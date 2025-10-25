15 perce
Egy bolt előtt esett össze egy férfi Debrecenben, sikertelenül küzdöttek a mentők az életéért
Csütörtök este történt a tragédia. Elhunyt egy 50 év körüli férfi Debrecenben.
Elhunyt egy férfi Debrecenben, a mentők hiába próbálták megmenteni az életét
Forrás: illusztráció/Napló-archív
A debreceni szervezetük által támogatott Restás Antal, aki mozgássérültként élt az utcán, egy boltban összeesett – számolt be róla közösségi oldalán csütörtök este a Tündérkör Alapítvány. A bejegyzést frissítették, és október 23-án este kiderült, hogy sajnos, nem tudták megmenteni az életét, a férfi elhunyt.
További részleteket itt tudtok elolvasni:
Tragédia Debrecenben! A boltnál küzdöttek a mentők a férfi életéért, sikertelenül
Októberi hó Hajdú-Biharban?
Megérkezett az októberi hó Hajdú-Biharba – de vajon hol, mikor? Az biztos, hogy a hóesés nem szokványos jelenség az ősz közepén, amikor elszíneződnek a levelek, és festeni se lehetne – vagy újabban már a mesterséges intelligencia se generálna – szebb képet a természet magával ragadó színkavalkádjától. Ezúttal viszont mégis meghökkentő történésről számolunk be...
Októberi hó Hajdú-Biharban? Már ilyen hamar leesett? Ez hihetetlen!
Megérkezett Benjamin Hajdú-Biharba! Egy rendezvénysátor bánta
Pénteken megérkezett a Benjamin-ciklon Magyarországra, amely nagy pusztítást végzett az egész országban - derül ki az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság összesítőjéből. Mint írják, pénteken kora délutánig országosan háromszáz, az erős szél okozta káresetet számoltak fel az ország tűzoltói. A Benjamin-ciklon komoly széllökésekkel halad az országban, sok helyen fákat döntött az utakra, méretes ágakat szakított le, és nem egy esetben épületek tetejét rongálta meg. A ciklon a derecskei Verbunktalálkozón is okozott károkat.
További fotókat ebben a cikkben találhattok:
Helyszíni fotók! Rendezvénysátrat kapott fel a viharos szél Hajdú-Biharban, 500 embert kellett kimenekíteni
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
Több áramszünet is volt Debrecenben
több debreceni háztartásban áramszünet volt pénteken a Benjamin-ciklon okozta viharos széllökések miatt. Délután ismét több háztartásban jelentkezett kimaradás. Bővebben itt olvashatjátok el cikkünket:
Újabb áramszünet Debrecenben! A villamosok sem mennek végig - frissítve!
Ez is érdekelhet:
Ehhez lakáshitel sem kell: egy használt autó áráért is lehet házhoz jutni Hajdú-Biharban