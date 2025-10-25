Ingyen utazhatnak a szurkolók a Loki meccsre!

A DVSC és az Újpest FC csap össze október 26-án, vasárnap 15 órától a Nagyerdei Stadionban. A DKV Zrt. közleménye szerint a 2025/2026-os idényre váltott szurkolói bérlettel, illetve az adott mérkőzésre érvényes jeggyel rendelkező utasok – akár mobiltelefonon bemutatva is – ingyen utazhatnak a társaság villamos-, autóbusz- és trolibuszjáratain.

Ingyen utazhatnak a szurkolók a DVSC-Újpest rangadóra

Forrás: Napló-archív

DVSC vs Újpest: eddig tart a kedvezmény

A díjmentes utazás 12 és 20 óra között érvényes, így a drukkerek kényelmesen eljuthatnak a stadionba és onnan vissza is.

A DKV jó utazást és izgalmas szurkolást kíván minden Loki-szimpatizánsnak!

