Elhunyt az Ady egykori diákja, szeretett orvosukat gyászolják a debreceniek

Címkék#halál#debrecen#Ady Endre Gimnázium#gyász#debreceni köztemető

Nyugodjon békében. Gyászol az Ady Endre Gimnázium közössége.

Haon.hu

Szomorú hírről számoltak be az egyik debreceni csoportban: 56 éves korában elhunyt dr. Kahler Andrea Éva belgyógyász szakorvos. Búcsúztatására november 6-án, csütörtökön 14 órától kerül sor, polgári szertartás szerint. Az Ady Endre Gimnázium egykori diákját a Debreceni Köztemető 2. számú ravatalozójából kísérik utolsó útjára.

Forrás:  Illusztráció / MW-archív

