Helyi közélet

Egyedülálló gépbemutatót tartottak Nyíradonyban

Címkék#agrárium#Szólláth Tibor#Agrárminisztérium (AM)

Haon.hu
Egyedülálló gépbemutatót tartottak Nyíradonyban

Egyedülálló bemutató volt Nyíradonyban

Forrás: Facebook / Tasó László

Az országban hiánypótló és különleges erdőgazdasági gépbemutatónak adott otthont a járási székhely Nyíradony. A nyitóelőadásoknak és a kísérő programoknak az Erdei Harmónia Látogatóközpont biztosított helyet. A megnyitón részt vett Szigeti Szabolcs az Agrárminisztérium helyettes államtitkára, Papp Zsolt Agrárkamarai országos és Szólláth Tibor vármegyei elnök – számolt be róla Tasó László országgyűlési képviselő.

Mint írta, az esemény a Valkon 2007 Kft., a Forest Power Kft. és a Stihl Budapest, valamint Szilágyi Mihály erdőgazdálkodó (az egykor házasodni akaró Misi gazda) szervezésében valósult meg.

Hozzátette, a megnyitóban kihangsúlyozta, hogy nincs olyan európai ország, ahol a magyar támogatási aránytól magasabb intenzitású hazai forrást kapnának az agrárium és az erdőgazdasági szektor szereplői. Az Agrárkamara elnöke az ágazati kihívásokról, az közös agrárpolitikáért felelős államtitkár a megnyitott és induló támogatási lehetőségekről beszélt. A gépbemutatón forwarderek, harveszterek, rönkfogók, rakodó, vontató, aprító és talajművelő gépek kápráztatták el a vállalkozások és cégek jelenlévő nagyszámú képviselőit.
 

 

