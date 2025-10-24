október 24., péntek

Megemlékezés

2 órája

A törzshelyénél emlékeznek meg Debrecenben az elhunyt hajléktalan férfira

Tragédia történt a cívisvárosban. Egy 50 év körüli férfi elhunyt csütörtök este Debrecenben.

Haon.hu

Ahogy arról reggel írtunk, tragédia történt Debrecenben csütörtök késő este: egy mozgássérült férfi az egyik helyi bolt előtt összeesett. Az eset kapcsán az Országos Mentőszolgálat Kommunikációs Osztálya közölte, hogy egy 50 év körüli férfi az újraélesztési kísérlet ellenére sajnos életét vesztette. Az esetről beszámoló Tündérkör Alapítvány megemlékezést szervez a férfi emlékére - olvasható az alapítvány Facebook-oldalán

Összeesett és elhunyt egy férfi Debrecenben, megemlékezést tartanak emlékére
Forrás: illusztráció/MW-archív

Ma este (pénteken) 21:00 órakor közös gyertyagyújtást tartunk Antalért, illetve mindazokért az emberekért, akik az utcán élnek, méltatlan körülmények között és azokért is, akik ott hunytak el. Szeretettel várunk mindenkit, aki ismerte, szerette, vagy aki szolidaritásból szeretne gyertyát gyújtani Antalért és az utcán élőkért

- olvasható a bejegyzésben. 

A helyszín Debrecenben, a Jerikó út 25-nél a kisbolttal szembeni virágágyásnál lesz, ahol mindig is ücsörgött a férfi.

A tragédia körülményiről korábban ebben a cikkben írtunk:

