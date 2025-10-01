Életeket menthetnek meg a hajdú-bihari kormányablakok – mutatjuk, hogyan! – fotókkal, videóval

Életet menthetnek ezek az eszközök: 19 darab defibrillátort adtak át szerda délelőtt a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal épületében, így a kormányablakai és egy ügyfélszolgálata Élet Mentő Ponttá váltak. Hogy ennek mekkora jelentősége van a gyakorlatban, és ez mennyi ember számára lehet óriás segítség, azt az alábbiakban fejtjük ki.

Élet Mentő Ponttá váltak a hajdú-bihari kormányablakok

Forrás: Katona Ákos

Újabb Élet Mentő Pontok jelentek meg Hajdú-Bihar vármegyében

György István, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium közigazgatásért felelős államtitkára kifejtette,

országos szinten 318-ból 102 kormányablakban van már defibrillátor, Hajdú-Bihar vármegye pedig felzárkózott a fővárosi kerületekhez, vagyis minden kormányablakában elhelyezik ezt a készüléket.

A kezdeményezés jelentőségét konkrét példával támasztotta alá, miszerint Nyíregyházán egy kormányablak előtt lett rosszul valaki, akit defibrillátorral tartottak életben a mentők kiérkezéséig. Mint felidézte, két kormánytisztviselő és egy utcán közlekedő ápoló látta el az illetőt szakszerűen. Ennek kapcsán megjegyezte, fontos a megfelelő képzés ahhoz, hogy az eszközt megfelelően használják azok, akik segítenek másokon.

Biztos vagyok benne, hogy emberéleteket tudunk ezzel megmenteni

– szögezte le.

Élet Mentő Pont Debrecenben: rengetegen megfordulnak a kormányhivatalokban

Rácz Róbert, a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal főispánja arról beszélt, hogy ezeket a defibrillátorokat azért fogják használni, mert rengetegen megfordulnak a kormányablakokban. Ennek kapcsán konkrét számokat is idézett, például a Piac utcán működő két főosztály vonatkozásában,

ahol évente mintegy 300 ezer ember intézi az ügyeit. Részletezte azt is, hogy a vármegyei kormányablakokban 900 ezren, a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztályának darabos utcai ügyfélszolgálatán pedig 60 ezren fordulnak meg egy esztendőben.

Emiatt vélekedik úgy, hogy a kormányablakok óriási embertömeg találkozási pontját jelentik, és mostantól ha fellép egészségügyi probléma, abban is tudnak segíteni, nem csak az ügyintézésben. Elmondása szerint közel 200 köztisztviselő kollégának sikerült megtanulni használni a defibrillátort.