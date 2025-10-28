Gyász
1 órája
Elhunyt az Ady egykori diákja, szeretett orvosukat gyászolják a debreceniek
Nyugodjon békében. Gyászol az Ady Endre Gimnázium közössége.
Szomorú hírről számoltak be az egyik debreceni csoportban: 56 éves korában elhunyt dr. Kahler Andrea Éva belgyógyász szakorvos. Búcsúztatására november 6-án, csütörtökön 14 órától kerül sor, polgári szertartás szerint. Az Ady Endre Gimnázium egykori diákját a Debreceni Köztemető 2. számú ravatalozójából kísérik utolsó útjára.
