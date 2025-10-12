Elfogytak a szavak, elhunyt a fiatal gimnazista - Kowalsky is búcsúzik

A Roxínház számolt be arról, hogy Hajdu Lotti hosszas betegsége után elhunyt. A fiatal lány a Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium 10. D osztályos tanulója és a Roxínház tagja is volt. Mint írják, dacolt a betegséggel, harcolt, küzdött.

Az elhunyt Hajdu Lottiról a Kowalsky meg a Vega is megemlékezett

Gyógyíthatatlan beteg volt az elhunyt lány

A fiatal lányról a hajdú-bihari kötődésű zenekar a Kowalsky meg a Vega is megemlékezett, szívszorító sorokkal búcsúzott a banda:

Drága Lotti Egy igazi hősies kis angyalt ismerhettünk meg a személyedben, aki elképesztően érett méltósággal viselte földi keresztjét. Gyógyíthatatlan betegséged szorító karmai most már elengedtek, és bár a szívünk elszorul, de hisszük, hogy az angyalok mennyei társaságában, gyönyörű lényed felszabadult végre. Hálásak vagyunk a tanításodért , és köszönjük a megtiszteltetést, hogy a dalok által támogathattunk nehéz utadon. Utolsó kívánságaid egyike az volt, hogy velünk személyesen is találkozhass. Most én kívánok egyet. Bár, most egy kis időre búcsút intünk egymásnak, de “odaát” majd újra találkozzunk! Az angyalok, és Isten áldása kísérjen utadon

– olvasható közösségi oldalon.

