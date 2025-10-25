október 26., vasárnap

Tragédia

1 órája

Egy 40 éves férfi életét vette el a vonat Debrecen és Ebes között - fotókkal!

Szörnyű tragédia rázta meg szombaton Hajdú-Bihart. Az ebesi vonatgázolásban egy 40 éves férfi vesztette életét.

Haon.hu

Halálos baleset történt szombat délután a Budapest-Debrecen-Záhony vasútvonalon: embert gázolt a vonat Ebesen, a József Attila utca közelében. A tragédia a Debrecenből a Nyugati pályaudvarra 16:37-kor elindult Cívis InterRégió 6083-as járatával történt, a szerelvényen mintegy 250 ember utazott, őket a katasztrófavédelem munkatársai szállították át egy mentesítő járatra. A helyszínre a tűzoltók mellett a társhatóságok is kiérkeztek, a baleseti helyszínelés ideje alatt egy vágányon haladhattak a vonatok, ezért a vonalon késésekkel is számolniuk kellett az utasoknak egészen az esti órákig.

Egy 40 éves férfi életét vette el a vonat Debrecen és Ebes között - fotókkal!
Egy 40 éves férfi életét vette el a vonat Debrecen és Ebes között
Forrás: Tóth Imre

További fotók a tragédia helyszínéről:

Halálra gázolt a vonat egy embert Ebes és Debrecen között

Fotók: Tóth Imre

