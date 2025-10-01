október 1., szerda

Malvin névnap

13°
+14
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Mentők

1 órája

Életeket menthetnek meg a hajdú-bihari kormányablakok – mutatjuk, hogyan! – fotókkal, videóval

Címkék#Országos Mentőszolgálat#debrecen#Élet Mentő Pont#kormányhivatal

Újabb hajdú-bihari állomásokon helyeztek el defibrillátorokat! Ezzel együtt pedig új Élet Mentő Pontokat is átadtak szerda délelőtt.

Balogh Efraim

Életet menthetnek ezek az eszközök: 19 darab defibrillátort adtak át szerda délelőtt a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal épületében, így a kormányablakai és egy ügyfélszolgálata Élet Mentő Ponttá váltak. Hogy ennek mekkora jelentősége van a gyakorlatban, és ez mennyi ember számára lehet óriás segítség, azt az alábbiakban fejtjük ki.

20251001_Defibrillátor-átadó_KÁ_HBN (1)
Élet Mentő Ponttá váltak a hajdú-bihari kormányablakok
Forrás: Katona Ákos 

Újabb Élet Mentő Pontok jelentek meg Hajdú-Bihar vármegyében

György István, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium közigazgatásért felelős államtitkára kifejtette, 

országos szinten 318-ból 102 kormányablakban van már defibrillátor, Hajdú-Bihar vármegye pedig felzárkózott a fővárosi kerületekhez, vagyis minden kormányablakában elhelyezik ezt a készüléket. 

A kezdeményezés jelentőségét konkrét példával támasztotta alá, miszerint Nyíregyházán egy kormányablak előtt lett rosszul valaki, akit defibrillátorral tartottak életben a mentők kiérkezéséig. Mint felidézte, két kormánytisztviselő és egy utcán közlekedő ápoló látta el az illetőt szakszerűen. Ennek kapcsán megjegyezte, fontos a megfelelő képzés ahhoz, hogy az eszközt megfelelően használják azok, akik segítenek másokon. 

Biztos vagyok benne, hogy emberéleteket tudunk ezzel megmenteni

 – szögezte le.

Élet Mentő Pont Debrecenben: rengetegen megfordulnak a kormányhivatalokban

Rácz Róbert, a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal főispánja arról beszélt, hogy ezeket a defibrillátorokat azért fogják használni, mert rengetegen megfordulnak a kormányablakokban. Ennek kapcsán konkrét számokat is idézett, például a Piac utcán működő két főosztály vonatkozásában, 

ahol évente mintegy 300 ezer ember intézi az ügyeit. Részletezte azt is, hogy a vármegyei kormányablakokban 900 ezren, a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztályának darabos utcai ügyfélszolgálatán pedig 60 ezren fordulnak meg egy esztendőben. 

Emiatt vélekedik úgy, hogy a kormányablakok óriási embertömeg találkozási pontját jelentik, és mostantól ha fellép egészségügyi probléma, abban is tudnak segíteni, nem csak az ügyintézésben. Elmondása szerint közel 200 köztisztviselő kollégának sikerült megtanulni használni a defibrillátort. 

Élet Mentő Ponttá váltak a hajdú-bihari kormányablakok

Fotók: Katona Ákos

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Az az elköteleződés, amit Hajdú-Bihar vármegyében láttam, példaértékű, nem láttam máshol ilyen összefogást. 115 fő a debreceni, 58 pedig a vármegyei Kormányhivatalból döntött úgy, hogy megtanulja használni a defibrillátort. Az a célunk, hogy ezekkel az eszközökkel ne csak a kormányhivatalokban tartózkodó embereknek tudjunk segíteni, hanem azoknak is, akik az utcán vannak

 – mondta Csató Gábor, az Országos Mentőszolgálat főigazgatója, majd felhívta a figyelmet, hogy minden hétfőn felfrissíthetik ismereteiket az érintettek a debreceni mentőállomáson.

Csató Gábor portálunkkal megosztotta, hogy 

naponta mintegy 70 közterületi szívhaláleseményhez hívnak mentőt, ami évente 25 500 esetet jelent, ami azonnali segítségnyújtást igényel.

 Úgy véli, Hajdú-Bihar vármegye ilyen szempontból a legkedvezőbb helyzetben van, mivel a legtöbb helyen megtalálható a félautomata. 

Ezek nemcsak a mi defibrillátor-térképünkön van rajta, hanem ha bárki letölti a SzívCity vagy az ÉletMentő applikációt, akkor az azokban lévő térképeken is láthatja, hogy milyen távolságra található a legközelebbi eszköz. Mindenkit bátorítok arra, hogy lépjen oda, legyen bátor és nyújtson elsősegélyt! Ha nem biztos a tudásában, akkor a debreceni mentőállomáson októberben minden hétfőn nyitott kapukkal várjuk azokat, akik szeretnék ezt a tudást elsajátítani

 – mondta, majd hozzátette, országos viszonylatban pedig minden hónap utolsó hétfőjén várják az érdeklődőket.

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu