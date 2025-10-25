Remek lehetőség!
1 órája
Ingyen utazhatnak a szurkolók a Loki meccsre!
A szurkolók belépővel vagy bérlettel díjmentesen használhatják a DKV járatait.
A DVSC és az Újpest FC csap össze október 26-án, vasárnap 15 órától a Nagyerdei Stadionban. A DKV Zrt. közleménye szerint a 2025/2026-os idényre váltott szurkolói bérlettel, illetve az adott mérkőzésre érvényes jeggyel rendelkező utasok – akár mobiltelefonon bemutatva is – ingyen utazhatnak a társaság villamos-, autóbusz- és trolibuszjáratain.
DVSC vs Újpest: eddig tart a kedvezmény
A díjmentes utazás 12 és 20 óra között érvényes, így a drukkerek kényelmesen eljuthatnak a stadionba és onnan vissza is.
A DKV jó utazást és izgalmas szurkolást kíván minden Loki-szimpatizánsnak!
