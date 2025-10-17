Gyászol a debreceni iskola: 56 éves korában elhunyt a mindenki által szeretett tanár

Pénzkidobás? Ezek a legrosszabb használt autók, mégis rengetegen járnak velük

Fekete lyukként szippantják be a pénzedet ezek az autók! Legalábbis körülbelül így vélekedik az általunk megkérdezett szakember, akit arról kérdeztünk, hogy melyek a legrosszabb használt autók a piacon, ugyanis ez a kérdés rengeteg embert érint. Úgy aligha érdemes autót vásárolni, hogy az ember csak az esztétikai állapotot nézi, mert sok hiba kiütközhet, amit laikusként szinte biztosan nem vennénk észre. Később pedig csak azon kapnánk magunkat, hogy temérdek pénz megy el a szervizre. Ha éppen autóvásárlás előtt állsz, és nincs a környezetedben olyan, akire szívesen hallgatnál, hogy mit kerülj el, akkor van egy jó hírünk: mi megkérdeztünk egy nagyon tapasztalt, debreceni autószerelőt!