41 perce
Gyászol a debreceni iskola: 56 éves korában elhunyt a mindenki által szeretett tanár
Tanárát gyászolja a debreceni Szoboszlói úti Általános Iskola bejegyzésében csütörtökön: 56 éves korában elhunyt Pappné Szűcs Ágnes Andrea, az iskola oktatója. A bejegyzésben egy Kosztolányi idézettel is megemlékeznek „mindenki Szücsikéjére”.
Tragédia: elhunyt tanárát, Ágika nénit gyászolja a debreceni iskola
Fontos bejelentést tett a DV Parking a debreceni parkolással kapcsolatban
A nemzeti emléknap miatt munkaszüneti nap lesz október 24-én. Ennek következménye, hogy október 18-án, szombaton munkanap lesz. Az erre a napra vonatkozó debreceni parkolási rendről a DV parking tájékoztatott.
Fontos bejelentést tett a DV Parking a debreceni parkolással kapcsolatban
Autó került a vonat elé Debrecenben, feszítővágóval kellett nekiesni a roncsoknak! - fotókkal!
Autó a síneken, hatalmas készültség a helyszínen – így indult a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szerdai speciális gyakorlata Debrecenben, a Déli soron. A művelet során egy elektromos személyautó és egy vonat ütközése okozta veszélyhelyzetben kellett helytállniuk a tűzoltóknak.
Vonat és autó ütközött a Déli soron - gyakorlatot tartott a katasztrófavédelemFotók: Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Autó került a vonat elé Debrecenben, feszítővágóval kellett nekiesni a roncsoknak! - fotókkal!
Vásár vásár hátán Hajdú-Biharban: átszakítják a plafont az ingyenes hétvégi programok, itt a lista!
Annyi rendezvényen ehetsz-ihatsz a hónap közepén, hogy csak kapkodhatod a fejed! Nem lesz hiány ezúttal sem ingyenes hétvégi programokból, főként szombaton rukkol elő Hajdú-Bihar nagy felhozatallal. Lesz több vásár és gasztronómia köré szerveződő rendezvény is, aki pedig az álomesküvőjéről ábrándozik, most továbbléphet egy fázissal: akár egy nap alatt le is szervezheti az egészet. Mutatjuk részletesen a hétvégi kínálatot, válogass kedvedre!
Vásár vásár hátán Hajdú-Biharban: átszakítják a plafont az ingyenes hétvégi programok, itt a lista!
Világsztár fotózkodott Debrecen egyik legforgalmasabb terén, az ő arcát tényleg mindenki ismeri!
A napokban igazi világsztár jelent meg Debrecen szívében: Arató András, ismertebb nevén Hide the Pain Harold, azaz a híres „mosolygó, de szenvedő” mém arca a város egyik legforgalmasabb terén pózolt. A népszerű figura ezúttal a Modem Modern és Kortárs Művészeti Központ előtt fotózkodott egy klasszikus, 80-as évekbeli Mazdával.
Világsztár fotózkodott Debrecen egyik legforgalmasabb terén, az ő arcát tényleg mindenki ismeri!
Pénzkidobás? Ezek a legrosszabb használt autók, mégis rengetegen járnak velük
Fekete lyukként szippantják be a pénzedet ezek az autók! Legalábbis körülbelül így vélekedik az általunk megkérdezett szakember, akit arról kérdeztünk, hogy melyek a legrosszabb használt autók a piacon, ugyanis ez a kérdés rengeteg embert érint. Úgy aligha érdemes autót vásárolni, hogy az ember csak az esztétikai állapotot nézi, mert sok hiba kiütközhet, amit laikusként szinte biztosan nem vennénk észre. Később pedig csak azon kapnánk magunkat, hogy temérdek pénz megy el a szervizre. Ha éppen autóvásárlás előtt állsz, és nincs a környezetedben olyan, akire szívesen hallgatnál, hogy mit kerülj el, akkor van egy jó hírünk: mi megkérdeztünk egy nagyon tapasztalt, debreceni autószerelőt!
Pénzkidobás? Ezek a legrosszabb használt autók, mégis rengetegen járnak velük
Falugondnok mentett életet Hajdú-Biharban! Az asszony legalább 24 órája magatehetetlenül fekhetett a fürdőszobájában
Mindenki hallott már hétköznapi hősökről, de lehet úgy megyünk el mellettük az utcán, mint bármelyik embertársunk mellett. Azonban soha nem lehet tudni, kiben milyen lélek lakozik. Kapus Lajos falugondnokot bizonyára sokan ismerik Folyáson, de mind ez idáig kevesen tudták, hogy egy igazi életmentő. A folyási önkormányzat kedden közölte portálunkkal, nem mindennapi eset történt a településen, a falugondnok megmentette egy idős asszony életét. Az életmentésről Kapus Lajos nyilatkozott a Haonnak.
Falugondnok mentett életet Hajdú-Biharban! Az asszony legalább 24 órája magatehetetlenül fekhetett a fürdőszobájában