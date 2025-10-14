október 14., kedd

1 órája

Ekkor lesz zsákosztás a Csapókertben! Mutatjuk a pontos helyszínt és időpontot

Címkék#Debrecen#lomb#zsák

Haon.hu
Zsákosztás lesz a Csapókertben

Forrás: Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

Ahogyan arról beszámoltunk, idén is ingyenes lombgyűjtő zsákokat biztosítanak a debreceni lakosok részére. A zsákosztás már javában zajlik a városrészeken, Szilágyi Edina önkormányzati képviselő kedden megosztotta Facebook-oldalán, hogy a csapókertieknek mikor kell sorban állniuk a zsákokért. 

Október 15-én, szerdán 15:30-tól lombhulladékgyűjtő zsákosztást tartunk a Csapókerti Közösségi Ház udvarán

 – olvasható. 

 

