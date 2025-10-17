Újabb életmentő pontok jöttek létre Debrecenben

Újabb Élet Mentő Pontok jöttek létre Debrecenben - hívta fel rá a figyelmet közleményében az önkormányzat. Mint írták, az újraélesztés világnapján – október 16-án – a DMJV Városi Szociális Szolgálat (VSZSZ) Pallagi úti központja és Szávay Gyula utcai telephelye vált Élet Mentő Ponttá. Ezzel összesen 23-ra nőtt a debreceni Élet Mentő Pontok száma.

Sikeres kezdeményezés, egyre bővülő hálózat

Az Országos Mentőszolgálat 2018-ban hozta létre az Élet Mentő Pont minősítést, melynek használatára olyan szolgáltatók, cégek, üzletek és egyéb szervezetek jogosultak, melyek rendelkeznek újraélesztő készülékkel (defibrillátor), megteremtették az azonnali életmentés feltételeit, s munkatársaik közül többen elvégezték az Országos Mentőszolgálat ehhez szükséges tanfolyamát.

Hajdú Bihar vármegyében – a 23 debrecenivel együtt – jelenleg összesen 43 Élet Mentő Pont van, ami hazánkban egyedülálló.

A VSZSZ két egységének Élet Mentő Ponttá válást igazoló oklevelek átadásán Ménes Dávid, az Országos Mentőszolgálat Debreceni Mentőállomásának állomásvezető mentőtisztje, regionális szóvivő először is dr. Korcsmáros Ferenc, az Országos Mentőszolgálat Észak-alföldi Regionális Mentőszervezetének igazgatója jókívánságait tolmácsolta a képzést sikeresen elvégzőknek, valamint mindazoknak, akiknek tevékeny szerepük volt az újabb Élet Mentő Pontok létrehozásában.

Ménes Dávid szerint az, hogy a VSZSZ munkatársai közül közel százan végezték el a képzést, újabb reménysugár az esetlegesen bajba jutóknak, azoknak, akik számára az újraélesztés válik szükségessé.

Az Országos Mentőszolgálat nagyon fontosnak tartja, hogy minél több civil legyen képes szükség esetén megkezdeni az újraélesztést – a 112-es telefonszámot felhívva, a mentésirányítók szóbeli segítségével – a mentők helyszínre érkezésééig.

Ménes Dávid, az Országos Mentőszolgálat Debreceni Mentőállomásának állomásvezető mentőtisztje, regionális szóvivő

Azokra, akik most megszerezték az életmentő jelentőségű elméleti és gyakorlati tudást, nem csupán a VSZSZ két egységén – mindkettő idősek otthona – belül lehet számítani, hanem természetesen bárhol, ahol valaki ilyen módon bajba kerül.