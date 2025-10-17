október 17., péntek

<3

1 órája

Újabb életmentő pontok jöttek létre Debrecenben

Európában 45 másodpercenként szenved valaki hirtelen szívhalált. Ezért is fontos, hogy amíg a mentők megérkeznek, valaki azonnal megkezdje az újraélesztést.

Haon.hu

Újabb Élet Mentő Pontok jöttek létre Debrecenben - hívta fel rá a figyelmet közleményében az önkormányzat. Mint írták, az újraélesztés világnapján – október 16-án – a DMJV Városi Szociális Szolgálat (VSZSZ) Pallagi úti központja és Szávay Gyula utcai telephelye vált Élet Mentő Ponttá. Ezzel összesen 23-ra nőtt a debreceni Élet Mentő Pontok száma.

Újabb Élet Mentő Pontok jöttek létre Debrecenben
Újabb Élet Mentő Pontok jöttek létre Debrecenben
Forrás: DMJV

Sikeres kezdeményezés, egyre bővülő hálózat

Az Országos Mentőszolgálat 2018-ban hozta létre az Élet Mentő Pont minősítést, melynek használatára olyan szolgáltatók, cégek, üzletek és egyéb szervezetek jogosultak, melyek rendelkeznek újraélesztő készülékkel (defibrillátor), megteremtették az azonnali életmentés feltételeit, s munkatársaik közül többen elvégezték az Országos Mentőszolgálat ehhez szükséges tanfolyamát. 

Hajdú Bihar vármegyében – a 23 debrecenivel együtt – jelenleg összesen 43 Élet Mentő Pont van, ami hazánkban egyedülálló.

A VSZSZ két egységének Élet Mentő Ponttá válást igazoló oklevelek átadásán Ménes Dávid, az Országos Mentőszolgálat Debreceni Mentőállomásának állomásvezető mentőtisztje, regionális szóvivő először is dr. Korcsmáros Ferenc, az Országos Mentőszolgálat Észak-alföldi Regionális Mentőszervezetének igazgatója jókívánságait tolmácsolta a képzést sikeresen elvégzőknek, valamint mindazoknak, akiknek tevékeny szerepük volt az újabb Élet Mentő Pontok létrehozásában. 

Ménes Dávid szerint az, hogy a VSZSZ munkatársai közül közel százan végezték el a képzést, újabb reménysugár az esetlegesen bajba jutóknak, azoknak, akik számára az újraélesztés válik szükségessé. 

Az Országos Mentőszolgálat nagyon fontosnak tartja, hogy minél több civil legyen képes szükség esetén megkezdeni az újraélesztést – a 112-es telefonszámot felhívva, a mentésirányítók szóbeli segítségével – a mentők helyszínre érkezésééig. 

Ménes Dávid, az Országos Mentőszolgálat Debreceni Mentőállomásának állomásvezető mentőtisztje, regionális szóvivő
Forrás: DMJV

Azokra, akik most megszerezték az életmentő jelentőségű elméleti és gyakorlati tudást, nem csupán a VSZSZ két egységén – mindkettő idősek otthona – belül lehet számítani, hanem természetesen bárhol, ahol valaki ilyen módon bajba kerül. 

Európában 45 másodpercenként szenved valaki hirtelen szívhalált. Ezért is fontos, hogy amíg a mentők megérkeznek, a helyszínen valaki azonnal megkezdje az újraélesztést. Ha ebben egy félautomata defibrillátor is a segítségére van, akkor közel 60 százalékra növelhető a sikeres újraélesztés esélye. Debrecenben eddig közel 2000-en végezték el, illetve egy részük végezte el már ismételten is az Élet Mentő Pontokhoz kapcsolódó képzést.

Széles Diána, Debrecen alpolgármestere úgy szólhatott az esemény résztvevőihez, mint aki a debreceni polgármesteri hivatal számos munkatársával együtt már maga is elvégezte az újraélesztési ismereteket adó tanfolyamot. Mint elmondta, a város önkormányzata azon dolgozik az Országos Mentőszolgálattal, hogy az Élet Mentő Pontok fokozatosan lefedjék a város összes olyan területét, ahol rendszeresen sok ember fordul meg – például a közösségi közlekedésben vagy a polgármesteri hivatalban. 

Így ösztönözték a VSZSZ egységeinek is az Élet Mentő Ponttá válását. Az alpolgármester azt is hangsúlyozta, mennyire fontos hogy az újraélesztési ismeretekkel rendelkezők letöltsék a mobiltelefonjukra a Szívcity.hu internetes címen megtalálható alkalmazást, melynek segítségével riasztást kaphatnak, ha tőlük 500 méteren belül, közterületen újraélesztésre van szükség, s informálódhatnak arról is, hol vannak a közelben defibrillátorok.

Széles Diána biztos abban, hogy a VSZSZ azon munkatársai, akik most ezt a tanfolyamot elvégezték, hivatásukból eredően és elhivatottságukból fakadóan biztos, hogy azonnal, késlekedés nélkül segíteni fognak, ha a közelükben bárki bajba kerül. Az alpolgármester Debrecen, mint gondoskodó város egyik eredményeként említette, hogy az iskolaegészségügyi szűrésekhez kapcsolódva a városban 11. évfolyamos korára minden iskolás megtanulja az újraélesztés tudnivalóit – a felnőttekre és csecsemőkre, illetve kisgyerekekre vonatkozó specialitásokkal együtt –, valamint felvértezik őket az ehhez szükséges bátorsággal is. S büszkeségre ad okot az is, hogy az újabb és újabb Élet Mentő Pontok kialakításához szükséges képzéseken is nagy lelkesedéssel, másokért való tenni akarással, felelősen vesznek részt a debreceni cégek, intézmények munkatársai.

Nagy Lajosné, a DMJV Városi Szociális Szolgálat vezetője elmondta, hogy intézményük jellegéből fakadóan eddig is több esetben volt szükség a mentők érkezéséig újraélesztés megkezdésére. A szakmai segítséget ehhez a mentőktől folyamatosan megkapják, azonban eddig nem álltak rendelkezésükre defibrillátorok. Reményének adott hangot, hogy ezeknek a készülékeknek a segítségével mostantól nő a sikeres életmentéseik esélye. Mint azt az intézményvezető elmondta, bár hivatásukból fakadóan munkatársaival együtt mindannyian rendelkeznek az életmentéshez szükséges ismeretekkel, ezeket most nagyon hasznos volt feleleveníteni és megerősíteni a mentők tartotta tanfolyam keretében. Ezeket az ismereteket pedig nem csak az intézményen belül, de bárhol a mindennapi életben hasznosítani lehet, ha arra van szükség.

Az eseményen két defibrilátor-készülék és két Élet Mentő Pont-oklevél ünnepélyes átadására került sor. A két új készülék a Szávay Gyula utca 55/F alatti, valamint a Pallagi út 9. alatti idősek otthonában található, ahol baj esetén bárki segítséget kérhet. Ezek a helyszínek természetesen bekerülnek a Szívcity internetes címen megtalálható alkalmazásba is. A most átadott két defibrillátort az intézménynek Nagy Róbert – a Nagykonyha Kft. szakmai vezetője – ajánlotta fel, aki idén olyan vállalást tett, hogy havonta egy defibrillátort adományoz - olvasható a közleményben.

