Egy 40 éves férfi életét vette el a vonat Debrecen és Ebes között - fotókkal!
Szörnyű tragédia rázta meg szombaton Hajdú-Bihart. Az ebesi vonatgázolásban egy 40 éves férfi vesztette életét.
Halálos baleset történt szombat délután a Budapest-Debrecen-Záhony vasútvonalon: embert gázolt a vonat Ebesen, a József Attila utca közelében. A tragédia a Debrecenből a Nyugati pályaudvarra 16:37-kor elindult Cívis InterRégió 6083-as járatával történt, a szerelvényen mintegy 250 ember utazott, őket a katasztrófavédelem munkatársai szállították át egy mentesítő járatra. A helyszínre a tűzoltók mellett a társhatóságok is kiérkeztek, a baleseti helyszínelés ideje alatt egy vágányon haladhattak a vonatok, ezért a vonalon késésekkel is számolniuk kellett az utasoknak egészen az esti órákig.
További fotók a tragédia helyszínéről:
Halálra gázolt a vonat egy embert Ebes és Debrecen közöttFotók: Tóth Imre
