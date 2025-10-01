1 órája
Életeket menthetnek meg a hajdú-bihari kormányablakok – mutatjuk, hogyan! – fotókkal, videóval
Újabb hajdú-bihari állomásokon helyeztek el defibrillátorokat! Ezzel együtt pedig új Élet Mentő Pontokat is átadtak szerda délelőtt.
Életet menthetnek ezek az eszközök: 19 darab defibrillátort adtak át szerda délelőtt a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal épületében, így a kormányablakai és egy ügyfélszolgálata Élet Mentő Ponttá váltak. Hogy ennek mekkora jelentősége van a gyakorlatban, és ez mennyi ember számára lehet óriás segítség, azt az alábbiakban fejtjük ki.
Újabb Élet Mentő Pontok jelentek meg Hajdú-Bihar vármegyében
György István, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium közigazgatásért felelős államtitkára kifejtette,
országos szinten 318-ból 102 kormányablakban van már defibrillátor, Hajdú-Bihar vármegye pedig felzárkózott a fővárosi kerületekhez, vagyis minden kormányablakában elhelyezik ezt a készüléket.
A kezdeményezés jelentőségét konkrét példával támasztotta alá, miszerint Nyíregyházán egy kormányablak előtt lett rosszul valaki, akit defibrillátorral tartottak életben a mentők kiérkezéséig. Mint felidézte, két kormánytisztviselő és egy utcán közlekedő ápoló látta el az illetőt szakszerűen. Ennek kapcsán megjegyezte, fontos a megfelelő képzés ahhoz, hogy az eszközt megfelelően használják azok, akik segítenek másokon.
Biztos vagyok benne, hogy emberéleteket tudunk ezzel megmenteni
– szögezte le.
Élet Mentő Pont Debrecenben: rengetegen megfordulnak a kormányhivatalokban
Rácz Róbert, a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal főispánja arról beszélt, hogy ezeket a defibrillátorokat azért fogják használni, mert rengetegen megfordulnak a kormányablakokban. Ennek kapcsán konkrét számokat is idézett, például a Piac utcán működő két főosztály vonatkozásában,
ahol évente mintegy 300 ezer ember intézi az ügyeit. Részletezte azt is, hogy a vármegyei kormányablakokban 900 ezren, a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztályának darabos utcai ügyfélszolgálatán pedig 60 ezren fordulnak meg egy esztendőben.
Emiatt vélekedik úgy, hogy a kormányablakok óriási embertömeg találkozási pontját jelentik, és mostantól ha fellép egészségügyi probléma, abban is tudnak segíteni, nem csak az ügyintézésben. Elmondása szerint közel 200 köztisztviselő kollégának sikerült megtanulni használni a defibrillátort.
Élet Mentő Ponttá váltak a hajdú-bihari kormányablakokFotók: Katona Ákos
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
Az az elköteleződés, amit Hajdú-Bihar vármegyében láttam, példaértékű, nem láttam máshol ilyen összefogást. 115 fő a debreceni, 58 pedig a vármegyei Kormányhivatalból döntött úgy, hogy megtanulja használni a defibrillátort. Az a célunk, hogy ezekkel az eszközökkel ne csak a kormányhivatalokban tartózkodó embereknek tudjunk segíteni, hanem azoknak is, akik az utcán vannak
– mondta Csató Gábor, az Országos Mentőszolgálat főigazgatója, majd felhívta a figyelmet, hogy minden hétfőn felfrissíthetik ismereteiket az érintettek a debreceni mentőállomáson.
Csató Gábor portálunkkal megosztotta, hogy
naponta mintegy 70 közterületi szívhaláleseményhez hívnak mentőt, ami évente 25 500 esetet jelent, ami azonnali segítségnyújtást igényel.
Úgy véli, Hajdú-Bihar vármegye ilyen szempontból a legkedvezőbb helyzetben van, mivel a legtöbb helyen megtalálható a félautomata.
Ezek nemcsak a mi defibrillátor-térképünkön van rajta, hanem ha bárki letölti a SzívCity vagy az ÉletMentő applikációt, akkor az azokban lévő térképeken is láthatja, hogy milyen távolságra található a legközelebbi eszköz. Mindenkit bátorítok arra, hogy lépjen oda, legyen bátor és nyújtson elsősegélyt! Ha nem biztos a tudásában, akkor a debreceni mentőállomáson októberben minden hétfőn nyitott kapukkal várjuk azokat, akik szeretnék ezt a tudást elsajátítani
– mondta, majd hozzátette, országos viszonylatban pedig minden hónap utolsó hétfőjén várják az érdeklődőket.
