Több mint 12 milliárd eurót hoztak Debrecennek, most országos elismerést kaptak!

Dr. Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter a helyi önkormányzatok napja alkalmából a Helyi Önkormányzatokért díjat adományozta az EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ Nonprofit Kft.-nek, elismerve a cég éveken át végzett kiemelkedő tevékenységét Debrecen fejlődésének előremozdításában. A díjat Pécskay Zoltán, az EDC ügyvezetője vette át ma Budapesten a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében rendezett ünnepségen. Az eseményen részt vett Barcsa Lajos alpolgármester – tudatta portálunkkal Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata.

A Helyi Önkormányzatokért díjat adományozták az EDC Debrecen Nonprofit Kft.-nek

Forrás: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata

Az EDC Debrecen több mint 12 milliárd euró működő tőkét vonzott be

Az EDC Debrecen Nonprofit Kft. 2015 óta Debrecen gazdaságfejlesztésének kulcsszereplője, amely négy fő területen – gazdaságfejlesztés, vállalkozásfejlesztés, városfejlesztés és gazdaságelemzés – fejti ki tevékenységét. A cég 30-35 fős szakértői csapata szoros együttműködésben dolgozik az önkormányzattal, piaci szereplőkkel, állami szervekkel és nemzetközi partnerekkel, hogy a város stratégiai céljait integráltan valósítsa meg.

Eredményei kiemelkedőek: 2015 óta több mint 12 milliárd euró működő tőkét vonzottak be, ami több mint 20 ezer új munkahelyet teremtett, diverzifikálva a helyi gazdaságot az elektromobilitástól a gépiparon és üzleti szolgáltatásokon át számos szektorban.

Munkájukkal olyan globális óriásokat sikerült Debrecenbe csábítani többek között, mint a német BMW Group, a kínai CATL, SEMCORP, a svájci Sensirion vagy az amerikai Flowserve. Közben Debrecent és a helyi befektetésösztönzést több független szervezet, illetve minősítő intézet is díjazta az elmúlt években.

A legnagyobb szakmai elismeréseket a Financial Times nemzetközi tőkeáramlásokkal foglalkozó divíziója, az fDi Intelligence felmérései jelentették. Debrecen felkerült a világ 10 legjobb befektetésösztönzési célpontjainak listájára, illetve 6 egymást követő alkalommal az európai felmérésben TOP10-es helyezést tudott elérni, ami eddig egyetlen városnak sem sikerült.

Az EDC által indított vállalkozásfejlesztési programok, mint a Beszállítói Program és a JövőKép Expo, hidat képeznek a nagyvállalatok és a helyi kis- és középvállalatok között, segítve a beszállítói hálózatok kiépítését és a munkaerő-utánpótlást.