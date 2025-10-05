október 5., vasárnap

Volt, akiket ért meglepetés! Taxisokat, vendéglátóhelyeket ellenőrzött a fogyasztóvédelem Hajdú-Biharban is

Címkék#fogyasztóvédelem#személytaxi#szezon#fesztivál#vizsgálat

Taxikat, szórakozóhelyeket és vendéglátóhelyeket ellenőrzött a fogyasztóvédelem. Az ellenőrzések kiterjedtek némely idegenforgalmi szolgáltatásokra is

Haon.hu
Volt, akiket ért meglepetés! Taxisokat, vendéglátóhelyeket ellenőrzött a fogyasztóvédelem Hajdú-Biharban is

Taxikat, szórakozóhelyeket és vendéglátóhelyeket ellenőrzött a fogyasztóvédelmi hatóság április 28. és szeptember 15. között

Forrás: Napló-archív

Taxikat, szórakozóhelyeket és vendéglátóhelyeket ellenőrzött a fogyasztóvédelmi hatóság április 28. és szeptember 15. között. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok fokozottan ellenőrizték a vendéglátó egységeket, a szórakozóhelyeket, a fesztiválokat és a taxikat egyaránt. A hatósági ellenőrzések kiterjedtek az egyes idegenforgalmi szolgáltatásokra vonatkozó előírások betartásának vizsgálatára, valamint a vásárlói magatartást tisztességtelenül befolyásoló kereskedelmi gyakorlatok kiszűrésére. A folyamatos ellenőrzések hatására a kifogásolt kereskedői gyakorlatok aránya évről-évre csökken – tudatta a Haonnal a napokban az NKFH.

ellenőrzés
Ellenőrzést tartott szórakozóhelyeken, vendéglátóhelyeken a fogyasztóvédelmi hatóság
Forrás: MW-archív

Ellenőrzés a szórakozóhelyeken

Mint írják, a kormányhivatalok a kiemelt turisztikai időszakban 279 vendéglátó egység ellenőrzését végezték el, és minden harmadik esetben fedeztek fel jogszabálysértést. A turisztikailag frekventált helyeken, valamint fesztiválok, rendezvények helyszínén lefolytatott vizsgálatok során leggyakrabban a mérlegek hitelességének hiánya, valamint az eladási ár vagy egységár feltüntetésének hiánya merült fel problémaként.

Kisebb számban előfordult, hogy a vendéglátóhely az árjegyzéket az üzlet bejáratán kívül nem helyezte el, a vásárlók könyve nem volt könnyen hozzáférhető a fogyasztók számára, illetve az elektronikus fizetési lehetőséget nem biztosították a vásárlók részére. A hatóság próbavásárlásokat is végzett mind az üzleteknél, mind a közterületi, alkalmi árusoknál egyaránt. A kormányhivatali munkatársak közel 600 ellenőrzést végeztek, melyek 14 százalékában találtak kifogásolnivalót. 

Az NKFH szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok a turisztikai szezonra tekintettel fokozottan ellenőrizték a személytaxi-szolgáltatásokat nyújtó vállalkozókat is. Míg az ellenőrzések mindössze 5 százalékánál találtak hiányosságokat – elsősorban a díjak nem megfelelő feltüntetésével összefüggésben –, addig a próbavásárlással egybekötött vizsgálatok során a kifogásolási arány 22 százalék volt. Ezekben az esetekben leggyakrabban a számlaadási kötelezettség teljesítése maradt el, illetve nem a hatósági árnak és a díjtáblázatnak megfelelő tarifát alkalmaztak a szolgáltatók

 – olvasható a közleményben.

Hajdú-Bihar vármegye jól teljesített

Hajdú-Bihar vármegye vonatkozásában lekértük az adatokat, amik a következők: 

Személytaxi-szolgáltatás ellenőrzés 2 esetben volt: 1 esetben álló személytaxit ellenőriztek, 1 esetben pedig próbautazással egybekötött ellenőrzést végeztek a kormányhivatali kollégák, jogsértés egyiknél sem volt. Továbbá három vendéglátó- ipari egységet ellenőriztek, ahol nem élt kifogásolással a fogyasztóvédelmi hatóság. Próbavásárlás még nem volt

 – küldték meg érdeklődésünkre. 

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a hatósági ellenőrzéseknek köszönhetően a kifogásolási arányok folyamatosan csökkentek. Az NKFH és a kormányhivatalok továbbra is folyamatosan végeznek ellenőrzéseket a fogyasztói jogok érvényesítése érdekében, nemcsak a kiemelt turisztikai időszakban.

Országos ellenőrzés-sorozatot indított nyár elején a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH), melyben strandbüféket, fesztiválokra kitelepült árusokat és fagylaltozókat vizsgáltak. Erről korábbi cikkünkben számoltunk be.

