Több mint 12 milliárd eurót hoztak Debrecennek, most országos elismerést kaptak!
Az elmúlt évtizedben kulcsszerepet játszott Debrecen gazdasági sikereiben és nemzetközi elismertségében. A Helyi Önkormányzatokért díjjal ismerték el az EDC Debrecen Nonprofit Kft. kimagasló munkáját.
Dr. Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter a helyi önkormányzatok napja alkalmából a Helyi Önkormányzatokért díjat adományozta az EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ Nonprofit Kft.-nek, elismerve a cég éveken át végzett kiemelkedő tevékenységét Debrecen fejlődésének előremozdításában. A díjat Pécskay Zoltán, az EDC ügyvezetője vette át ma Budapesten a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében rendezett ünnepségen. Az eseményen részt vett Barcsa Lajos alpolgármester – tudatta portálunkkal Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata.
Az EDC Debrecen több mint 12 milliárd euró működő tőkét vonzott be
Az EDC Debrecen Nonprofit Kft. 2015 óta Debrecen gazdaságfejlesztésének kulcsszereplője, amely négy fő területen – gazdaságfejlesztés, vállalkozásfejlesztés, városfejlesztés és gazdaságelemzés – fejti ki tevékenységét. A cég 30-35 fős szakértői csapata szoros együttműködésben dolgozik az önkormányzattal, piaci szereplőkkel, állami szervekkel és nemzetközi partnerekkel, hogy a város stratégiai céljait integráltan valósítsa meg.
Eredményei kiemelkedőek: 2015 óta több mint 12 milliárd euró működő tőkét vonzottak be, ami több mint 20 ezer új munkahelyet teremtett, diverzifikálva a helyi gazdaságot az elektromobilitástól a gépiparon és üzleti szolgáltatásokon át számos szektorban.
Munkájukkal olyan globális óriásokat sikerült Debrecenbe csábítani többek között, mint a német BMW Group, a kínai CATL, SEMCORP, a svájci Sensirion vagy az amerikai Flowserve. Közben Debrecent és a helyi befektetésösztönzést több független szervezet, illetve minősítő intézet is díjazta az elmúlt években.
A legnagyobb szakmai elismeréseket a Financial Times nemzetközi tőkeáramlásokkal foglalkozó divíziója, az fDi Intelligence felmérései jelentették. Debrecen felkerült a világ 10 legjobb befektetésösztönzési célpontjainak listájára, illetve 6 egymást követő alkalommal az európai felmérésben TOP10-es helyezést tudott elérni, ami eddig egyetlen városnak sem sikerült.
Az EDC által indított vállalkozásfejlesztési programok, mint a Beszállítói Program és a JövőKép Expo, hidat képeznek a nagyvállalatok és a helyi kis- és középvállalatok között, segítve a beszállítói hálózatok kiépítését és a munkaerő-utánpótlást.
Híd az önkormányzat és a gazdasági élet szereplői között
Városfejlesztési téren az EDC kulcsszerepet játszik stratégiai dokumentumok – például a Debrecen 2030 településfejlesztési koncepció – tervezésében, pályázatok menedzselésében (TOP Plusz, INTERREG programok) és projektek megvalósításában, növelve a lakosság komfortérzetét. Gazdaságelemzési tevékenységével statisztikailag alátámasztott, objektív mutatókkal támogatja Debrecen gazdaságának, üzleti környezetének fejlesztését.
Szakmai elismerései mellett – Marketing Diamond Awards gyémánt díj, Kerékpárosbarát Munkahely – elnyerte „Az Év Felelős Foglalkoztatója 2024” címet, valamint a Családbarát védjegyet.
Az EDC Debrecen Kft. egyfajta hídszerepet betöltve az önkormányzat és a gazdasági élet szereplői között olyan, Debrecen lehetőségeit felismerő, annak érdekében cselekedni képes, magas szakmai felkészültségű szellemi erőt képvisel, amely mára a város életének és fejlesztésének meghatározó szereplőjévé vált. Megbízható partner a megalapozott stratégiai döntések előkészítésében és meghozatalában, továbbá tevékeny és proaktív megvalósítója a közösen kialakított elképzeléseknek a városfejlesztés, gazdaságfejlesztés, gazdaságelemzés, valamint vállalkozásfejlesztés területén, jelentős szerepet játszva Debrecen elmúlt 10 évben elért kiemelkedő eredményeiben.
