van új időpont, december 12-én, 10 és 12:30 óra között várják a váradókat a közösségi házban. A szervezők felhívják a figyelmet, hogy minden véradó hozza magával a személyi igazolványát, TAJ- és lakcímkártyáját.

 

