Összefoglaló

15 perce

Egy bolt előtt esett össze egy férfi Debrecenben, sikertelenül küzdöttek a mentők az életéért

Címkék#ciklon#debrecen#Derecske#hajléktalan#áramszünet#elhunyt

Csütörtök este történt a tragédia. Elhunyt egy 50 év körüli férfi Debrecenben.

Haon.hu
Egy bolt előtt esett össze egy férfi Debrecenben, sikertelenül küzdöttek a mentők az életéért

Elhunyt egy férfi Debrecenben, a mentők hiába próbálták megmenteni az életét

Forrás: illusztráció/Napló-archív

A debreceni szervezetük által támogatott Restás Antal, aki mozgássérültként élt az utcán, egy boltban összeesett – számolt be róla közösségi oldalán csütörtök este a Tündérkör Alapítvány. A bejegyzést frissítették, és október 23-án este kiderült, hogy sajnos, nem tudták megmenteni az életét, a férfi elhunyt.

TI_20250411_Gyalogos gázolás Hajdúszoboszlón_HAON (3)
Elhunyt egy férfi Debrecenben, a mentők hiába próbálták megmenteni az életét
Forrás: illusztráció/Napló-archív

További részleteket itt tudtok elolvasni:

Októberi hó Hajdú-Biharban?

Megérkezett az októberi hó Hajdú-Biharba – de vajon hol, mikor? Az biztos, hogy a hóesés nem szokványos jelenség az ősz közepén, amikor elszíneződnek a levelek, és festeni se lehetne – vagy újabban már a mesterséges intelligencia se generálna – szebb képet a természet magával ragadó színkavalkádjától. Ezúttal viszont mégis meghökkentő történésről számolunk be...

Megérkezett Benjamin Hajdú-Biharba! Egy rendezvénysátor bánta

Pénteken megérkezett a Benjamin-ciklon Magyarországra, amely nagy pusztítást végzett az egész országban - derül ki az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság összesítőjéből. Mint írják, pénteken kora délutánig országosan háromszáz, az erős szél okozta káresetet számoltak fel az ország tűzoltói. A Benjamin-ciklon komoly széllökésekkel halad az országban, sok helyen fákat döntött az utakra, méretes ágakat szakított le, és nem egy esetben épületek tetejét rongálta meg. A ciklon a derecskei Verbunktalálkozón is okozott károkat

További fotókat ebben a cikkben találhattok:

Több áramszünet is volt Debrecenben

több debreceni háztartásban áramszünet volt pénteken a Benjamin-ciklon okozta viharos széllökések miatt. Délután ismét több háztartásban jelentkezett kimaradás. Bővebben itt olvashatjátok el cikkünket:

