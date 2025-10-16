október 16., csütörtök

Azonnal cselekedett

1 órája

Falugondnok mentett életet Hajdú-Biharban! Az asszony legalább 24 órája magatehetetlenül fekhetett a fürdőszobájában

Igazi hétköznapi hős! Kész csoda: egy folyási életmentésről kaptunk információt kedden délután. Kapus Lajos falugondnok értesítette a polgármestert.

Nagy Emese

Mindenki hallott már hétköznapi hősökről, de lehet úgy megyünk el mellettük az utcán, mint bármelyik embertársunk mellett. Azonban soha nem lehet tudni, kiben milyen lélek lakozik. Kapus Lajos falugondnokot bizonyára sokan ismerik Folyáson, de mind ez idáig kevesen tudták, hogy egy igazi életmentő. A folyási önkormányzat kedden közölte portálunkkal, nem mindennapi eset történt a településen, a falugondnok megmentette egy idős asszony életét. Az életmentésről Kapus Lajos nyilatkozott a Haonnak.

életmentés
Életmentés Folyáson: Kapus Lajos talált rá az asszonyra
Forrás: Folyás Község Önkormányzata

Életmentés Folyáson

Mint kiderült, Kapus Lajos közel 6 éve dolgozik Folyáson falugondnokként, az ő feladata többek között az ebédhordás. Kedden is úgy indult útnak, ahogyan az elmúlt években, viszont nem várt fordulat történt. Kis településről beszélünk, tehát nem túlzás kijelenteni: mindenki ismer mindenkit. A falugondnok a Haon megkeresésére elmondta, hétfőn is mindenhova kivitte az ebédet, az idős asszonynak is, akihez kedden kora délután mentőt kellett hívni. 

A kerítésoszlop tetejére helyeztem az ételest hétfőn a déli órákban, de az idős asszonynál még kedden is ott volt az ételes, ami bennem azonnal rossz érzést keltett. Próbáltam telefonon elérni, de senki nem vette fel. Bennem volt, hogy mindig szól, ha elmegy valahová, hogy akkor a szomszédnak adjam oda az ebédjét. Szóval úgy döntöttem, jelzem a polgármesternek

 – fogalmazott.

Forrás: Folyás Község Önkormányzata

Az asszony a földön feküdt

Majd nem sokkal később Kapus Lajos és az egyik kollégája kimentek a helyszínre, ismét próbálták elérni az asszonyt, de nem jártak sikerrel. A ház előtt hallották, hogy szól bent a tévé, illetve a telefoncsörgés is kihallatszódott. 

A legjobb döntésünk volt, hogy bementünk a házba. A fürdőszobába találtuk meg az asszonyt a földön fekve, magatehetetlenül. Folyt a víz a kagylóból, tehát az egész fürdőben állt a víz. A bajbajutottat felemeltük, a szobába vittük, majd hívtuk a mentőket

 – fogalmazott a falugondnok, aki azóta is az asszonyért aggódik. Feltehetőleg többször is elveszíthette az eszméletét, amíg rá nem találtak. Mint elmondta, kötelességének érezte, hogy utánajárjon a dolgoknak, és megmozgasson mindent annak érdekében, hogy tudomást szerezzen a folyási asszony állapotáról.

Az Országos Mentőszolgálat Kommunikációs Osztálya megkeresésünkre közölte, a helyszínről egy 60 év körüli nőt szállítottak bajtársaink kórházba. A beteg állapotáról a kórházba szállítást követően nem rendelkeznek információval.

A történtekről a Debreceni Egyetem sajtóosztályát is megkérdeztük, ők azt közölték: a kapott információk alapján nem lehet azonosítani az esetet, így nem tudnak tájékoztatást adni a megkeresésben szereplő személy állapotáról.

Mint megírtuk, a mentők az idén már 1721 embert élesztettek újra sikeresen Magyarországon, ami elsősorban azoknak az elsősegélynyújtóknak, köztük a Szív City közösségi újraélesztő applikáció használóinak köszönhető, akik a legnehezebb helyzetekben is mertek és tudtak cselekedni.

