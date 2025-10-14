Helyi közélet
1 órája
Ekkor lesz zsákosztás a Csapókertben! Mutatjuk a pontos helyszínt és időpontot
Zsákosztás lesz a Csapókertben
Forrás: Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Ahogyan arról beszámoltunk, idén is ingyenes lombgyűjtő zsákokat biztosítanak a debreceni lakosok részére. A zsákosztás már javában zajlik a városrészeken, Szilágyi Edina önkormányzati képviselő kedden megosztotta Facebook-oldalán, hogy a csapókertieknek mikor kell sorban állniuk a zsákokért.
Október 15-én, szerdán 15:30-tól lombhulladékgyűjtő zsákosztást tartunk a Csapókerti Közösségi Ház udvarán
– olvasható.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre